Cinco parques naturales, más de mil kilómetros de itinerarios verdes, espacios singulares como el Salto del Nervión o el Valle Salado y otros lugares, quizás menos conocidos, pero igual de espectaculares, como el entorno del embalse de Ullibarri-Gamboa y los parques provinciales de Landa y Garaio.

El embalse de Ullibarri-Gamboa, a quince kilómetros de Vitoria-Gasteiz, es un paisaje donde el agua, la memoria y el territorio dialogan de forma constante. Construido a mediados del siglo XX sobre el río Zadorra para garantizar el abastecimiento de agua, hoy se ha convertido en uno de los espacios naturales y recreativos más emblemáticos de la provincia. Con una lámina de agua que supera las 1.400 hectáreas y un perímetro de más de 45 kilómetros, dibuja un escenario amplio y sereno, que cambia al ritmo de las estaciones, rodeado de colinas, praderas y bosques. Bajo sus aguas quedaron anegados antiguos pueblos y tierras de cultivo, dejando una huella que forma parte de su identidad.

Hoy vías verdes y caminos rurales permiten recorrer el embalse a pie o en bicicleta, conectando los pueblos que lo rodean, dando lugar a un espacio que invita a disfrutarlo de múltiples formas: relax en playas de interior, senderismo, cicloturismo, birding, actividades acuáticas, itinerarios interpretativos, propuestas culturales y un largo etcétera.

Este espacio natural se puede recorrer a pie o en bici, haciendo un alto en miradores, playas fluviales y pasarelas flotante / Cedida

La oferta es variada, apta para todos los públicos y comienza con sus playas de interior donde el agua, las zonas verdes y el silencio crean una experiencia difícil de encontrar en otros destinos. El entorno cuenta con tres playas de interior distinguidas con bandera azul —Landa, Garaio Norte y Garaio Sur—, un reconocimiento que avala la calidad de sus aguas, la gestión ambiental y los servicios disponibles.

Integradas en parques provinciales, estas playas combinan zonas de baño seguras con praderas, arbolado y espacios pensados para el descanso y el ocio. Además, disponen de accesos adaptados y servicios que facilitan el disfrute a personas con movilidad reducida, reforzando su carácter inclusivo y abierto a todos los públicos.

Hay muchas formas de disfrutar del embalse y su entorno: kayak, pesca, rutas temáticas... / Cedida

Senderos peatonales, carriles ciclables y zonas de recreo conectan todo el entorno, invitando a recorrerlo y descubrir el embalse desde distintas perspectivas. Su amplitud permite disfrutar del paisaje con calma, incluso en los meses de mayor afluencia, favoreciendo una experiencia relajada y respetuosa con el paisaje.

Pero además el embalse de Ullibarri-Gamboa pone a disposición de locales y visitantes un amplio abanico de experiencias durante todo el año para conocer y disfrutar de su biodiversidad e historia de la mano de empresas de turismo activo de la zona… A continuación os proponemos algunas de estas actividades.

Colores de otoño y berrea. Descubre uno de los momentos más evocadores y fotogénicos del embalse, cuando el paisaje otoñal se llena de color, el sonido de la berrea del ciervo rompe el silencio de la mañana y los bosques comienzan a teñirse de luz. La actividad comienza al amanecer en Salburua para observar y fotografiar ciervos en plena berrea ; y continua en distintos puntos del embalse para disfrutar de las nieblas matinales, los reflejos sobre el agua y los colores del paisaje.

Descubre uno de los momentos más evocadores y fotogénicos del embalse, cuando el paisaje otoñal se llena de color, el sonido de la berrea del ciervo rompe el silencio de la mañana y los bosques comienzan a teñirse de luz. La actividad comienza ; y continua en distintos puntos del embalse para disfrutar de las nieblas matinales, los reflejos sobre el agua y los colores del paisaje. Los cantos de la noche. En esta experiencia, ideal para familias y amantes de la naturaleza, conocerás a las aves nocturnas del embalse , como el cárabo común o el búho chico , aprendiendo a reconocer sus cantos en plena naturaleza. Se realiza por la noche, y a lo largo de un paseo tranquilo, el guía ayuda a identificar los sonidos, entender el comportamiento de estas especies y vivir una experiencia diferente bajo las estrellas.

En esta experiencia, ideal para familias y amantes de la naturaleza, conocerás a las , como el o el , aprendiendo a reconocer sus cantos en plena naturaleza. Se realiza por la noche, y a lo largo de un paseo tranquilo, el guía ayuda a identificar los sonidos, entender el comportamiento de estas especies y vivir una experiencia diferente bajo las estrellas. Espejos en el agua. Explora algunos de los rincones más especiales del embalse donde el paisaje se refleja sobre el agua creando imágenes únicas. Esta ruta conecta distintos puntos con condiciones ideales —aguas tranquilas, orillas resguardadas y encuadres paisajísticos— para disfrutar de reflejos especialmente fotogénicos. Puedes realizarla a tu ritmo o acompañado por un guía que te ayudará a interpretar el paisaje y a capturar las mejores imágenes.

Explora algunos de los rincones más especiales del embalse donde el paisaje se refleja sobre el agua creando imágenes únicas. Esta ruta conecta distintos puntos con condiciones ideales —aguas tranquilas, orillas resguardadas y encuadres paisajísticos— para disfrutar de reflejos especialmente fotogénicos. Puedes que te ayudará a interpretar el paisaje y a capturar las mejores imágenes. La joya azul del embalse. Acércate a una de las aves más llamativas y ellas del embalse, el martín pescador. Esta experiencia te propone una ruta guiada para observar esta ave tan fotogénica, coincidiendo con el periodo de celo y cortejo (primavera) y el momento de mayor densidad de aves tras la llegada de las aves invernantes (otoño). Una actividad que permanece en la memoria.

Propuesta ‘Embalse de Ullibarri Gamboa' / Cedida

Sumérgete en la historia. Experiencia de buceo guiado en los fondos del embalse para descubrir restos de antiguos pueblos que quedaron sumergidos tras su creación, un patrimonio invisible que permite comprender la vida en el antiguo valle. Antes de la inmersión, conocerás la historia del valle de Gamboa y cómo cambió con la construcción del embalse. Ya bajo el agua, te espera una experiencia sensorial diferente: la luz filtrándose entre las aguas, la vegetación sumergida y el silencio crean una atmósfera única que invita a explorar con calma.

Experiencia de para descubrir restos de antiguos pueblos que quedaron sumergidos tras su creación, un patrimonio invisible que permite comprender la vida en el antiguo valle. Antes de la inmersión, conocerás la historia del y cómo cambió con la construcción del embalse. Ya bajo el agua, te espera una experiencia sensorial diferente: la luz filtrándose entre las aguas, la vegetación sumergida y el silencio crean una atmósfera única que invita a explorar con calma. Pesca sostenible en kayak. Navegarás de forma tranquila por zonas poco transitadas, accediendo a rincones donde la naturaleza se muestra en estado puro, siempre minimizando el impacto sobre el entorno. La experiencia se basa en la pesca sostenible, con práctica de captura y suelta , poniendo el foco en la observación, la paciencia y el respeto por el entorno. Una forma de desconectar y disfrutar del silencio del agua.

Navegarás de forma tranquila por zonas poco transitadas, accediendo a rincones donde la naturaleza se muestra en estado puro, siempre minimizando el impacto sobre el entorno. La experiencia se basa en la pesca sostenible, con , poniendo el foco en la observación, la paciencia y el respeto por el entorno. Una forma de desconectar y disfrutar del silencio del agua. La ruta de las orquídeas. Adéntrate en el mundo de las orquídeas silvestres y descubre uno de los fenómenos naturales más singulares del embalse. Esta experiencia propone durante la primavera una ruta guiada botánica para conocer de cerca estas joyas botánicas, observando cómo crecen y se integran en el paisaje. Un guía especializado te ayudará a identificar distintas especies, entender sus ciclos de vida y descubrir sus sorprendentes estrategias de polinización.

Adéntrate en el mundo de las y descubre uno de los fenómenos naturales más singulares del embalse. Esta experiencia propone durante la para conocer de cerca estas joyas botánicas, observando cómo crecen y se integran en el paisaje. Un guía especializado te ayudará a identificar distintas especies, entender sus ciclos de vida y descubrir sus sorprendentes estrategias de polinización. La danza del embalse. ¿Quieres descubrir la elegante danza nupcial del somormujo lavanco, uno de los comportamientos más llamativos y fotogénicos de las aves del embalse? Esta experiencia invita durante los meses de marzo y abril a observar y fotografiar de cerca su ritual de cortejo en plena naturaleza, en el momento del año en el que alcanza su mayor intensidad. No lo olvidarás.

Estas y otras actividades forman parte de la propuesta ‘Embalse de Ullibarri-Gamboa. Catálogo de experiencias turísticas’, una publicación disponible en el portal alavaturismo.eus y las oficinas de turismo de Álava. El catálogo incluye contacto de las empresas que ofrecen estas actividades y alojamientos rurales para disfrutar de la zona.

Noticias relacionadas

Más información en alavaturismo.eus