Hay un lugar en España que se ha convertido en el gran acontecimiento de la Navidad. Y no nos referimos a ningún gran mercadillo ni a ninguna ciudad que durante unos días se transforma en la capital del adviento. No, se trata de un gran parque temático permanente situado a solo una hora de Madrid, y no es otro que Puy du Fou.

Los mercadillos son el gran atractivo para viajar en Navidad / Istock

Puy du Fou España es ese inmenso y casi monumental parque temático histórico situado en Toledo, dedicado a recrear grandes episodios de la historia de España a través de espectáculos en vivo. Abierto hace casi una década (se inauguró en 2019), forma parte del proyecto francés Puy du Fou, ese gran proyecto que nació en Francia en 1978.

Lucía Alfonso González

Uno de los grandes espectáculos navideños de Europa

A diferencia de los parques de atracciones o parques temáticos convencionales, no tiene montañas rusas ni instalaciones de vértigo, sino que su propuesta consiste en viajar a otras épocas mediante representaciones teatrales de gran formato, con cientos de actores, caballos, decorados monumentales, música y efectos especiales. Ese es su encanto.

Y su gran espectáculo nocturno es ‘El Sueño de Toledo’, un recorrido por más de 1500 años de historia española que reúne a cientos de intérpretes en un escenario de grandes dimensiones. El recinto cuenta también con poblados históricos, talleres artesanales, mesones y espectáculos diurnos ambientados en distintas épocas. Lo más interesante es que en Navidad, transforma estos espacios en una celebración de inspiración histórica, con mercados, ambientación festiva, representaciones especiales y actividades para familias.

Tras esta puerta se encuentra el gran mercadillo de artesanos tradicionales / Puy du Fou

Digamos que Puy du Fou España tiene argumentos para presentarse como uno de los grandes espectáculos navideños de Europa, gracias a su experiencia de ambientación histórica, con grandes escenarios, actores, caballos, música, efectos especiales y escenografías monumentales.

Qué ver en la Navidad de 2026

La gran novedad de Puy du Fou para esta temporada lleva el título de 'La Alegría de la Navidad', cuya fecha de estreno está prevista para el 28 de noviembre de 2026 y permanecerá en cartel hasta el 5 de enero de 2027. Y, teniendo en cuenta las cifras que maneja, todo apunta que será el gran espectáculo de la Navidad.

Se trata de un espectáculo que cuenta con más de 120 actores sobre el escenario, que actúan durante unos 45 minutos de representación en un escenario de dimensiones descomunales: cinco hectáreas en total, aprovechando el espacio monumental de 'El Sueño de Toledo', para teatralizar un relato que recorre episodios bíblicos e históricos desde la liberación de Moisés hasta el nacimiento de Jesús en Belén. Se prevé que hasta 7000 espectadores puedan disfrutar de cada función.

Junto al gran espectáculo de la Navidad, Puy du Fou transforma sus poblados históricos en una especie de viaje a la Navidad de otras épocas, y eso es lo que realmente sumerge al visitante en un gran cuento navideño. No faltarán los mercadillos de Navidad y la artesanía vinculada a oficios tradicionales, con puestos navideños que se distribuyen por los distintos poblados, con artesanos, productos tradicionales y gastronomía.

Y, cómo no, los Reyes Magos. Sus majestades de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar recorren el parque acompañados de un séquito de 150 personajes, al que hay que sumar más de un centenar de animales. Juntos convierten este lugar en una de las ambientaciones históricas más aclamadas.