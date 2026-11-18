Últimas noticias Las raíces separadas de Edurne y David de Gea

Sara Fernández García

Sergio, el último habitante de un pueblo de León, habla sobre lo que pasa en la España vaciada: “Antes en verano la gente venía y se quedaba, pero cada vez vienen menos”

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En Quintela queda un solo vecino. Se llama Sergio Cela y vive rodeado de casas vacías, ganado y montañas, en esta pequeña localidad de Barjas, en el Bierzo Oeste. Lo que más ha cambiado no es solo el número de personas que viven allí, sino también las que regresan cuando llega el verano, según contaba Sergio a El Periódico.

Para llegar hasta aquí hay que recorrer unos siete kilómetros desde Barjas por una pista de grava, piedras y baches que se interna en el monte entre robles, pinos y castaños. Sergio la conoce bien. También conoce sus problemas. “Nos engañan desde hace años”, protesta. No sabe si señalar al alcalde de Barjas, al presidente de la Diputación o a la institución entera, pero tiene clara una cosa: “Es una necesidad. Verla como está”. Dale al play para conocer su historia.