Machu Picchu es esa ciudad sagrada de la cordillera oriental de los Andes peruanos, construida por los incas sobre una estrecha cresta montañosa, a 2430 metros de altitud y rodeada de profundos valles. Aunque fue construida durante el siglo XV, permaneció oculta para el resto del mundo hasta comienzos del siglo XX, cuando fue (re)descubierta por un explorador estadounidense (con ayuda de habitantes de la zona, obviamente).

Machu Picchu / Istock

Le sobran los motivos para estar declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y, además, formar parte de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Prácticamente no hay nada en el mundo natural que se pueda comparar con esta ciudad sagrada, sin embargo, hay un lugar en España que comparte ciertas similitudes, por su emplazamiento casi inaccesible y su arquitectura adaptada a la montaña, que le ha llevado a ser reconocido como “el Machu Picchu español”, salvando las distancias.

Adriana Fernández

El Machu Picchu español escondido en Tenerife

Se trata de Masca, un pequeño caserío del municipio de Buenavista del Norte, en el noroeste de Tenerife, dentro del Parque Rural de Teno. Y, como avanzábamos, la comparación con Machu Picchu tiene bastante sentido visual: un conjunto de casas tradicionales encaramadas a las laderas de un paisaje montañoso abrupto, rodeado de barrancos profundos y crestas volcánicas.

Masca se encuentra a unos 700 metros de altitud y está formado por cuatro pequeños núcleos de casas distribuidos sobre las crestas rocosas del barranco. Durante generaciones, sus habitantes vivieron principalmente de la agricultura y la ganadería, cultivando pequeñas parcelas construidas en terrazas sobre las laderas y aprovechando cada superficie de tierra disponible.

Tan aislado, que hasta los años 70, solo se podía llegar caminado o en burro / Istock / MarleneVicente

Y uno de los aspectos más curiosos, y determinantes, ha sido su aislamiento, hasta el punto de que no había carreteras, solo caminos de montaña que se recorrían a lomos de un burro, o a pie, y el más famoso era el Camino de los Guanches, que conectaba el caserío con Santiago del Teide. Así fue hasta la apertura de la carretera TF-436 a principios de los años 70.

Un paisaje volcánico de millones de años

El paisaje volcánico que rodea a este pueblo es otra de sus grandes singularidades. Y es que Masca está en el macizo de Teno, una de las formaciones geológicas más antiguas de Tenerife. Aquí el entorno está modelado por millones de años de actividad volcánica y erosión, con barrancos que atraviesan enormes paredes de basalto, con crestas, roques y espigones rocosos.

El caserío se encuentra precisamente en la cabecera del barranco de Masca, uno de los más profundos y encajados de la isla. El propio Gobierno de Canarias destaca que los materiales geológicos de esta zona pertenecen a las primeras etapas de formación volcánica de Tenerife, con una antigüedad próxima a los siete millones de años.

El barranco de Masca es uno de los más profundos de la isla / Istock

Ruta de senderismo por un desfiladero volcánico

Masca fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, un título que reconoce el valor de su arquitectura y su adaptación al abrupto entorno geográfico desde un punto de vista popular, más que monumental.

Pero lo que realmente ha convertido a este lugar en un fenómeno turístico es el barranco de Masca. Se trata de una ruta de senderismo que parte del caserío y desciende por un espectacular desfiladero volcánico hasta la pequeña playa de Masca, junto al océano Atlántico.

Acantilados de Los Gigantes / Istock / rusmor@gmail.com

El recorrido permite contemplar paredes rocosas gigantescas, formaciones basálticas, vegetación adaptada a los cambios de altitud y una desembocadura rodeada de acantilados. Es ahí donde está la famosa playa, flanqueada por las impresionantes paredes de los Acantilados de Los Gigantes.

La popularidad de esta excursión ha convertido el enclave en uno de los principales focos turísticos de Tenerife. Hasta el punto de que hay datos que dicen que recibe aproximadamente un millón de visitantes anuales al caserío y medio millón de senderistas en el barranco, lo que lo convierte en el segundo lugar más visitado de la isla, por detrás del Teide.