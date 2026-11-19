España estaba inmersa en la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas y Cádiz era uno de los últimos grandes bastiones de la resistencia española. La ciudad estaba sometida al asedio francés y las arcas públicas necesitaban ingresos para sostener los gastos del Estado, y al ministro de economía de la época se le ocurrió la mejor idea del mundo para recaudar dinero sin aumentar los impuestos: un sorteo de lotería, inspirado en los que se celebraban en Nueva España (México).

El primer sorteo se celebró en Cádiz el 4 de marzo de 1812 bajo el nombre de Lotería Moderna, y fue el 18 de diciembre de ese mismo año cuando tuvo lugar el primer sorteo de Navidad, convirtiéndose casi por casualidad en el primer antecedente de la tradición actual. Y lo más curioso es que ya en aquella época el premio era más que interesante: 8000 pesos fuertes (unos 64000 reales, un dineral, teniendo en cuenta que el billete de lotería costaba solo 40 reales).

Adriana Fernández

El pueblo de la suerte

Han pasado más de dos siglos desde entonces y, lejos de ser una tradición simplemente histórica, es todo un acontecimiento cuando se acerca Navidad, rodeada de mitos, supersticiones y creencias de que hay lugares en los que parece que siempre toca algo. Eso nos lleva directamente hasta la provincia de Lleida, porque allí se encuentra una de las administraciones de lotería que más suerte reparte.

Se trata de la La Bruixa d'Or, la administración que ha hecho de Sort, el pueblo situado a los pies de los Pirineos, el pueblo de la suerte. Y es que el Gordo ha caído en este pueblo en cuatro ocasiones prácticamente consecutivas: 2003, 2004, 2007 y 2017. Sin embargo, no es ni mucho menos el único pueblo afortunado de Cataluña, porque muchos años antes, la suerte parecía sonreír a Vic, en la provincia de Barcelona, a solo 70 kilómetros de la ciudad Condal.

Vic, el otro pueblo de la suerte: el Gordo de Navidad ha tocado cuatro veces / Istock / t

Y es que la capital de la comarca de Osona fue, durante las décadas anteriores, el auténtico pueblo de la suerte. El Gordo cayó en Vic cuatro veces antes de darle el relevo de la suerte a Sort: 1972, 1998, 2005 y 2007. Desde entonces no ha vuelto a tocar, pero con la lotería nunca se sabe, todo es cuestión de suerte.

Qué tiene Vic

Con la excusa de pasar a comprar un décimo de lotería, por si acaso, Vic tiene una escapada más que interesante. Y es que se trata de un pueblo medieval con una riqueza patrimonial y gastronómica tan envidiable como la buena suerte que ha tenido a lo largo de las décadas en este juego histórico de azar.

Uno de los lugares más destacados es su plaza Mayor. Es la Plaça del Mercadal, y está situada en el corazón de Vic. Es una plaza porticada de origen medieval, rodeada de edificios de distintas épocas. Sigue celebrando mercado los martes y los sábados. Luego está el templo romano, una joya de la arquitectura histórica que permanece casi oculta en el casco antiguo.

Un templo romano oculto en el centro histórico de Vic / Istock

Se descubrió en 1882, al derribar el castillo de los Montcada, que había incorporado parte de sus muros. Data del siglo II y es uno de los dos templos romanos de España que se conservan prácticamente completos.

Aunque para joya, su embutido. La famosa ‘llonganissa’ de Vic o salchichón de Vic, cuenta con Indicación Geográfica Protegida. Sus primeras referencias documentales son de 1456 y se elabora en la Plana de Vic. Y esa sí que es una buena excusa para hacer una escapada hasta allí.