Últimas noticias Descubre la feria navideña más antigua de España

Sara Fernández García

Los jubilados cambian Benidorm por las termas urbanas al aire libre más bonitas de España: pozas a 40 grados junto al Miño y la escapada de invierno perfecta

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Hace unos 2.000 años, los romanos levantaron una casa de baños junto a un manantial de agua caliente que brotaba en el centro de una pequeña población del noroeste peninsular. El manantial sigue en el mismo sitio, y la leyenda local asegura que quien toca su agua acaba casándose allí. Río arriba, otras fuentes alimentan pozas al aire libre en la orilla, y en ellas el baño continúa en diciembre o en enero, cuando en la costa ya nadie se mete en el mar.

Ese es el atractivo para quien viaja cuando acaba el verano y busca algo más que sol. Aquí el agua sale de la tierra a 60 grados, las pozas se mantienen a 38 o 40 y con frío es cuando más se disfruta el contraste. Es Ourense, la ciudad que se presenta como Capital Termal de Galicia. Dale al play para conocer todos los detalles.