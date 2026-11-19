Es una de las zonas residenciales más exclusivas de Asturias y se la conoce popularmente como el “barrio de los millonarios”. La historia comienza en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Gijón experimentó una profunda transformación económica de manos de las familias acomodadas de la época, que comenzaron a buscar residencias alejadas del centro urbano donde pudieran disfrutar de jardines, tranquilidad, aire limpio y vistas al mar. Y las encontraron en Somió.

Uno de los barrios más exclusivos de Gijón / Istock

Es uno de los barrios más famosos hoy en día de Gijón, y ya en aquella época reunía las condiciones que buscaban los nuevos ricos: estaba a las afueras de la ciudad, pero suficientemente cerca para desplazarse hasta ella. Además, tenía terrenos amplios donde construir quintas y residencias independientes; y rodeado de un entorno verde, al frente de una posición privilegiada frente al Cantábrico.

Sara Fernández García

Así empezó a llenarse de villas, chalets y palacetes rodeados de jardines, muchos de ellos diseñados por arquitectos importantes de la época. Eso hizo que la zona terminara por convertirse en una especie de ciudad jardín de la burguesía gijonesa.

Quintas y palacetes

El auténtico desarrollo de Somió estuvo impulsado por la aristocracia, el alto clero y la burguesía industrial, comercial y financiera. Pero entre sus residentes y propietarios también hubo indianos que habían hecho fortuna en América. Un fenómeno que se desarrolló principalmente desde el último tercio del siglo XIX, y algunas de las fincas más representativas son la Quinta La Redonda (hoy es uno de los mejores ejemplos de quinta histórica con jardín) o la Quinta Bauer, otra de las grandes residencias que forman parte del patrimonio arquitectónico de Somió.

La Quinta Bauer / Wikimedia Commons

Pero ninguna se puede comparar a Villa María, el palacete del jardín victoriano. Fue encargada en 1890 por el empresario Tomás Zarracina Rodríguez al arquitecto Juan Miguel de la Calzada, y se trata de un edificio de estilo ecléctico burgués, con influencias neoclásicas y barrocas.

Zarracina pertenecía a la pujante burguesía empresarial gijonesa. No era un indiano, sino que su fortuna estaba vinculada a la actividad industrial y comercial. Y sus dimensiones son extraordinarias: una parcela de casi 7000 metros cuadrados y un edificio de unos 1300, divididos en cuatro plantas, con ocho dormitorios, biblioteca, comedor, salón y sala de billar. Y su jardín histórico que, sin duda, es la joya de la corona, con esculturas, fuentes y numerosas especies vegetales.

El tranvía de 1890, su secreto mejor guardado

La llegada del tranvía hizo que Somió se convirtiera en un enclave residencial tan codiciado. En 1890 entró en funcionamiento una línea de tranvía que conectaba Somió con el casco urbano de Gijón. Y aquella comunicación facilitó que las familias acomodadas pudieran vivir en sus grandes fincas, rodeadas de naturaleza, sin renunciar a sus negocios y actividades en la ciudad.

La parroquia pasó de ser un territorio esencialmente rural, con caserías y caminos vecinales, a convertirse en una zona residencial de baja densidad, siguiendo el modelo europeo de ciudad jardín. El proceso continuó durante las primeras décadas del siglo XX, cuando aparecieron nuevas villas y chalets destinados a empresarios, indianos retornados y profesionales liberales.