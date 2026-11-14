Los jubilados cambian Benidorm por este pueblo pesquero con los mejores langostinos de España: un lugar que combina clima mediterráneo, arquitectura modernista y 12 kilómetros de costa
Un destino tranquilo para recorrer el puerto, probar el pescado y el marisco de la zona y conocer algunos de sus edificios históricos, a poca distancia de Peñíscola y Benicarló.
Si estás buscando un rincón donde retirarte unos meses al sol o simplemente quieres una escapada junto al mar sin las masificaciones ni los rascacielos de Benidorm, pon rumbo al norte de Castellón. En el límite exacto con Cataluña te espera Vinaròs, una ciudad marinera de algo más de 30.000 habitantes que vive de cara al agua, con el ajetreo diario de su puerto pesquero y presume, sin exagerar, de servir los mejores langostinos de toda la península.
Creemos que de lo mejor que tiene Vinaròs es que no es el típico pueblo fantasma que se queda desierto cuando acaba el verano, porque aquí hay vida todo el año, la temperatura media ronda los 17,5°C y todo anima a tomarse las cosas con otra calma. Es imposible no imaginarse caminando por el paseo marítimo a media mañana, comprando pescado fresco en el mercado y sentándose a tomar el aperitivo sin prisas frente al Mediterráneo. ¡Qué vida!
Langostinos mires donde mires
En cuanto pises cualquier terraza de la ciudad vas a comprobar que el langostino es la verdadera debilidad local. El secreto de su textura y de su sabor tan fino está en la mezcla de agua dulce y salada que se da en esta zona de la Costa del Azahar. Si quieres probarlos en todo su esplendor, pídelos a la plancha con un toque de sal gorda para no camuflar el producto, aunque en los restaurantes también los bordan en arroces marineros y guisos tradicionales. Y si planeas ir en primavera tienes las Fiestas del Langostino (GastroLlagostí), que merecen totalmente la pena dejarse caer por aquí.
Para ver de dónde sale todo lo que llega a la mesa, acércate por la tarde al puerto cuando regresan las barcas o date una vuelta por el Mercado Municipal. En sus puestos vas a encontrar a pescaderos cantando el género del día, frutas de la huerta castellonense y ese ambiente vecinal de toda la vida.
Kilómetros de litoral: de los arenales urbanos a las calas escondidas
El mapa de costa de Vinaròs da para aburrir. Son 12 kilómetros salpicados por 26 playas y calas para todos los gustos.Si buscas comodidad, la playa del Fortí y la de Fora del Forat están pegadas al centro urbano, tienen arena fina y te permiten pasar de la toalla al aperitivo en dos pasos.
Pero si prefieres huir del gentío y buscar un rincón más salvaje, solo tienes que coger el coche o echar a andar hacia el norte o el sur. Encontrarás calas de canto rodado rodeadas de vegetación como Barbiguera, Triador o Saldonar. Y en el límite con Benicarló te espera la playa de Aiguadoliva, un espacio mucho más abierto y tranquilo, ideal para dar largos paseos.
Fachadas modernistas, una iglesia fortaleza y escapadas cercanas
A principios del siglo XX, la prosperidad económica de la zona llenó las calles de casas señoriales con balcones de hierro forjado y motivos vegetales. La estrella del recorrido es la Casa Giner, levantada en 1914, con un mirador de esquina que te hace levantar la vista sí o sí. A pocos pasos te topas también con la Casa Sendra y con la impresionante iglesia arciprestal de la Asunción, un edificio del siglo XVI que impresiona por su aspecto exterior de fortaleza defensiva y su portada barroca.
Además, Vinaròs es una base de operaciones comodísima para recorrer los alrededores. Tienes la impresionante silueta amurallada de Peñíscola y su castillo a tiro de piedra hacia el sur, Benicarló al lado para completar la ruta gastronómica y, si te apetece cambiar de tercio y buscar montaña, el interior de la provincia te regala sierras y pueblos de piedra.
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