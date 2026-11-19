Frente al tráfico, las distancias largas y el ritmo acelerado del centro de una gran ciudad como Málaga, cada vez más jubilados buscan refugio en localidades mucho más tranquilas. En estos pueblos encuentran el escenario perfecto para descansar y desconectar de la rutina con paseos tranquilos, contacto directo con la naturaleza y una gastronomía tradicional que te hará disfrutar aún más de la experiencia.

Sara Fernández García

Frigiliana, un municipio español de la provincia de Málaga, es el vivo ejemplo de ello, uno de los destinos favoritos entre los jubilados perfecto para una escapada de fin de semana y ver desde cerca el pueblo blanco que fabrica la única miel de caña de Europa. Si por algo destaca es por ser uno de los pueblos más bonitos de Málaga y por albergar un gran casco histórico de herencia morisca que te hará volver en el tiempo y conocer más acerca de su historia.

Frigiliana / Istock / traveler1116

Unos de los trazados moriscos mejor preservados de España

Declarada como Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico desde 2014, este pueblo malagueño conserva uno de los cascos antiguos mejor conservados y reclamados de España. Una de las principales paradas es el Palacio de los Condes de Frigiliana o “El ingenio”, levantado a finales del siglo XIX, de estilo renacentista y con materiales de antiguo castillo árabe. Es famoso por albergar la Fábrica de Nuestra Señora del Carmen, la única fábrica de miel de caña en activo de toda Europa. De sus instalaciones sale alrededor de medio millón de Kilos al año, un producto artesanal que se produce entre calles moriscas y con el mar a un paso.

Palacio de los Condes / wikimedia Commons/Miguel Frutos

El Barribarto, es el barrio alto morisco más destacado formado por calles estrechas y articuladas como Real, Zacatín o El Callejón. Una peculiaridad son sus 12 mosaicos cerámicos ubicados en sus muros que te ayudarán a entender su historia local y la región morisca del año 1569. Muy cerca, la Iglesia de San Antonio de Padua, es otro de los sitios de gran interés, un templo de 1676 de estilo renacentista y barroco con campanario octogonal sobre un antiguo alminar.

El Barribarto / Rural Sierra Sol

Algo que muchos desconocen es que Frigiliana cuenta con el primer museo arqueológico de la Axarquía. Tiene en exposición un total de 125 piezas que datan desde el neolítico hasta finales del siglo XVI testigos de las tres culturas que convivieron en la localidad: cristiana, árabe y sefardí. También hay un espacio dedicado al arte contemporáneo, una visita que te dejará con la boca abierta y con ganas de conocer más.

Vista del pueblo de Frigiliana, con un naranjo en primer plano, Andalucía, sur de España / Istock / fcafotodigital

Los mejores lugares donde comer en este pueblo andaluz

Más allá de su patrimonio cultural, su gastronomía es otro de los encantos de este pueblo. Aquí podrás disfrutar de sus platos más tradicionales como el choto frito en salsa de Almendras, potajes de verduras frescas o bacalaos y sus famosas migas. Entre los dulces, los más típicos son la arropía y las marcochas, elaborados ambos artesanalmente con miel de caña de azúcar.

A lo largo del municipio te encontrarás con los mejores establecimientos para poder degustar sus mejores platos como el Bar de acebuchal, apartado del pueblo con gastronomía local, caza y pan de elaboración propia y la Taberna de Sacristán, no te podrás ir sin probar sus pimientos del piquillo rellenos de marisco y el chuletón de buey, todo un auténtico espectáculo gastronómico.