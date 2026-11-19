La corriente del Mataviejas nos lleva a la primera parada de nuestra ruta. Este afluente del río Arlanza discurre paralelo al monasterio benedictino en el que Unamuno disfrutó de unos días de paz (antes de volver a la batalla de la vida) y en cuyo libro de firmas del cenobio dejó Gerardo Diego inmortalizado su famoso poema al enhiesto ciprés centenario (surtidor de sombra y sueño) en medio del claustro. Hablamos de Santo Domingo de Silos. Con más de 1.000 años de historia a sus espaldas, no importa las veces que uno pasee por el claustro románico de su abadía… ¡siempre es como la primera! Los capiteles y bajorrelieves de los maestros del cincel en el claustro bajo (empezado a construir hacia el 1100) invitan a fijarse, si uno no se dio cuenta antes, en miles de detalles: en cómo parecen danzar de alegría los apóstoles en el bello relieve de La Duda de Santo Tomás, en las marcas que dejaron los canteros… O en cómo uno de esos maestros de los que no conocemos el nombre, solo su obra, decidió retorcer aquella columna cuádruple. A nuestros pies, este curioso suelo de cantos de río y trozos de teja; sobre nuestras cabezas, el colorido artesonado con sus escenas de caza y sus damiselas, del que se conserva parte del original mudéjar del siglo XIV. Entramos en la antigua botica, fundada en 1705, con dos salas donde los monjes utilizaban las hierbas medicinales de los montes cercanos para curar males y en la que perviven los 370 botes de cerámica de Talavera de la Reina donde almacenaban las medicinas y más de 1.000 libros sobre farmacopea. Cientos de miles más atesora la biblioteca del monasterio, entre ellos, 4.000 ejemplares únicos, sin copias en ningún otro lugar.

Burgos, siguiendo el rio Arlanza / Cristina Candel

Terminamos nuestro recorrido visitando el museo (donde se ubicaba el refectorio hasta el fatídico incendio de 1970) y la iglesia neoclásica, con factura de Ventura Rodríguez y donde los monjes de Silos siguen interpretando ese canto gregoriano que hace más de 30 años les dio fama mundial. Hoy podemos escucharles en la abadía durante las celebraciones litúrgicas y también alojarnos en la hospedería adjunta al monasterio.

Santo domingo de Silos / Cristina Candel

Salimos de la abadía y tras un vistazo a la plaza Mayor de Santo Domingo de Silos, donde descansa la iglesia de San Pedro, bajamos por la calle de la Cadena hasta el lavadero público y llegamos a la Puerta de la Muralla, uno de los dos arcos que perviven en la localidad y desde el que divisamos la ermita de la Virgen del Camino. Junto a ella, una señal nos indica que el Camino del Cid discurre por esta zona, territorio clave en la Reconquista. Una réplica de su espada, la Tizona, está clavada en esta tierra inmersa en el Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, un tesoro que ardió en el verano de 2022 y cuyas sabinas quemadas renacen hoy en maderas con las que se están rehabilitando varios edificios dañados en Santo Domingo. Es en este espacio natural donde pervive una de las mayores extensiones europeas de las resilientes sabinas albares Juniperus thurifera, aquí llamadas enebros.

Santo domingo de Silos / Cristina Candel

La armonía de Covarrubias

Volvemos al poema de Gerardo Diego (“Hoy llegó a ti, / riberas del Arlanza, / peregrina al azar, / mi alma sin dueño”) al entrar en Covarrubias, porque aquí tenemos nuestro primer contacto con este Arlanza que despliega sus algo más de 150 kilómetros por la provincia burgalesa y, ya al final, por la palentina. Bajamos hasta el Paseo de la Solana (ahora Princesa Kristina de Noruega) y descendemos hasta la orilla del río, al que Federico García Lorca describía así en Impresiones y paisajes: “Sobre la plata azul lunar del río, se retratan los árboles, fundiendo sus verdes oscuros en el abismo enigmático de las aguas”. En esta histórica villa medieval nació el médico de cámara de Felipe II, Francisco Valles, en cuyo honor el rey mandó construir el Archivo del Adelantamiento de Castilla, por cuyo arco (“dorado y aristocrático, de un renacimiento maravilloso”, Lorca, de nuevo) se accede al centro. Aquí se respira artesanía por los cuatro costados, hasta en papeleras y buzones, ya que los artesanos de Cerámicas Pablo Castrillo han recreado en ellos viviendas tradicionales, como la casa de Doña Sancha (del siglo XV). Nos indican los habitantes de este conjunto histórico-artístico que nos fijemos en las zarceras de los bajos de las casas, esos respiraderos de las bodegas que pueblan la Covarrubias subterránea y que nos hablan de la gran tradición vinícola de esta zona en la que la fértil vega del Arlanza ha favorecido históricamente el cultivo de la vid. Estamos en territorio de la D. O. Arlanza, una denominación reconocida en 2007 que abarca viñedos entre las provincias de Burgos y Palencia, que cuenta con su propia ruta del vino y que durante el camino tendremos ocasión de degustar.

Covarrubias / Cristina Candel

Fernán González, a quien los cantares de gesta presentaron como el liberador de Castilla, es nuestro siguiente protagonista en la ciudad que convirtió en su plaza fuerte. Su antiguo palacio es hoy el ayuntamiento, en la plaza Mayor, y el torreón defensivo que lleva su nombre, del siglo X, alberga un museo de armas medievales.

Covarrubias / Cristina Candel

Tras probar la exquisita trucha a la plancha típica de esta zona en Casa Galín, una princesa noruega guía nuestros últimos pasos por la villa rachela. Su estatua se alza ante la antigua colegiata de San Cosme y San Damián, cuyo bello claustro guarda su sepulcro, descubierto en 1958. En este templo fue abad el infante don Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio, que acabó colgando los hábitos y casándose en 1258 con Kristina Olaf, hija del rey Haakon IV de Noruega. Recorremos también su iglesia y su museo, donde brilla el Tríptico de la Adoración de los Reyes Magos, a medio camino entre escultura y pintura.

Covarrubias / Cristina Candel

Hablamos de Kristina con Øyvind Fossan, quien fue presidente de la Fundación Princesa Kristina de Noruega durante 10 años, a unos 2,5 kilómetros de Covarrubias, en la capilla de San Olav. La fundación, junto con instituciones españolas y noruegas, promovió en 2011 esta ermita, concebida como “espacio cultural abierto” para estrechar la amistad entre ambos países. Diseñada por Pablo López Aguado y Jorge González Gallego, combina acero, madera y piedra y “está llena de símbolos”. Sus tres aperturas representan “las tres heridas de San Olav, patrón de Noruega, que murió por tres armas: un hacha, una lanza y una espada”. Fuera del templo siguen los símbolos, ya que la torre campanario mide 29,7 metros, “haciendo referencia a la fecha de la muerte de San Olav: el 29 de julio”. Su campana, claro, se llama Kristina y fue donada por Tonsberg, ciudad natal de la princesa. Un gran portón se abre a un auditorio exterior donde se organizan eventos, como el festival cultural Notas de Noruega, que este 2026 se celebra los días 17 y 18 de octubre.

Desfiladero de la Yecla / Cristina Candel

DESFILADERO DE LA YECLA El arroyo del Cauce, afluente del Mataviejas, es el responsable del aspecto final de esta angosta garganta (creada por fracturas y antiguas cavidades kársticas) por la que podemos pasear a lo largo de unos cientos de metros gracias a una pasarela metálica. Estamos tres kilómetros al suroeste de Santo Domingo de Silos, unida a este desfiladero de La Yecla (Lugar de Interés Geológico) por una ruta senderista. Lo cruzamos acompañadas por el atronador sonido del agua que ha ido horadándolo entre paredes de calizas y margas de hasta 100 metros. Sobrevolando estos riscos, que son Zona de Especial Protección para las Aves, vemos decenas de buitres leonados (también hay águilas, alimoches...). En algunos tramos, tenemos que inclinar la cabeza para avanzar por este enclave del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla. Santo Domingo de Silos ultima una Casa del Parque dedicada a su promoción, que tendrá otra sede en el monasterio de San Pedro de Arlanza, también a orillas de este río.

Santa Maria del Campo / Cristina Candel

La escultura más grande del mundo

Seguimos el curso del Arlanza, que aquí discurre más llano, hasta Territorio Artlanza, el lugar que ha transformado el nombre del río en arte. El proyecto al que el ceramista Félix Yáñez da forma desde hace 18 años en Quintanilla del Agua, su localidad natal, es un pueblo castellano típico de este valle a tamaño real. Nos cuenta que lo primero que levantó fue la Plaza Castellana, de unos 200 m2 (“toda la finca tiene más de 30.000 m²), con “material de escombreras de los pueblos de alrededor”. Lo que comenzó como un espacio para él y su familia es hoy una localidad con más de 15 museos temáticos, dos corrales de comedias, escuela, horno de pan, botica, ermita, tabernas, una Plaza de Castilla muy gaudiana… “La idea era terminar aquí”, repite mientras nos enseña su magna obra. Pero esta no termina. Está dando los últimos toques a una sala para exponer sus propias piezas y avanza en otra construcción iniciada en 2020: un pueblo a todo color, donde personajes de dibujos animados (que Félix domina, se nota que es abuelo) conviven con recreaciones de la catedral de Burgos o del skyline de Lerma. Avanzamos hacia esta localidad entre dorados campos de trigo segado, nidos de cigüeña en equilibrios imposibles y halcones peregrinos posados en las señales de la carretera.

Lerma / Cristina Candel

Lerma, esplendor barroco

Lerma contempla la vega del Arlanza desde un altozano. La admiramos desde el Mirador de los Arcos, al que llegaremos en unos minutos, pero comenzamos en su plaza Mayor. Es una de las más grandes de España y fue escenario en su día de las fiestas barrocas más fastuosas (y hoy de las más fastuosas comidas a cuenta del lechazo de raza churra que sirven los asadores de la plaza y de un vino que en Lerma, en muchos casos, se cría en históricas bodegas subterráneas). Aquí se alza el antiguo palacio del duque de Lerma, el personaje con más sombras que luces que convirtió la villa en su centro de poder tras ser nombrado valido de Felipe III en 1598. El monumental edificio de Francisco de Mora alberga hoy el Parador Nacional, aunque conserva huellas de su esplendor del siglo XVII y algún resto de su pasado como castillo.

Lerma / Cristina Candel

Uno de los elementos más célebres de Lerma es el fragmento conservado de la red de pasadizos ideada por el duque. Nuestro guía Roberto (cuya teatralizada visita recomendamos) nos explica que unía el palacio ducal con la colegiata de San Pedro y las fundaciones religiosas promovidas por el duque, permitiendo a este, al rey y a sus allegados asistir a los oficios sin mezclarse con la plebe. Accedemos al pasadizo desde el convento de Santa Teresa (hoy oficina de turismo y otras dependencias) y llegamos al de Santa Clara, donde salimos a la calle a la altura del Mirador de los Arcos, para continuar nuestro camino por este balcón al Arlanza. En él, fragmentos de obras de José Zorrilla nos recuerdan que el autor de Don Juan Tenorio vivió en esta villa, junto a la colegiata, donde tiene una estatua en su honor. Llegamos finalmente a la hoy excolegiata de San Pedro, que Cristóbal de Rojas y Sandoval, tío del duque, encargó al arquitecto Fray Alberto de la Madre de Dios. De estilo herreriano, conserva elementos góticos y barrocos, como su retablo mayor, con tallas de Gregorio Fernández y Juan de Ávila. Ante el altar destaca la escultura orante de bronce de Cristóbal, siguiendo la línea de las de Felipe II y Carlos V en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Territorio Artlanza / Cristina Candel

Bajamos justamente por la calle José Zorrilla, donde está su casa, y cruzamos el Arco de la Cárcel, resto de la muralla medieval que rodeaba la ciudad, para poner la guinda a esta visita conociendo el Monasterio de Lerma. Es uno de los seis fundados por el duque y lleva unos dos años abierto a las visitas. Hoy funciona como un centro cultural, nos cuentan Diego y Alicia, responsables del proyecto, y acoge desde talleres de cocina hasta bodas y festivales, pero manteniendo las dependencias de clausura tal y como las dejaron las carmelitas descalzas que lo habitaron hasta finales de 2016. Su lema, Entra en clausura. Accede a estancias que nunca antes han podido ser vistas, no puede ser más acertado. Cocinas, bodegas, colmena y huerto protagonizan la zona mundana en contraste con espacios litúrgicos e íntimos, como los coros bajo y alto o las celdas de las monjas.

Monasterio de Lerma / Cristina Candel

PATRIMONIO DE LA LUZ No muy lejos de la cueva donde se ha identificado la cultura Arlanziense (que puede esclarecer la transición entre el Paleolítico Medio y el Superior y la relación entre neandertales y los primeros Homo Sapiens), otra cueva ofrece una experiencia similar al descubrimiento de las primeras herramientas líticas de una cultura. Bajo el nombre de Patrimonio de la Luz, la visita a las cuevas de Hontoria de la Cantera permite presenciar la génesis de templos como la catedral de Burgos, ya que las níveas piedras calizas con las que se construyó salieron de estas canteras en los municipios de Hontoria de la Cantera, Cubillo del Campo y Tornadijo (Madrigal del Monte). Nos guía por las dos galerías visitables Beatriz Mateos y nos cuenta que aquí se extrae piedra sin interrupción desde época romana. Es espectacular la galería de la Catedral (polvorín en la Guerra Civil y hoy sede de conciertos, cenas...), pero aún más la del Pozo, congelada en el tiempo desde que la abandonaron los canteros hace 40 años. Paseamos entre raíles y vagonetas por esta gruta inclinada, con pendientes del 17 %, observando las marcas de las picas y asistiendo a otra génesis: estalactitas en formación, aquí en fase incipiente.

Monasterio de Lerma / Cristina Candel

Las catedrales del Arlanza

El Arlanza sigue encauzando nuestro camino con sus famosos puentes, como el de Tordómar, y sus riberas flanqueadas por alisos, sauces, chopos, álamos y fresnos. Nos desviamos de su cauce un momento para visitar el barrio de bodegas excavadas en la tierra y dispersas por uno de los cerros de Villahoz, otra de las villas de la zona declarada conjunto histórico-artístico. Entre las bodegas del municipio destaca la familiar Araus Ballesteros, acogida a la D. O. Arlanza. De sus dos majuelos de tempranillo, la uva reina de esta denominación, salen tintos robles, crianzas y rosados y su llamado Vino del frío (100 % cabernet sauvignon), naturalmente dulce y obtenido siguiendo una tradición del siglo XVIII: la uva se recoge congelada y se prensa para concentrar el mosto. Un vino milagroso, ya que se tienen que dar varios condicionantes, entre ellos, el más importante: tiene que helar.

Santa Maria del Campo / Cristina Candel

La imponente iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Villahoz roba toda nuestra atención al despedirnos de la localidad. También lo hace la de la siguiente parada en la carretera, la de San Miguel en Mahamud, y la de la Asunción en el siguiente municipio, Santa María del Campo. Estos tres templos rebautizados como catedrales del Arlanza (junto a la citada excolegiata de Covarrubias) forman parte del proyecto Expedición al Medievo 4.0, del que hablamos con uno de sus artífices, el periodista e historiador Jorge Rubio.

Santa Maria del Campo / Cristina Candel

Quedamos con él a los pies de la iglesia de la Asunción de Santa María del Campo, cuyo aspecto actual se inició en el siglo XIII y en la que, a través de una serie de códigos QR por esta antigua colegiata, podemos disfrutar de una visita didáctica y accesible. Subimos a su torre, gran símbolo del templo y de la localidad, iniciada en 1527 por Diego de Siloé y terminada por su discípulo Juan de Salas. La increíble factura de una de las torres más bellas del Renacimiento español, que en 2027 celebrará su 500 aniversario, da testimonio de la importancia de la villa en esa época. Subimos por ella, 72 metros alcanza, mientras el historiador nos explica cómo “Siloé trajo aquí un poco de Italia”, ya que la portada principal del templo tiene aires del Arco de Trajano y del de Castel Nuovo de Nápoles. Ya dentro, seguimos admirando miles de detalles en las bóvedas, la sillería del coro, el retablo del altar mayor, la escalera labrada que lleva a él, el órgano, el púlpito mudéjar, el armario de nogal de la sacristía (y la orfebrería que atesora), los tapices flamencos, el claustro gótico, las tablas de Pedro Berruguete… Esta iglesia de la Asunción daría para un reportaje por sí sola. Pero tenemos que continuar.

Conducimos hasta el último enclave de nuestra ruta burgalesa: la bella espadaña fantasma de la única pared de una iglesia que resiste sobre un cerro en Torremoronta. Bajo ella, de nuevo el Arlanza, que sigue escribiendo con sus aguas la historia de estas tierras.