La feria navideña más espectacular de España dura solo un día y llena el casco viejo: puestos, vino, queso y “la txistorra más exquisita del mundo”
Una jornada de tradición rural vasca que llena la Parte Vieja de puestos de talo con txistorra, sidra, trajes típicos y música popular para dar la bienvenida a la Navidad.
La feria de Santo Tomás es de las más famosas porque marca el inicio no oficial de la Navidad en el País Vasco y convierte la ciudad en una gran fiesta popular donde participa toda la población. Es una tradición con muchos siglos de historia que sigue manteniendo viva la conexión entre el mundo rural y el urbano. Miles de personas salen a la calle desde primera hora, tanto locales como visitantes, creando un ambiente festivo único en plazas y cascos antiguos.
Esta feria navideña es de las más espectaculares de toda España, su peculiaridad es que dura solo un día, concretamente en 21 de diciembre, y es capaz de llenar todo un casco viejo donde además, se sirve “la txistorra más exquisita del mundo”. Es capaz de combinar planes para familias por la mañana con un ambiente mucho más joven y festivo por la tarde-noche, sin duda una festividad que no podrás perderte.
La verdadera protagonista de San Sebastián
Su origen nace en el siglo XIX, cuando los baserritarras bajaban a ciudades como San Sebastián para pagar las rentas de sus tierras a los propietarios y aprovechar para poder vender e intercambiar productos del campo. Lo encuentras en la Parte Vieja como la Plaza de la Constitución y el centro donde es muy común sus puestos de comida típicos como el Talo con chistorra, el plato estrella de la jornada, una torta plana de harina de maíz acompañada con chistorra y variantes de queso o tocino.
Su repostería tradicional
Para lo más dulzones, podrás comprar sus típicas rosquillas, pasteles vascos, intxaursaltsa y bizcochos caseros, te harán chuparte los dedos.
Si prefieres otras opciones, en la mayoría de los puestos también lo preparan con queso, panceta e incluso versiones dulces con chocolate. Los puestos callejeros, es otra de las alternativas más comunes, donde podrás degustar sus famosos bocadillos de lomo con pimientos o de tortilla de patata. Para acompañar, no puede faltar su sidra que se sirve bien fresquita directamente de barricas y es el acompañante típico del talo. Otra opción es el Chacolí, un vino blanco joven y ligeramente espumoso con denominación de origen vasco.
Una fuerte cultura rural vasca
La feria de Santo Tomás gira en torno a una fuerte cultural rural vasca, transformando la ciudad en una gran fiesta durante todo el día. Una de las tradiciones más importantes y diferenciadas por las demás ciudades, es vestirse de baserritarra. Es el traje típico de caserío vasco, que incluye faldas largas de tela oscura o estampada, pañuelos en el cuello o la cabeza y la clásica txapela, boina. A lo largo de la jornada vas a poder disfrutar de gran cantidad de actividades como la exhibición de ganado y animales. En las plazas principales es muy común instalar corrales donde se exhiben cerdos de gran tamaño, caballos y hasta aves de corral.
Por otro lado, las calles se llenan de pasacalles con instrumentos típicos de la época como: trikitilaris, acordeón diatónico y pandereta; txistularis, flauta tradicional; txalapartaris y grupos de danzas vascas que animan al público. Para los más pequeños se preparan talleres de elaboración de talos, juegos tradicionales de madera y actividades educativas sobre la vida en el campo.
Un paseo por San Sebastián
Sin duda esta ciudad vasca es el destino perfecto para recorrerlo a pie y descubrir esta hermosa ciudad justo a sus barrios y magníficas playas. Para empezar el día, una buena ruta y si es para subir al Monte Urgull mucho mejor, este monte se encuentra en uno de los extremos de la Bahía de La Concha. Es uno de los tres pulmones de la ciudad donde podrás disfrutar de su exótica vegetación y los mejores miradores para observar la ciudad.
Después te recomendamos bajar al Puerto y callejear por la parte vieja disfrutando de sus famosos pintxos, placeres culinarios en miniatura y mercados como, por ejemplo, el Mercado de la Bretxa. La Parte Vieja es el casco histórico de Donostia, aquí encuentras las construcciones más antiguas y mejor conservadas de la época. No puedes perderte la Basílica de Santa María, la iglesia de San Vicente o la Plaza de la Constitución, centro de todas las fiestas como la Tamborrada.
- José Luis Perales (81 años) vendió más de 50 millones de discos y sigue escondiéndose en un pueblo de la Alcarria de 120 vecinos: un taller de alfarero, bodegas excavadas en la roca y una iglesia del siglo XVI
- Los jubilados cambian Benidorm por este pueblo pesquero con los mejores langostinos de España: un lugar que combina clima mediterráneo, arquitectura modernista y 12 kilómetros de costa
- Ni Madrid ni Vigo, la feria navideña más antigua de España se celebra desde 1786: a los pies de una catedral gótica y perfecta para recorrer a pie
- Macarena Gómez (48 años) dejó Madrid por un molino del siglo XVII en la comarca que ella llama “mi Toscana”: pavos reales, alpacas rescatadas y un granero convertido en loft
- Pagó 3,5 millones de euros y hoy vive en el corazón de un Patrimonio de la Humanidad: la mansión morisca de Michael Douglas está en un pueblo medieval con vistas al Mediterráneo
- Ni Toledo ni Salamanca: la primera ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad tiene uno de los cascos antiguos más grandes de Europa y un legado musulmán único
- El castillo románico más bonito del mundo está en España y domina una llanura desde un espolón rocoso: una fortaleza del siglo XI, once torres y una iglesia con una cúpula excepcional para el románico
- Parece un decorado de Berlanga, pero es la isla habitada más pequeña de España: casco antiguo amurallado, vida en la calle y Reserva Natural Marina