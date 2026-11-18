La feria de Santo Tomás es de las más famosas porque marca el inicio no oficial de la Navidad en el País Vasco y convierte la ciudad en una gran fiesta popular donde participa toda la población. Es una tradición con muchos siglos de historia que sigue manteniendo viva la conexión entre el mundo rural y el urbano. Miles de personas salen a la calle desde primera hora, tanto locales como visitantes, creando un ambiente festivo único en plazas y cascos antiguos.

Adriana Fernández

Esta feria navideña es de las más espectaculares de toda España, su peculiaridad es que dura solo un día, concretamente en 21 de diciembre, y es capaz de llenar todo un casco viejo donde además, se sirve “la txistorra más exquisita del mundo”. Es capaz de combinar planes para familias por la mañana con un ambiente mucho más joven y festivo por la tarde-noche, sin duda una festividad que no podrás perderte.

Feria de Santo Tomás / Free Walking Tour San Sebastián

La verdadera protagonista de San Sebastián

Su origen nace en el siglo XIX, cuando los baserritarras bajaban a ciudades como San Sebastián para pagar las rentas de sus tierras a los propietarios y aprovechar para poder vender e intercambiar productos del campo. Lo encuentras en la Parte Vieja como la Plaza de la Constitución y el centro donde es muy común sus puestos de comida típicos como el Talo con chistorra, el plato estrella de la jornada, una torta plana de harina de maíz acompañada con chistorra y variantes de queso o tocino.

Su repostería tradicional Para lo más dulzones, podrás comprar sus típicas rosquillas, pasteles vascos, intxaursaltsa y bizcochos caseros, te harán chuparte los dedos.

Si prefieres otras opciones, en la mayoría de los puestos también lo preparan con queso, panceta e incluso versiones dulces con chocolate. Los puestos callejeros, es otra de las alternativas más comunes, donde podrás degustar sus famosos bocadillos de lomo con pimientos o de tortilla de patata. Para acompañar, no puede faltar su sidra que se sirve bien fresquita directamente de barricas y es el acompañante típico del talo. Otra opción es el Chacolí, un vino blanco joven y ligeramente espumoso con denominación de origen vasco.

Una fuerte cultura rural vasca

La feria de Santo Tomás gira en torno a una fuerte cultural rural vasca, transformando la ciudad en una gran fiesta durante todo el día. Una de las tradiciones más importantes y diferenciadas por las demás ciudades, es vestirse de baserritarra. Es el traje típico de caserío vasco, que incluye faldas largas de tela oscura o estampada, pañuelos en el cuello o la cabeza y la clásica txapela, boina. A lo largo de la jornada vas a poder disfrutar de gran cantidad de actividades como la exhibición de ganado y animales. En las plazas principales es muy común instalar corrales donde se exhiben cerdos de gran tamaño, caballos y hasta aves de corral.

Feria Santo Tomás en Bilbao / Euskadi

Por otro lado, las calles se llenan de pasacalles con instrumentos típicos de la época como: trikitilaris, acordeón diatónico y pandereta; txistularis, flauta tradicional; txalapartaris y grupos de danzas vascas que animan al público. Para los más pequeños se preparan talleres de elaboración de talos, juegos tradicionales de madera y actividades educativas sobre la vida en el campo.

Feria Santo Tomás en Donosti / Donosti City

Un paseo por San Sebastián

Sin duda esta ciudad vasca es el destino perfecto para recorrerlo a pie y descubrir esta hermosa ciudad justo a sus barrios y magníficas playas. Para empezar el día, una buena ruta y si es para subir al Monte Urgull mucho mejor, este monte se encuentra en uno de los extremos de la Bahía de La Concha. Es uno de los tres pulmones de la ciudad donde podrás disfrutar de su exótica vegetación y los mejores miradores para observar la ciudad.

Plaza de la Constitucion en San Sebastián / Istock / Ole Schwander

Después te recomendamos bajar al Puerto y callejear por la parte vieja disfrutando de sus famosos pintxos, placeres culinarios en miniatura y mercados como, por ejemplo, el Mercado de la Bretxa. La Parte Vieja es el casco histórico de Donostia, aquí encuentras las construcciones más antiguas y mejor conservadas de la época. No puedes perderte la Basílica de Santa María, la iglesia de San Vicente o la Plaza de la Constitución, centro de todas las fiestas como la Tamborrada.