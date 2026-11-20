La Navidad más dulce se vive en Jijona
Hay un lugar que presume de ser el más dulce del mundo. Está en la provincia de Alicante y es la capital del turrón, el helado artesano, el chocolate y los dulces navideños
En Jijona, el invierno huele a almendra tostada y miel. Basta recorrer sus calles para comprender hasta qué punto la elaboración de dulces ha marcado la vida de esta población del interior alicantino. Aquí, el turrón no es solo un producto que llega a las mesas en diciembre: es un oficio, una herencia familiar y una seña de identidad.
El turrón de Jijona, un oficio que pasa de generación en generación
El 7 de noviembre, Día Mundial del Turrón, ofrece una buena excusa para acercarse a conocer su origen. El turrón amparado por la IGP Jijona mantiene vivo un proceso de elaboración ligado al territorio y a generaciones de maestros turroneros. Una historia que se puede descubrir también a través de sus fábricas, tiendas y especialidades artesanas.
En las fábricas y tiendas de Jijona se puede seguir la pista a un oficio que lleva generaciones pasando de una familia turronera a otra
La Feria de Navidad de Jijona, una cita en el puente de diciembre
Pero si hay una fecha que merece reservarse en el calendario es la de la Feria de Navidad, que se celebra tradicionalmente durante todo el puente de diciembre. Jijona se transforma en un gran escaparate de sabores, con puestos de fabricantes, degustaciones y un ambiente que invita a recorrerla sin prisas.
Qué hacer en Jijona durante el resto del año
Conviene, eso sí, dejar espacio en la agenda para algo más que el dulce. Las rutas Sweetrails permiten adentrarse a pie o en bicicleta en el paisaje montañoso que rodea el municipio. Y a la hora de comer, la gastronomía local ofrece otra manera de conocer el territorio a través de sus recetas tradicionales.
Las rutas Sweetrails recorren el paisaje montañoso de Jijona y se pueden hacer a pie o en bicicleta.
Tampoco faltan razones para regresar en otras estaciones. Las fiestas de Moros y Cristianos, en agosto y octubre, llenan las calles de música y color, mientras el Festival Internacional de Guitarra Ciutat de Jijona, dirigido por Fernando Espí (enero), el Festival Internacional de Trompeta (verano), el Festerró (noviembre) y la Mostra de Folklore de Jijona mantienen viva una programación cultural y musical muy diversa.
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