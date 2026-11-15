Ni Toledo ni Salamanca: la primera ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad tiene uno de los cascos antiguos más grandes de Europa y un legado musulmán único

Si estás planeando una escapada con historia y de verdad quieres que la ciudad te atrape desde el minuto uno, lo tenemos claro: pon rumbo a Córdoba. Aunque hay mil cosas por ver, no hace falta que vayas con una lista infinita de monumentos apuntados en el móvil porque se te van a ir apareciendo a la que echas a andar.

El interio de la Mezquita-Catedral de Córdoba / Istock / SeanPavonePhoto

Estás ante el casco histórico protegido más grande de España y uno de los más extensos de toda Europa, un laberinto de calzadas romanas, callejuelas encaladas y patios llenos de flores. En pleno siglo X, mientras buena parte de Europa avanzaba pasito a pasito, aquí ya tenían luz en las calles, baños públicos y una biblioteca con cientos de miles de volúmenes.

Martín Álvarez

La Mezquita-Catedral, la Judería y el Guadalquivir

La primera parada, como seguramente ya tenías en mente, tiene que ser la Mezquita-Catedral. Lo mejor es entrar a primera hora de la mañana, cuando aún hay poco ruido, porque es una experiencia que te pone los pelos de punta. Toda ella es impresionante, pero las más de 800 columnas de mármol y jaspe sosteniendo esos arcos dobles rojos y blancos son de otro mundo. Y cuando te has acostumbrado al ambiente islámico del mihrab y sus mosaicos dorados, te topas en medio con una catedral renacentista enorme en el centro, una rareza arquitectónica única en el mundo. Al cruzar la puerta de salida hacia el Patio de los Naranjos te metes de lleno en la Judería, para la que no necesitas mapas y solo tienes que callejear entre fachadas blancas con macetas de gitanillas. Acércate a la pequeña Sinagoga medieval de 1315, entra en los Baños del Alcázar Califal para ver por dónde se relajaba la corte de Abderramán III y para a sacarte la foto en la famosa Calleja de las Flores con la torre al fondo.

La Calleja de las Flores en el centro histórico de Córdoba / Istock / Orietta Gaspari

Para tener la foto clásica de la ciudad, cruza el Puente Romano al atardecer. Lleva en pie desde el siglo I cruzando el Guadalquivir y te regala la mejor vista del casco antiguo cuando empieza a encenderse la iluminación nocturna. En un extremo te queda la Torre de la Calahorra y en la otra orilla el Alcázar de los Reyes Cristianos, con unos jardines y fuentes que son una maravilla para pasear a última hora del día.

La torre de la Mezquita-Catedral desde la Judería de Córdoba / Istock / e55evu

Pero para entender del todo hasta dónde llegó el poder de este lugar tienes que coger el coche o el autobús y hacer los diez kilómetros que te separan de Medina Azahara. Es la mítica ciudad palatina que Abderramán III mandó construir en la falda de la sierra para impresionar a sus embajadores. Quedó destruida poco después en una guerra civil y pasó siglos enterrada, pero aún hoy te da una idea del lujo que se gastaba el califa.

Salmorejo, tabernas y la cultura de los patios

Cuando apriete el hambre, ponte a buscar plazas de toda la vida como la de la Corredera o la del Potro y entra en cualquier taberna centenaria. La comanda obligatoria arranca siempre con un buen salmorejo cordobés, denso, fresquito y servido con su chorro de aceite de oliva virgen extra, huevo duro y jamón picado. Para continuar, nada como pedir un flamenquín bien crujiente de lomo y jamón serrano, unas berenjenas fritas rematadas con miel de caña, o un rabo de toro estofado que prácticamente se deshace, todo acompañado por una copa de vino fino o un Montilla-Moriles.

Los patios de Córdoba adornados con flores multicolores / Istock / MARINA-NOZHKO

Ese carácter acogedor de las tabernas se traslada también a las casas. Si tienes la suerte de cuadrar la visita durante el mes de mayo, te vas a encontrar el Festival de los Patios en su máximo esplendor, cuando los vecinos abren de par en par sus puertas para enseñar sus patios llenos de macetas, fuentes y gitanillas. Pero no te preocupes si viajas en cualquier otra época del año, porque los patios del Palacio de Viana o los del barrio de San Basilio se pueden visitar casi siempre.

Plan perfecto para exprimir Córdoba en dos días

El primer día puedes dedicarlo al completo al corazón del centro histórico. Arranca bien temprano en la Mezquita-Catedral para evitar las colas más largas y dedica el resto de la mañana a explorar el laberinto de la Judería, deteniéndote en la Sinagoga y los Baños Califales. Por la tarde, pasea por los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y remata el día cruzando el Puente Romano justo cuando empieza a caer el sol.

Ruinas arqueológicas de Medina Azahara. / Istock

El segundo día déjalo para descubrir los alrededores. Sube a las ruinas de Medina Azahara y recorre su centro de interpretación antes de pasear entre las terrazas de piedra del yacimiento. De regreso a la ciudad a mediodía, aprovecha para comer tapeando por el barrio de San Basilio, famoso por albergar algunos de los patios tradicionales más bonitos de Córdoba. Por la tarde, termina la ruta con un paseo tranquilo hacia el Palacio de Viana.