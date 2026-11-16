Ni Madrid ni Vigo, la feria navideña más antigua de España se celebra desde 1786: a los pies de una catedral gótica y perfecta para recorrer a pie

Aunque parezca difícil de creer, la Navidad tal y como la conocemos no lleva tanto tiempo existiendo. Hay tradiciones que provienen de la Edad Media, como los belenes o la Misa del Gallo, pero otras tantas son muchísimo más recientes, como el intercambio de regalos o decorar árboles con adornos de todo tipo. Lo mismo sucede con los mercadillos navideños. Puede parecer que llevan existiendo toda la vida, pero nada más lejos de la realidad.

El más antiguo del mundo es el de Dresde (Alemania), que se inauguró en 1434. Para tener uno en España tuvimos que esperar más de tres siglos, hasta 1786 que se celebró por primera vez la ya mítica Feria de Santa Lucía en Barcelona. Fue el escritor Rafael Amat quien dejó testimonio entonces: "Hubo fiesta en la Catedral, en la capilla y en el altar; y fuera, en los claustros, con la feria delante de su calle, muchos puestos de belenes, figuras de barro y cartón, imágenes de santos, pastores, animales... que hacen que haya multitud de gente".

Lucía Alfonso González

Navidad desde la Edad Media

Es aquella época era toda una fiesta, muy similar a como es ahora, a pesar de haber ido evolucionando a lo largo del tiempo. Al principio se conocía como "la feria de las mozas", puesto que se pensaba que las chicas solteras acudían a concertar desposos. Luego, en el siglo XIX, se celebraba en tres días y en lugares diferentes: por la Purísima y por Santa Lucía en la plaza de la Catedral; y por Santo Tomás en las plazas de Pi, de Sant Josep Oriol y la del Born.

Feria de Santa Lucía a los pies de la Catedral de Barcelona / Istock / Xavier Dealbert

El ambiente navideño impregnaba las calles y ya se podía observar a los niños paseando con sus padres y a las parejas enamoradas de la mano. Los puestos han cambiado, antes eran tablones de madera sencillos y rudimentarios; mientras que ahora son muy resistentes y cuentan con luz eléctrica. Además de accesorios para el belén, también se venden otros artículos artesanales repartidos en más de 280 paradas en la misma plaza de la Catedral.

El Caga Tió es uno de los más vendidos en los puestos de Barcelona / Istock / Pere_Rubi

Información práctica

Tradicionalmente se monta a finales de noviembre y se desmonta antes de Nochebuena. Este 2026 abrirá sus puertas el 28 de noviembre y las cerrará el 23 de diciembre. Los horarios comprenden todos los días de la semana -incluyendo fines de semana y festivos- entre las 10:00 y las 21:00 horas. Aunque es perfecta para recorrer a pie, es importante saber que está dividida en cuatro sectores: belenes y figuras, verde y vegetación para los belenes, artesanía y zambombas.

Navidad en la Catedral de Barcelona / Istock / Marina113

La ubicación tradicional

Algo que tampoco se ha perdido de la tradición es el lugar donde se monta la feria, la plaza de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Si bien la Sagrada Familia de Gaudí se lleva todo el protagonismo en la Ciudad Condal, este edificio es mucho más antiguo y algunos dirían que relevante a nivel histórico. Abarca más de 1.500 años de transformación religiosa y arquitectónica, siendo en sus orígenes una basílica paleocristiana del siglo IV y luego una iglesia visigoda.

La impresionante Catedral de Santa Eulalia de Barcelona / Istock / alxpin

La construcción del actual templo gótico dio comienzo en 1298, bajo el reinado de Jaime II de Aragón, y se prolongó 150 años. Sin embargo, la fachada que hoy vemos es del siglo XIX, cuando se proyectó la del siglo XV que nunca se había realizado. Una curiosidad es que en el jardín del claustro habitan trece ocas blancas en honor a Santa Eulalia, que tenía trece años cuando fue torturada. Y sus restos descansan en una cripta bajo el altar mayor.

Las vistas sobre Barcelona desde la terraza de la Catedral / Istock / PURIPAT LERTPUNYAROJ

Sin embargo, lo más llamativo es su tamaño colosal, pues alberga 40 capillas, 215 claves de bóveda, 200 gárgolas -entre las que hay un elefante, un toro y un unicornio- y 21 campanas encabezadas por la Honorata. Además, desde las terrazas de la catedral se contempla una de las panorámicas más bellas de la urbe. Aún más bonita en Navidad. Con esto no hace más que demostrar que Barcelona es mucho más que la obra de Antoni Gaudí.