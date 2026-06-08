El paraíso escondido de la costa alicantina

Si todavía estás pensando dónde disfrutar de unos días de descanso este verano, no te pierdas lo que viene a continuación. Hoy te proponemos uno de esos hoteles que debes visitar, al menos, una vez en la vida. Y es que, aunque a menudo caemos en el error de pensar que el paraíso se encuentra en países lejanos, no siempre es así. A veces está más cerca de lo que crees y el Hotel Montíboli es un buen ejemplo de ello.

Con más de cincuenta años de trayectoria, el emblemático Hotel Montíboli fue el primer cinco estrellas de la provincia de Alicante. Un remanso de paz que durante décadas ha atraído a amantes del mar, artistas y personalidades, como Paul McCartney o Robert De Niro, hasta este exclusivo rincón de la Costa Blanca para disfrutar del Mediterráneo y sus aguas cristalinas sin prisas, con todas las comodidades y lejos de la masificación de otros destinos.

Villajoyosa, imagen del spa del hotel frente al Mediterráneo / Cedida

El hotel se encuentra al sur del municipio de La Vila Joiosa, un encantador pueblo costero de casitas de colores que cuenta con espectaculares playas de arena blanca y guijarros, rodeadas de acantilados y dignas de cualquier postal. El mejor escenario veraniego a sólo 20 minutos de la capital alicantina.

Desde el hotel se puede acceder directamente a dos de esas playas utilizando una escalera que desciende directamente desde las piscinas o un cómodo ascensor. Imagina pasar el día en tu hamaca mirando al horizonte combinando el baño en el mar con los chapuzones en la piscina, y todo ello sin preocuparte de nada, ni siquiera necesitarás coger el móvil o el pareo.

Y es que el mar se cuela en cada rincón del hotel. Su edificación mediterránea se articula en torno a antiguas torres vigías logrando que cada una de sus habitaciones cuente con vistas al mar, para disfrutar de un despertar soñado, con el runrún de las olas como único sonido. Y después, imagínate disfrutar de un desayuno en la terraza de tu habitación o en el buffet panorámico, con los mejores productos de la zona cuidadosamente seleccionados por el personal del hotel.

Villajoyosa Hotel Montiboli. Restaurante Emperador / Cedida

Esencia culinaria de La Vila Joiosa

Porque la gastronomía es otro de los atractivos del Hotel Montíboli. En su Restaurante Emperador, su chef propone una oferta gastronómica que refleja a la perfección la esencia culinaria de La Vila Joiosa, pero llevada a una nueva dimensión aplicando las vanguardias de la cocina internacional del momento. Y siempre a partir de los mejores ingredientes de proveedores locales, la lonja pesquera de Villajoyosa o su propia finca agrícola, El Clot, donde se cultiva buena parte de las frutas, verduras e incluso las olivas del AOVE que sirven en el hotel.

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Además de sus dos piscinas panorámicas, el Hotel Montíboli cuenta entre sus instalaciones con un gimnasio y un SPA situado en plena playa, bajo un palio de palmeras con inmejorables vistas. De la mano de Laboratorios Thalgo y su distinguida gama de productos, el equipo del hotel ofrece un catálogo de experiencias de cuidado y bienestar que serán el complemento perfecto a una jornada de mar y sol en este paraíso mediterráneo.

Entorno del Villajoyosa Hotel Montiboli / Cedida