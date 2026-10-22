A partir del 30 de octubre este pueblo se transforma en una villa medieval: una feria con 700 años de historia, puestos de gastronomía y de Interés Turístico Internacional

Cada año, alrededor del puente de Todos los Santos, este municipio de poco más de 11.000 habitantes se transforma en un enorme recinto festivo que atrae a cientos de miles de visitantes de todas las partes del mundo. Su origen no está en una recreación medieval creada para el turismo, sino en un privilegio real concedido hace casi siete siglos, que establecía que el mercado debía celebrarse durante 15 días y ofrecía protección real a los comerciantes que acudieran, independientemente de su procedencia, con excepciones para quienes cometieran delitos como el robo, la traición o la falsificación. ¡Esto es historia de España!

Fira de Tots Sants (Cocentaina, Alicante) / Istock / ampueroleonardo

Cocentaina, capital de la comarca de El Comtat, en el norte de la provincia de Alicante, multiplica su población desde el 30 de octubre al 1 de noviembre cada año (algunos puestos inauguran el día 29). La próxima sería la 680ª edición de la Fira de Tots Sants. La feria contará con más de 800 expositores gracias a aquel documento del rey Pedro IV de Aragón, que en 1346 decidió conceder un punto de partida a una fiesta que ha pasado de generación en generación hasta nuestros días.

Adriana Fernández

Mientras tanto, cabe reconocer que el municipio tiene una historia que se remonta hasta el paleolítico y el neolítico, de los que todavía se conservan pinturas rupestres, y en su término se encuentran además yacimientos íberos como el de la Serreta. Su casco histórico conserva la marcada herencia musulmana de la época, con el arrabal, el castillo y varias alquerías todavía reconocibles en el trazado urbano. La propia feria nació mucho después, pero ya hace casi siete siglos.

Fira de Tots Sants (Cocentaina, Alicante) / Istock / ampueroleonardo

La feria medieval más desconocida de España

La Fira de Tots Sants acumula dos reconocimientos oficiales. La Agencia Valenciana de Turismo la declaró Fiesta de Interés Turístico Autonómico en 2007, Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2012 y, finalmente, de Interés Turístico Internacional en 2019. A esto se suma su declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial desde 2018, un reconocimiento que protege la propia tradición. Durante estos días, el centro de Cocentaina se llena de puestos de artesanía, gastronomía, maquinaria agrícola y automoción, además de un zoco árabe y un mercado medieval.

Cómo llegar Cocentaina se encuentra a poco más de una hora en coche tanto desde Alicante como desde Valencia, por la AP-7 y la CV-70. También cuenta con estación de tren de la línea C1 de Cercanías, con conexión directa desde Alcoy y Xàtiva. Durante los días de feria, el propio Ayuntamiento recomienda llegar en transporte público o aparcar en las zonas habilitadas en las afueras del casco urbano.

Fira de Tots Sants (Cocentaina, Alicante) / Istock / ampueroleonardo

El programa se completa con feria del libro, exposiciones, certámenes corales, exhibiciones de monta y doma, conciertos y talleres, pensados tanto para el público adulto como para las familias. Las dimensiones que ha adquirido el evento ayudan a comprender su capacidad de convocatoria. La organización maneja cifras de más de 140.000 metros cuadrados de espacio expositivo, cerca de un millar de expositores y alrededor de 650.000 visitantes en las jornadas de celebración. Para una localidad de poco más de 11.000 habitantes, la llegada de semejante cantidad de público supone una transformación extraordinaria durante esos días.

El gran patrimonio de la comarca: para que te quedes un par de días más

Fuera de las fechas de feria, el municipio conserva un patrimonio monumental notable. El Castell de Cocentaina, de estilo gótico-militar, corona el cerro de Sant Cristòfol y data de finales del siglo XIII y principios del XIV, con vistas sobre todo el valle del Comtat. A sus pies, el Palau Comtal, construido como antigua fortaleza, fue transformado en el siglo XV por la familia Corella, condes de Cocentaina, en el palacio que puede visitarse hoy, sede además del Museo Arqueológico Municipal.

Fira de Tots Sants (Cocentaina, Alicante) / Istock / ampueroleonardo

Completan el recorrido la iglesia parroquial de Santa María, del siglo XIV, con su característico campanario, y los restos de la antigua muralla medieval. Menos conocido son los abrigos de Alberri, la Paella y la Penya Banyà, con pinturas rupestres de arte esquemático, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1998.