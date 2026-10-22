El pueblo con más bodegas subterráneas de España es perfecto para una escapada de fin de semana: 374 excavadas en arcilla que están declaradas Bien de Interés Cultura
Arquitectura subterránea, historia, vinos D.O. Arlanza y gastronomía tradicional para una escapada perfecta.
Este pequeño pueblo de Palencia es perfecto para una escapada de fin de semana este otoño, se trata del pueblo con más bodegas subterráneas en toda España. Hablamos de Baltanás, capital del Cerrato Palentino, que alberga en su colina hasta 374 bodegas excavadas en arcilla declaradas Bien de Interés Cultural y situadas en seis niveles superpuestos. Un rincón donde la historia, el vino de la D.O. Arlanza y los paisajes castellanos se unen para crear una experiencia rural única y distinta.
Una curiosidad de sus famosas bodegas, también llamadas zarceras, es que, según estudios, estas modélicas chimeneas inspiraron al gran arquitecto catalán Gaudí para diseñar las famosas chimeneas de La Pradera. Estas no solo ventilaban, sino que salvaban vidas. Durante la fermentación del mosto se libera monóxido y dióxido de carbono, un gas denso y letal para los bodegueros, aquí las zarceras actuaban como tiro natural para expulsarlo.
Un paseo por el centro de Baltanás: cultura e historia viva
Ubicado en el espectacular Palacio- Hospital de Santo Tomás, el Museo del Cerrato Castellano es un edificio barroco del siglo XVIII con una imponente fachada tardobarroca, perfecto para entender la historia y el arte de la villa y que además cuenta con una excelente colección de pintorescas pinturas de arte sacro. En la parte más alta del pueblo se encuentra la Iglesia de San Millán, un templo renacentista del siglo XVI. Destaca por su robusta torre y, en su interior, un impresionante órgano barroco y un espectacular órgano barroco.
Aunque como mencionamos antes, el verdadero tesoro subterráneo es el Barrio de Bodegas de Baltanás, un conjunto de bodegas excavadas en un cerro conocido como “El Castillo”. Uno de los mejores consejos es que aunque el paisaje exterior sea único, lo mejor es su interior. Por ello es recomendable ir al Museo del Cerrato, donde suelen planificar visitas guiadas a las bodegas a precios muy asequibles desde 3 euros por persona con la entrada general.
Cuando accedes te darás cuenta de que su temperatura es constante durante todo el año, no supera los 12 grados. Al bajar las escaleras te encuentras el famoso cañón, una rampa excavada directamente en el terreno arcilloso. Su nave principal es un gigantesco espacio alargado y a sus lados suelen excavarse las sisas, pequeños nichos diseñados para encajar y almacenar las cubas de vino. Además, cuentan con un espacio para el ocio, donde las familias y amigos se reúnen a merendar y probar los exquisitos vinos de las bodegas.
Bocados con sabor a gloria
Su gastronomía es de las más exquisitas, sus tres pilares fundamentales son el queso, el vino y la trufa. Baltanás es la cuna de los conocidos Quesos Cerrato, elaborados con mezclas de leche de oveja, vaca y cabra, perfecto para abrir el aperitivo antes de comer. Por otro lado, el municipio se ha consolidado como un punto clave en la truficultura moderna. Si viajas durante el invierno, lo encontrarás platos locales aromatizados con este conocido “diamante negro”.
Si decides viajar a este municipio hay platos que tienes que probar si o si, como su sabroso lechazo asado, el rey de la provincia, una variante palentina cocida en cazuela que deja la carne tierna y sabrosa o la Sopa Castellana, clásica sopa de ajo elaborada con pan de hogaza, pimentón y un buen aceite de oliva.
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