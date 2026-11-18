En Gascona, el sonido de la sidra al romper en el vaso se mezcla con las animadas conversaciones que llegan de las mesas. En esta calle del centro de Oviedo, conocida como el Bulevar de la Sidra, se conserva uno de los rituales más arraigados de Asturias, compartir una botella (hasta hace pocos años también se compartía el vaso, aunque se eliminó por razones de higiene), escanciar unos culines y dejar que la conversación se alargue sin mirar el reloj. Una costumbre que forma parte de la cultura sidrera asturiana, reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2024, y que habla de encuentro, cercanía y una forma de entender la vida en la que lo importante no es solo lo que se comparte, sino con quién.

Quizá no sea casualidad que Oviedo, aspire a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, y haya elegido la Amabilidá como lema de su candidatura. Una palabra que va mucho más allá de la simple cortesía y habla de cuidado, escucha, convivencia y esas pequeñas acciones cotidianas que contribuyen a construir una sociedad mejor. Esta manera de entender la vida encuentra reflejo en una ciudad que mantiene vivas sus tradiciones, conserva un patrimonio que cuenta con siglos de historia y comienza a dar nuevos usos a antiguos espacios industriales.

Catedral de San Salvador / IVAN MARTÍNEZ

A pocos minutos de Gascona se encuentra el casco histórico de Oviedo, que durante siglos estuvo protegido por una muralla medieval de la que todavía se conservan algunos vestigios. Este barrio se desarrolló en torno a la magnífica catedral gótica de San Salvador, cuya plaza es punto de encuentro para visitantes y foráneos. También inicio del Camino Primitivo de Santiago, la ruta jacobea más antigua, cuyo origen se remonta al siglo IX. La importancia de Oviedo en las peregrinaciones queda reflejada en el dicho popular “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al señor”. La talla del Salvador se encuentra dentro de la catedral y es tradición que los peregrinos la visiten antes de iniciar el camino.

En sus alrededores se concentran siglos de historia, desde el monasterio de San Pelayo y las iglesias de San Tirso, San Isidoro o La Corte hasta palacios como el de la Rúa, del siglo XV, uno de los edificios civiles más antiguos de la ciudad. A ellos se suman otros como la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento y magníficas construcciones que hoy albergan instituciones culturales y administrativas como el Museo de Bellas Artes, El RIDEA (Real Instituto de Estudios Asturianos), la Audiencia Provincial, el Palacio Episcopal o el Museo Arqueológico.

El Museo de Bellas Artes de Asturias merece una visita aparte ya que encierra una importante colección de obras desde el siglo XIV hasta la época actual. Los nombres más relevantes de las artes como El Greco, Goya, Sorolla, Picasso o Dalí, se distribuyen en tres edificios históricos interconectados. Cuenta también con una amplia representación de artistas asturianos. Además, el Museo organiza exposiciones temporales, charlas y talleres que contribuyen a la activa vida cultural de la ciudad.

Continuando nuestro paseo por las calles empedradas del Oviedo Antiguo o como diría un ovetense “el Antiguo” llegamos a la Plaza de Trascorrales, donde se concentraban años atrás las pescaderías, o al siempre animado mercado de El Fontán. Los dos, construidos en el siglo XIX, son buenos ejemplos de la arquitectura del hierro y el cristal que acompañó la modernización de la ciudad.

La Regenta, con la Catedral de San Salvador al fondo / Ayuntamiento de Oviedo

Oviedo también ha tenido otros nombres en la literatura. Fue Vetusta en La Regenta de Leopoldo Alas Clarín y la Pilares para Ramón Pérez de Ayala en novelas como Tigre Juan oEl curandero de su honra. Estos dos escritores encontraron en sus calles y sus habitantes inspiración. Algo después, Dolores Medio, retrató la ciudad en los convulsos años 30 en su obra Nosotros, los Rivero, novela con la que obtuvo el Premio Nadal en 1952. Todos estos títulos están ambientados en el casco antiguo de Oviedo, donde podemos encontrar referencias como la estatua de la Regenta, Ana Ozores, que parece dirigirse a su visita diaria a la catedral.

Tres orgullos: arte, historia y cultura

Fuera ya del casco antiguo, a escasos kilómetros del centro, el monte Naranco, pulmón verde de la ciudad, alberga dos de los monumentos del prerrománico asturiano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, ambos construidos en el siglo IX, son dos magníficos ejemplos de esta arquitectura única. De estilo Prerrománico, también es la Cámara Santa, dentro de la catedral. Una capilla donde se custodian la Cruz de la Victoria y la Cruz de los Ángeles, símbolos de Asturias y de Oviedo respectivamente, que son parte importante del tesoro catedralicio. Otro ejemplo es la iglesia de San Julián de los Prados, a escasa distancia de la catedral, que encierra en su interior magníficas pinturas murales. El Prerrománico es una verdadera seña de identidad de Asturias en el mundo del arte y la cultura.

Santa María del Naranco / Ayuntamiento de Oviedo

Dando un gran salto en el tiempo, de más de mil años, del siglo IX a mediados del XIX, encontramos otro de los grandes conjuntos patrimoniales de Oviedo, aunque de un carácter completamente distinto, la antigua Fábrica de Armas de La Vega. Este enorme complejo industrial, cuyos orígenes se remontan a 1856, ocupa los terrenos del antiguo monasterio benedictino de Santa María de la Vega, fundado en el siglo XII. Tras más de ciento cincuenta años de actividad, la fábrica cerró sus puertas en 2012. En octubre de 2019, aprovechando alguna de las naves, estas instalaciones tuvieron una nueva vida para acoger conciertos, exposiciones y otras actividades culturales con motivo de los Premios Princesa de Asturias. Desde entonces, La Vega abre sus puertas en determinadas ocasiones, mientras se plantea su transformación y la recuperación de este espacio para la ciudad. Su futuro también ocupa un lugar destacado en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

Del Teatro Campoamor a la calle Uría

Desde 1981 en el mes de octubre se celebran en Oviedo los Premios Princesa de Asturias, promovidos por la Fundación del mismo nombre y que reconocen a destacadas personalidades de la ciencia, la cultura, el deporte y las humanidades. Durante esos días, la ciudad acoge a periodistas, políticos y personalidades de distintos ámbitos que se acercan para asistir a la ceremonia o participar en los distintos actos que se desarrollan durante toda la semana en torno a los premios. Encuentros, conferencias y actividades culturales en diferentes espacios de las principales ciudades asturianas.

Teatro Campoamor / IVÁN MARTÍNEZ

La solemne ceremonia de entrega a los ocho premiados en las diferentes disciplinas tiene lugar en el Teatro Campoamor y está presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Durante estos días Oviedo se muestra al mundo como la ciudad acogedora y hospitalaria que es.

Este teatro lleva el nombre de uno de nuestros poetas más representativos, Ramón de Campoamor. Es de estilo clásico de finales del siglo XIX y acoge cada año desde hace setenta y ocho la segunda temporada de ópera más antigua de España después de la de El Liceo de Barcelona, así como una de las escasas temporadas de zarzuela del país contribuyendo así a la rica vida musical ovetense.

La calle Uría es uno de los principales ejes del ensanche que acompañó el crecimiento de Oviedo durante el siglo XIX. Frente a ella se extiende el Campo de San Francisco, con sus caminos arbolados, bancos y rincones acogedores. Un espacio donde la ciudad baja el ritmo y conviven distintas generaciones, desde los niños que juegan en los columpios hasta los mayores que pasean o se sientan a conversar.

El Oviedo, la gastronomía y los dulces son palabras mayores

Pero si hay algo de lo que Oviedo y Asturias se sienten especialmente orgullosos es de su gastronomía. Sentarse a la mesa sigue siendo una forma de compartir. La fabada, el pote asturiano, la variedad de quesos o el popular cachopo forman parte de una cocina estrechamente ligada al territorio y a sus productos, que convive con propuestas contemporáneas capaces de reinterpretar el recetario tradicional.

Para quienes prefieren el dulce, Oviedo conserva una larga tradición confitera. Pocas cosas hay más ovetenses que los carbayones, elaborados con hojaldre, almendra, azúcar y yema, y creados en 1924 por la histórica confitería Camilo de Blas. Su nombre procede del término asturiano carbayu, que significa roble y del que deriva también el apelativo popular de los ovetenses, carbayones. A ellos se suman las famosas moscovitas de Rialto, unas delicadas pastas de almendra recubiertas de chocolate, y los bombones de Peñalva, otro de los clásicos de la confitería local.

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Quizá para entender Oviedo no basta con recorrer sus calles, conocer su historia o descubrir sus tradiciones. Hay que detenerse en los pequeños placeres cotidianos, como una mesa en la que siempre parece haber sitio para alguien más o una botella de sidra compartida. Tal vez sea en estos pequeños gestos donde mejor se entiende la Amabilidá con la que Oviedo quiere imaginar su futuro.