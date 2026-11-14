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Parece un decorado de Berlanga, pero es la isla habitada más pequeña de España: casco antiguo amurallado, vida en la calle y Reserva Natural Marina

Una pequeña isla frente a la costa de Alicante conserva una ciudadela fortificada del siglo XVIII, calles llenas de vida, restaurantes marineros y una reserva marina pionera en España.

Parece un decorado de Berlanga, pero es la isla habitada más pequeña de España

Parece un decorado de Berlanga, pero es la isla habitada más pequeña de España / Istock / sanniely

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Andrea Gómez Bobillo

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A poco más de 20 kilómetros de Alicante y a apenas tres millas de Santa Pola hay una pequeña isla a la que vas a querer volver una y mil veces. Si estás buscando una escapada distinta, pon rumbo a Tabarca. Con apenas 30 hectáreas de superficie, estás pisando la única isla habitada de toda la Comunidad Valenciana y la más pequeña de España. Cruzar sus murallas es como meterte de lleno en un decorado de cine que bien podría haber firmado Luis García Berlanga: cuatro calles de casas blancas, puertas monumentales de piedra, portones descoloridos por el salitre y un ritmo de vida que baja de revoluciones en cuanto el último barco de turistas se pierde en el horizonte. O si no, que se lo pregunten a los entre 50 y 60 tabarquinos que viven aquí.

Vistas del casco antiguo de la isla de Tabarca

Vistas del casco antiguo de la isla de Tabarca / Istock

Pero lo más curioso de este rincón (a parte de su tamaño) es la historia tan surrealista que lleva detrás. En el siglo XVIII, el rey Carlos III mandó fortificar la isla para frenar a los piratas berberiscos y darle un hogar a unas 50 familias de origen genovés. Estos colonos venían de ser liberados del cautiverio en la isla tunecina de Tabarka, y de ahí tomó el pueblo su nombre. Por eso, los apellidos que se encuenta uno aquí son de clara raíz italiana como Leoni, Parodi o Ruso.

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Adriana Fernández

Un pueblo amurallado del siglo XVIII y la magia del caldero tabarquino

El núcleo urbano está concentrado en un extremo de la isla, protegido por una imponente muralla de piedra que le valió la declaración de Conjunto Histórico-Artístico en 1964. Para entrar al pueblo tienes que cruzar una de sus tres puertas históricas: la de San Miguel, la de Levante o la Trancada. Al traspasarlas te metes en un entramado perfecto de calles cuadriculadas que desembocan en la gran plaza central. Allí encuentras la iglesia de San Pedro y San Pablo y la antigua Casa del Gobernador.

La iglesia de San Pedro en la Isla de Tabarca (Alicante)

La iglesia de San Pedro en la Isla de Tabarca (Alicante) / Istock / Alberfb

Aunque en invierno apenas viven medio centenar de vecinos fijos, en cuanto llega el calorcito las terrazas se llenan de ambiente. Y si hay un motivo sagrado para sentarse a la mesa en Tabarca, ese es probar su famoso caldero tabarquino, que no es un arroz convencional. Este guiso marinero tradicional se prepara con pescado de roca y se sirve en dos tiempos. Primero te traen el pescado jugoso bien cubierto con una salsa intensa de alioli casero, y a continuación te sirven el arroz con el caldo concentrado de la cocción. ¿Se te ocurre un plan mejor que comértelo frente al mar con una copa de vino blanco bien fría?

El pueblo amurallado de la Isla de Tabarca (Alicante)

El pueblo amurallado de la Isla de Tabarca (Alicante) / Istock

Sumergirse en la primera Reserva Marina de España

Lo mejor de Tabarca es lo que no se ve, ya que, en 1986, sus aguas fueron declaradas Reserva Marina, convirtiéndose en la primera de toda España. Sus más de 1.700 hectáreas protegidas custodian praderas extensas de posidonia oceánica, esa planta marina que es algo así como el plulmón del Mediterráneo y mantiene el agua con una transparencia cristalina difícil de ver en otros puntos de la costa.

Costa de la isla de Tabarca.

Costa de la isla de Tabarca. / Istock

Para disfrutar del mar no necesitas ser un buceador experto y puedes simplemente pillar unas gafas y un tubo de esnórquel y tirarte al agua desde la playa o buscar alguna de las pequeñas calas rocosas que bordean la isla. A pocos metros de la orilla es facilísimo cruzarse con bancos de peces, doradas, meros y cigarras de mar campando a sus anchas entre los fondos de roca. Si buscas un rincón más tranquilo para pasar el día descansando al sol, solo tienes que caminar hacia la parte oriental desde donde puedes ver los islotes deshabitados de La Cantera, La Galera y La Nao.

Cómo organizar una excursión de un día o de fin de semana a Tabarca

Llegar a la isla es facilísimo durante todo el año. Salen barcos y catamaranes a diario de forma continua desde el puerto de Santa Pola (el trayecto más corto es de apenas 15 minutos) y también desde los puertos de Alicante, Guardamar del Segura o Torrevieja. Si vienes a pasar solo el día, lo ideal es coger el barco bien temprano por la mañana, dedicar la primera parte a pasear por el centro antes de que apriete el calor, darte un baño en sus calas y reservar mesa con antelación para comer el caldero a mediodía.

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Ese plan de por sí es una maravilla, pero si puedes quedarte a dormir una noche en alguno de sus pequeños hoteles o casas rurales...mejor que mejor. Así vas a poder ver la esencia real de la isla cuando por la tarde zarpa el último catamarán lleno de visitantes.

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