Solo los que buscan pueblos medievales sacados de un verdadero cuento de hadas saben de qué lugar estamos hablando. Pocos son los afortunados que se han desplazado hasta esta localidad de apenas 15 habitantes que esconde magia en cada rincón de sus calles, y del que por desgracia, no es de los más visitados, a pesar de ser considerado uno de los pueblos medievales más bonitos de España. Se encuentra en León, concretamente en la comarca de El Bierzo, abrazado por la sierra y el encanto de lo que fue un hogar hace muchos años.

Adriana Fernández

Si quieres vivir la experiencia al completo de este pueblo leonés solo deberás hacer una escapada para poder conocer los encantos de esta pequeña villa y recorrerla de punta a punta. Sus establecimientos son de los más famosos como La Cantina y Aromas de Oza, donde gracias a su turismo, los vecinos de la zona tienen la posibilidad de poder sobrevivir. Para dormir tienes las mejores casitas para descansar como la Casa de los Corredores, Casa Rafaela o Casa Elba entre otras.

Lugar pintoresco en el encantador pueblo de Peñalba de Santiago en León / Istock / Antonio Lopez Velasco

Peñalba de Santiago: el encanto de sus tejados oscuros

Si por algo destaca este pueblo es por su interesante muestra de arquitectura rural berciana con construcciones de piedra, tejados de pizarra y toscos corredores de madera. Gracias a su gran conservación de su patrimonio arquitectónico y la presencia de su importante iglesia mozárabe del siglo X que destaca por sus arcos de herradura y sus restos de pinturas murales del interior, esta aldea fue declarada Conjunto Histórico Artístico. El caserío está formado por casas de piedra de mampostería, tejados de pizarra y pasadizos cubiertos conocidos como tinaos.

Iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba en la región de El Bierzo España / Istock / Xurxo

Si eres amante de los senderos y las rutas a pie en plena naturaleza, no podrás perderte este gran plan y si es en compañía mucho mejor. Hablamos de la Ruta de San Genadio, una ruta de senderismo muy popular que lleva hasta la cueva donde se retiró como eremita San Genadio en el siglo X.

Vista de Peñalba de Santiago en el Valle del Silencio en la provincia de León, España / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

Muy cerca encontramos otro de sus encantos, la Cascada del Silencio, un salto de agua escondido a unos 1250 metros de altitud en la cabecera del arroyo del silencio, dentro de los montes Aquilianos. Lo más habitual es enlazar la cascada con la visita de la Cueva de San Genadio en una ruta circular de 6 kilómetros y alrededor de 360 metros de desnivel positivo.

Cueva de San Genadio / Los Pueblos Mas Bonitos de España

Una cocina tradicional de montaña

La gastronomía de este pueblo refleja una gastronomía tradicional de montaña, caracterizada por platos contundentes de cuchara, embutidos curados al humo, productos de la huerta local y postres elaborados con castaña. Si no sabes por dónde empezar, te recomendamos el Botillo del Ciervo, el emblema gastronómico de la comarca. Se trata de un embutido elaborado con piezas de ciervo adobadas con pimentón y ajo, suele estar acompañada por cachelos, berza y chorizo.

¿Lo sabías? Todas las comidas se maridan con vinos de la D. O. Bierzo y suelen cerrarse con orujos y licores artesanales de hierbas o café.

En los meses de mucho frío destacan sus tradicionales guisos como su destacado caldo berciano, elaborado con alubias, patata y compango, los callos con garbanzos o los garbanzos con bacalao y castañas. Para los más dulzones, sus postres artesanales con castañas son los verdaderos protagonistas de la localidad leonesa como la tarta de castañas, las castañas en almíbar o sus exquisitas croquetas tanto dulces como saladas.