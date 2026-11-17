"Aquí es un placer vivir". El suelo se rodea de gallinas que, de noche, vuelven a su propio gallinero. En las paredes, colgados, pimientos que se secan con el tiempo, y de noche brilla la luz que "recoge" en placas por el día. Bebe el agua que baja del monte, y vive entre paredes que suman más de 100 años. En invierno, Javier Pérez enciende el horno de leña de la casa de su abuelo, también en la de sus padres, rodeado de las sierras del noreste de Jaén, a unos 1.200 metros de altitud, en el término de Santiago-Pontones, uno de los municipios más extensos de la provincia y uno de los menos poblados de España.

Bosque de pinos y montes a lo largo de Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Villas / Istock

Su hogar es el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, "la tierra de las cien aldeas", por los pequeños núcleos que se reparten entre los montes. Y algunas, como la de Javier, aún recuerdan una vida muy distinta a la que hoy brilla, o aguanta, en las inmediaciones del pueblo: "aquí había tiendas, modistas, herreros", y hoy es su único vecino.

Sara Fernández García

Veinticinco años solo en la casa de sus abuelos

Javier vive solo desde 2001. Su hermano se marchó a la ciudad y él decidió quedarse en la casa familiar, sin televisión, con una radio como compañía y con la puerta abierta, porque no le preocupa que nadie entre. Tiene ovejas y gallinas, y hace años que no compra patatas, aceite ni miel. "Me hace falta poco dinero para comer", explicaba, y lo que más le cuesta es el gasóleo y las averías.

La radio le ha servido para algo más que para entretenerse. Durante la borrasca Filomena, en enero de 2021, la nieve le dejó incomunicado durante 19 días, y aquel aparato fue su único contacto con el exterior: "gracias a ella sobreviví", recordaba. Aun así, cuando le preguntan por qué se quedó cuando los demás se fueron, lo tiene claro. Sus vecinos se marcharon porque la vida en la sierra era dura y no vivían cómodamente, pero a él no le ha faltado nunca qué hacer.

“La gente se fue porque no vivía cómodamente, pero yo jamás en la vida me he aburrido”

En la aldea de al lado vive Francisco Suárez, de 66 años, otro de los últimos habitantes de esta parte de la sierra.

La tierra de las cien aldeas

Santiago-Pontones nació de la unión de dos municipios, Santiago de la Espada y Pontones, y ocupa hoy cerca de 700 kilómetros cuadrados, siendo el segundo término más extenso de la provincia de Jaén, después de Andújar. A lo largo de su territorio se reparten 27 núcleos de población que suman, en algunos casos, hasta 1.400 vecinos, y en otros, como es el de Javier, una única persona. Una despoblación evidente que se refleja en las cifras: en los años 50, los dos municipios contaban con casi 13.000 habitantes; veinte años después la cifra ya se había reducido a menos de 10.000; en 1991 bajaron de 5.000 y hoy, en su conjunto, apenas superan los 2.600, con una densidad de algo más de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado.

Pueblos de la Sierra de Cazorla, rodeados de olivares. / Istock

Parte de la explicación se encuentra en el clima y el relieve, puesto que al ser una zona de montaña, el frío es duro y los inviernos largos, por lo que se reduce la actividad agraria en hasta un 3%, un handicap que, en zona de olivos, puede suponer un serio problema. Por eso, la vida se ha sostenido sobre todo con la ganadería, los montes y, más recientemente, el turismo de interior, la caza y la pesca.

Cerrada de Utrero en la Sierra de Cazorla, Segura y el Parque Natural de las Villas Natural / Istock

Donde nace el río Segura

Ese mismo paisaje que empujó a muchos a marcharse es hoy el principal motivo para visitarlo. Todo el término de Santiago-Pontones está dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España, y en él nacen o discurren ríos como el Borosa, el Madera, el Aguamulas y el Zumeta.

Pasando por el río en la Cerrada de Utrero en el Parque Natural Sierra Cazorla, Segura y Las Villas. Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. / Istock

El más conocido es el Segura, que brota a unos 1.400 metros de altitud en Fuente Segura, a unos cinco kilómetros de Pontón Bajo. El nacimiento es una gran poza de agua clara con una cueva en el centro, de la que sale el río que después recorre el sureste de la península hasta desembocar en el Mediterráneo, en Guardamar del Segura. Desde allí, el agua baja tranquila hacia las aldeas de Pontones, entre pinares y prados de montaña.

La sierra tiene también su producto propio, el cordero segureño, de una raza autóctona que se cría en estos montes desde hace siglos y que sigue siendo una de las bases de la ganadería de Santiago-Pontones.