Una ciudad medieval amurallada, un patrimonio mudéjar excepcional, una leyenda religiosa que atrajo a peregrinos durante siglos y una gastronomía muy vinculada a la tradición aragonesa. ¿Y si os decimos que hay una ciudad histórica en España que reúne todos estos ingredientes en un mismo lugar?

Una de las ciudades medievales fortificadas más sorprendentes de España / Istock

Lo más interesante es que, además de monumentos medievales, conserva buena parte de la estructura de una ciudad fortificada que tuvo una enorme importancia estratégica, política y religiosa. Descubrirla en una escapada de invierno suena a planazo, sobre todo para quienes disfrutan del buen comer: el ternasco de Aragón es uno de los productos más representativos de la cocina aragonesa y cuenta con Indicación Geográfica Protegida; el asado tradicional, especialmente la paletilla y la pierna, es uno de sus platos más conocidos.

Sara Fernández García

Cuatro kilómetros de murallas, más de cien torreones y tres castillos

La historia de Daroca comienza en época musulmana, fundada en la segunda mitad del siglo VIII. Más tarde, en 1120, el rey Alfonso I el Batallador conquistó la ciudad y la incorporó al reino de Aragón. A partir de ese momento, y gracias a su situación geográfica, se convirtió en un enclave estratégico: estaba en una zona de frontera y en una importante vía de comunicación entre territorios cristianos y musulmanes. De ahí que Daroca tenga una historia muy vinculada a sus murallas y a su condición de fortaleza.

Daroca conserva un recinto fortificado de alrededor de cuatro kilómetros, iniciado durante la época musulmana y ampliado posteriormente por los cristianos. El conjunto llegó a contar con más de cien torreones y tres castillos. La muralla unía los cerros de San Cristóbal y San Jorge, rodeando el casco histórico y protegiendo sus barrios.

Cuatro kilómetros de murallas y varias puertas de acceso que todavía siguen en pie / Istock

Lo más curioso y diferenciador es que no se trata de una muralla uniforme construida de una sola vez, como sí sucede en otras ciudades. Sino que se trata de un sistema defensivo que fue creciendo durante siglos y que combina tapial, piedra, mampostería y ladrillo. A pesar de su monumentalidad, es fácil recorrerla a pie: la ruta se puede realizar en apenas dos horas, tiempo más que suficiente para recorrer sus tramos más interesantes: la Puerta Baja, la Puerta Alta, el Castillo Mayor y la Torre de la Espuela.

Destino de peregrinación

Si Daroca fue tan relevante durante la Edad Media es por esta leyenda. Todo comienza en 1239, durante la conquista cristiana del territorio valenciano y, según la tradición, las tropas cristianas de Daroca, Calatayud y Teruel se preparaban para combatir contra los musulmanes. Antes de la batalla, un sacerdote llamado Mateo Martínez celebró una misa y consagró seis hostias para los capitanes de las tropas.

Sin embargo, se produjo un ataque enemigo y la celebración tuvo que interrumpirse. El sacerdote escondió las formas consagradas, envueltas en un paño litúrgico (llamado corporal); cuando terminó el combate y regresó a recuperarlas, se las encontró teñidas de sangre y adheridas al paño.

Importante destino de peregrinación / Istock

Las tres ciudades participantes querían quedarse con la reliquia, pero la decisión final se dejó en manos de la providencia: se colocó el corporal sobre una mula y se acordó que la ciudad elegida sería aquella donde el animal se detuviera. La mula llegó hasta Daroca, donde cayó muerta. Así se interpretó que la reliquia debía permanecer allí. Desde entonces, los Sagrados Corporales se convirtieron en un importantísimo objeto de veneración y atrajeron peregrinos durante siglos.

El mudéjar aragonés

Daroca es también una parada interesante para entender el arte mudéjar aragonés, fruto de la convivencia y la influencia de las tradiciones artísticas islámicas en los territorios cristianos. Y, entre los edificios más importantes, destacan la iglesia de Santo Domingo de Silos (su torre es uno de los ejemplos tempranos de campanario cristiano con tradición constructiva islámica) y la iglesia de San Juan de la Cuesta.

Uno de los mejores ejemplos del arte mudéjar aragonés / Istock / Marc Venema

Y si a Daroca se la conoce como la ciudad de”los siete sietes” es por la extraordinaria concentración de patrimonio que llegó a reunir la ciudad. La tradición popular habla de siete elementos de cada categoría: Siete iglesias, Siete conventos, siete ermitas, siete fuentes, siete plazas, siete puertas y siete molinos. Puede que sea el mejor resumen del esplendor monumental de Daroca, aunque no todos esos conjuntos se conservan íntegramente. De hecho, llegó a tener hasta veinte iglesias y varias decenas de palacios y casas señoriales.

Entre sus rincones más interesantes también destaca la Fuente de los Veinte Caños, una construcción monumental del siglo XVI que constituye uno de los espacios más característicos de la ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1967.