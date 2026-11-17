Aquellos que pertenecen a una ciudad de provincias saben lo que esto conlleva. Son conscientes de que sus capitales no se miran con los mismos ojos que a Madrid o Barcelona, y que es probable que ese sea uno de los motivos por los que todavía conservan el encanto propio de su zona. Sucede por ejemplo con Valladolid, la ciudad más grande de Castilla y León. Y sucede más aún cuando te adentras en la propia provincia y descubres rincones como Medina de Rioseco.

No es una gran ciudad, pero sí un pueblo con nombre propio de 4.600 habitantes. Aun así, por contradicciones de la historia, se conoce como "la Ciudad de los Almirantes", puesto que los duques que la habitaban antaño recibían inmediatamente el título de Almirantes sin ningún paso previo. Se encuentra a unos cuarenta minutos de Valladolid, por lo que son muchos los vallisoletanos que, en busca de una vida más tranquila, se trasladan aquí.

Redacción Viajar

Paraíso de los dulces

Si hace años Medina de Rioseco era el paraíso de los duques, ahora podría decirse que es el paraíso de los dulces y el aceite. Al preguntar a cualquiera de por allí, es lo primero de lo que reconocen estar orgullosos -prueba de una servidora-. Hay pastelerías grandes y pequeñas, con más o menos historia, pero en todas ellas se elaboran dulces artesanales que nadie duda en llevarse a casa tras una visita al pueblo: marinas, abisinios, magdalenas, rosquillas, helados...

Aunque pueda parecer imposible, el helado, concretamente el de la pastelería Castilviejo, une la tradición pastelera con algo mucho más reciente, que es la producción de aceite de oliva virgen extra. Desde hace unos cuantos veranos, el pastelero elabora helado de aceite de oliva procedente de Pago de Valdecuevas, la primera almazara de la provincia de Valladolid que se ubica en Medina de Rioseco, y un gran ejemplo de que esta no es solo tierra de vinos.

No solo hay aceite en el sur

En Pago de Valdecuevas se cultivan varios tipos de uva, pero sus aceites se elaboran principalmente con la variedad arbequina. En 2011 plantaron sus primeros olivos y, aunque aún se consideran una almazara "familiar y pequeñita" liderada por la familia Martín Rodríguez, como nos contaron, ya han ganado algún que otro premio. El más importante, el Premio a la Calidad Mario Solinas, conocidos como los "Oscar del aceite", que han recibido este 2026.

Los olivos de Pago de Valdecuevas, en Medina de Rioseco / Cortesía de Pago de Valdecuevas

Los olivos no se parecen en nada a los que se observan en el sur de España, son más chatos y bajitos, pero cuentan con unas condiciones excelentes para su conservación: clima mediterráneo continental, con fríos inviernos y veranos secos, a 850 metros de altitud y una buena cantidad de lluvias al año. Lo que comenzó con solamente 118 hectáreas ha triplicado su tamaño en la actualidad. Y sigue creciendo gracias al excelente trabajo y la calidad del suelo.

El aceite de oliva virgen extra de Pago de Valdecuevas / Cortesía de Pago de Valdecuevas

Por el momento, cuentan con tres tipos de aceites: Pago de Valdecuevas -AOVE 100% arbequina-, Valdecuevas Chef -AOVE 100% arbequina- y General Blake -picual, manzanilla cacereña y arbequina-. En 2025, además, se unieron a Dulces El Toro por su 175 aniversario para desarrollar un polvorón elaborado con aceite de oliva virgen extra en lugar de con manteca de cerdo. Sin duda, un punto que nadie debería perderse en una visita a Medina de Rioseco.

El pueblo de los canales y la Capilla Sixtina castellana

Medina de Rioseco destaca también por su Canal de Castilla, "uno de los sueños de la Ilustración", pues se pretendía crear una red de canales de navegación para que Castilla dejara de estar aislada e incomunicada en el siglo XVIII. Sin embargo, quedó como un atractivo turístico más para el pueblo, que ahora está declarado Bien de Interés Cultural y puede recorrerse tanto en barca como a pie por la orilla. Como también se puede pasear por el casco antiguo.

Darsena del Canal de Castilla en Medina de Rioseco, Valladolid / Istock / conchitinarp

Este precioso rincón vallisoletano cuenta con tres iglesias medievales -lo que denota importancia-. La más relevante es la iglesia de Santa María de Mediavilla, de entre los siglos XV y XVI. Aunque más destacable aún es lo que se encuentra en el interior. A la entrada cuelga la piel de un cocodrilo que se cree que fue traído como exvoto de las Américas por algún indiano riosecano. Y un poco más adentro, la Capilla de los Benavente o "Capilla Sixtina de Castilla".

Iglesia de Santa María de Medina de Rioseco, Valladolid / Istock / Josep Curto

Se trata de una suntuosa capilla funeraria renacentista que el escritor novecentista Eugeni d'Ors bautizó de esta manera por la riqueza, densidad y calidad de su decoración. Se pueden observar relieves y pinturas sobre la Creación, el Juicio Final, escenas del Antiguo Testamento, virtudes y elementos astrológicos... Eso sí, sin dejar un solo hueco a la imaginación -ni a la vista-. Un contraste bastante acuciado con las llanuras que se observan en carretera.

La guinda del pastel en la capital

Volviendo a Valladolid, no se puede dejar de hacer una parada en el restaurante Azul Mediterráneo, un lugar que ha desarrollado una propuesta propia que parte de la tradición mediterránea y conecta con el producto y la identidad gastronómica de Castilla y León. Con Juan Carlos Jiménez Pradas al frente de la cocina e inaugurado en 2023, ya aparece en la Guía Michelin y ha recibido premios como el Pincho de Oro en el Concurso de Pinchos de Valladolid.

Arroz seco de presa ibérica del restaurante Azul Mediterráneo / Cortesía de Azul Mediterráneo

En carta destacan los arroces secos y melosos, como el de presa de Black Angus o el meloso de lechazo. También cuenta con pinchos que han sido premiados y otros clásicos como rabitas de oreja de cerdo con mango agripicante y trucha con aguachile y manzana. El menú degustación Brisa, con tres pases, aperitivo y snacks, tiene un precio de 45 euros por persona. La guinda ideal para degustar los sabores de Castilla tras una visita a Medina de Rioseco.