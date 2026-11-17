Llega la Navidad, la mejor época del año, y, con ella, los mejores planes: chocolate caliente con churros, patinar sobre hielo y recorrer los mejores mercadillos navideños. Todos nos preguntamos lo mismo: ¿dónde puedo ver el mercado navideño más espectacular de Europa?, pues la respuesta es bastante clara y no es ni Viena ni Estrasburgo. Hablamos de Valkenburg, una pintoresca ciudad en la ciudad de Limburgo, al suroeste de los Países Bajos y uno de los mejores destinos para visitarlo en estas fechas tan importantes y señaladas para empaparte de su magia navideña.

Adriana Fernández

El mercado navideño de Valkenburg es de los más famosos por su localización, ya que se celebra en el interior de antiguas cuevas y grutas subterráneas de marga, convirtiéndose en el mercado navideño bajo tierra más grande y antiguo de Europa con un total de más de 50 puestos diferentes. Ha llegado a ganar reconocimientos internacionales como Best European Destinations y galardonado en varias ocasiones como uno de los mejores eventos navideños más importantes.

Mercado navideño en la pintoresca ciudad de Valkenburg, en Limburgo / Istock / Jose Ramiro Laguna

El mercado navideño europeo que debes visitar

El evento principal de Kerststad Valkenburg se celebra del 13 de noviembre al 20 de diciembre de 2026 en sus cuevas subterráneas que mantienen una temperatura constante interior de unos 12 grados con bastante humedad, mientras que las actividades exteriores del pueblo se alargan hasta el 3 de enero de 2027.

El Dato Para entrar en la cueva es importante reservar tu entrada a través de su página web. En días festivos permanecen cerrados y los días previos suelen cerrar en torno a las 18:00 H.

Dentro de las galerías de piedra encontrarás muchísimos puestos iluminados que mezclan compras navideñas con comida local. Lo más famoso y reclamado es su artesanía tradicional, aquí podrás comprar muchísimos adornos navideños hechos a mano desde velas artesanales, figuras para el belén y piezas de vidrio. Para los más frioleros abundan los puestos con ropa de abrigo con estupendas bufandas, gorros, guantes e incluso bisutería.

Mercado navideño en la pintoresca ciudad de Valkenburg / Istock / JanMiko

Aparte de los puestos de regalos y demás, una de las partes favoritas de los turistas es poder probar dulces típicos neerlandeses, es muy habitual probar el oliebollen, buñuelos fritos con azúcar glas; los stroopwafels, galletas de caramelo recién hechas; los poffertjes, mini tortitas con mantequilla y el vlaai, una tarta tradicional de la región de Limburgo.

Su mejor acompañante Para entrar en calor se venden tazas de su famoso glühwein, vino caliente especiado, chocolate caliente y su exquisita sopa espesa de guisantes caliente.

Más allá de su famoso mercadillo navideño: tus imprescindibles

Valkenburg es de esos lugares mágicos que no te cansaras de recorrer, un destino único de los Países Bajos que combina su historia medieval, paisajes de colinas y una enorme red subterránea. Si no sabes por dónde empezar, te recomendamos las ruinas del Castillo de Valkenburg, el único castillo construido en lo alto de una colina del siglo XI y que ofrece las mejores vistas panorámicas del valle del río Geul.

Castillo de Valkenburg / Istock / Steve Allen

En el centro podrás ver los restos de las antiguas murallas y puertas fortificadas como la Grendelpoort, la Berkelpoort y De Geulpoort, una torre construida de 24 metros con un mirador de 360 grados. Si eres amante de la historia, y más de la época romana, las Catatumbas Romanas están hechas para ti. Es una réplica exacta a escala real de las partes más importantes de las catatumbas subterráneas de roma, excavada a principios del siglo XX y junto a sus famosas cámaras funerarias forman uno de los monumentos más reclamados por los turistas.