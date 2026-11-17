Últimas noticias Descubre la feria navideña más antigua de España

Lucía Alfonso González

Se conocieron grabando un villancico y crecieron a 80 kilómetros: las raíces separadas de Edurne y David de Gea están entre la villa de Toledo con cinco Grecos y la capital de la Sierra de Guadarrama

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Antes de convertirse en una de las parejas más queridas del país, Edurne y David de Gea se conocieronpor casualidad. Ella ya había quedado sexta en ‘Operación Triunfo’ y años después representaría a España en Eurovisión con ‘Amanecer’. Pero antes de los focos hubo un pueblo de la sierra madrileña donde vive toda su familia. Tiene huellas de poblamiento desde el Neolítico, con un dolmen y restos de calzadas romanas, y la llegada del tren en 1861 lo partió en dos. Aquí se conservan una fuente de granito del siglo XVI, una mansión centenaria con un jardín en laberinto y un encinar centenario que se recorre en un circuito de 3,5 kilómetros, perfecto para entender por qué los madrileños escapaban cada verano.

La infancia de él transcurrió al otro lado de Madrid, en un pueblo toledano de más de 32.000 habitantes, a 35 kilómetros tanto de la capital como de Toledo. Con 13 años entró en la cantera del Atlético, pero siguió viviendo allí incluso siendo ya futbolista profesional, y el pueblo le entregó su premio al Mérito Deportivo antes incluso de que triunfara. Hoy juega en la Fiorentina, aunque no olvida a aquel niño con guantes de una foto que compartió con una frase preciosa: “A veces los sueños se hacen realidad”. ¿Sabes ya de qué pueblos hablamos? Dale al play y descúbrelo.