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El castillo románico más bonito del mundo está en España y domina una llanura desde un espolón rocoso: una fortaleza del siglo XI, once torres y una iglesia con una cúpula excepcional para el románico

Sus murallas protegieron durante siglos la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes, mientras sus estancias conservan huellas de la vida militar y monástica medieval.

Es uno de los castillos más bonitos y está en una ubicación privilegiada en España

Es uno de los castillos más bonitos y está en una ubicación privilegiada en España / Istock

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Andrea Gómez Bobillo

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Si alguna vez has soñado con meterte dentro de un decorado medieval de verdad, sin reconstrucciones modernas ni plásticos de por medio, pon rumbo al prepirineo aragonés. Situado sobre un espolón rocoso que domina toda la Hoya de Huesca se levanta el Castillo de Loarre, una fortaleza del siglo XI tan bien conservada que hasta el propio Ridley Scott la eligió en 2005 para rodar El reino de los cielos.

La muralla exterior del castillo de Loarre

La muralla exterior del castillo de Loarre / Istock / Boris Breytman

Levantado originalmente por orden de Sancho III el Mayor para vigilar la frontera frente a los territorios musulmanes, este gigante de piedra fue creciendo hasta convertirse en una mezcla bastante curiosa: mitad bastión militar, mitad palacio real y mitad monasterio.

El castillo español que los expertos consideran uno de los mejor conservados de Europa: sus murallas, torres y salas nobles siguen intactas tras más de cinco siglos

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Sara Fernández García

Once torres, pasadizos secretos y una cúpula única en Europa

Al cruzar su muralla exterior, flanqueada por 11 torres semicirculares, vas a entrar en un laberinto de piedra perfectamente conservado. Según vas subiendo las escaleras y corredores, te topas con la imponente Torre del Homenaje (con sus cinco pisos de altura) y la Torre de la Reina, conectadas por caminos desde los que se controlaba cada palmo del terreno para una defensa total.

Es, además, una de las joyas medievales que tienes que visitar en España.

Es, además, una de las joyas medievales que tienes que visitar en España. / Istock

Pero la gran sorpresa de la visita es la arquitectura religiosa. Cuando Sancho Ramírez amplió el recinto a finales del siglo XI e instaló allí una comunidad de canónigos de San Agustín, mandó levantar la iglesia de San Pedro. Es un templo de unas dimensiones descomunales para estar metido dentro de un castillo, coronado por una gran cúpula sobre el crucero que es una auténtica rareza dentro del románico europeo, como bien destacan desde Turismo de Aragón.

El interior de la iglesia del castillo de Loarre

El interior de la iglesia del castillo de Loarre / Istock / alvarobueno

Si te paras a mirar, vas a contar hasta 82 capiteles tallados con figuras e historias llenas de detalle, y justo debajo del ábside te espera la penumbra de la cripta de Santa Quiteria, protegida en su entrada por un crismón esculpido en piedra.

Castillo de Loarre, España.

Castillo de Loarre, España. / Istock / Nobilior

Las mejores vistas de la Hoya de Huesca y qué ver alrededor

Antes de salir del recinto, acércate sin falta al Mirador de la Reina para llevarte la mejor postal del viaje: a tus pies se abre toda la llanura de la Hoya de Huesca, un mar de campos de cultivo y pequeños pueblos. Curiosamente, el castillo se salvó de la ruina porque en el siglo XVI sus habitantes decidieron mudarse a la parte baja buscando una vida más cómoda, dejando la fortaleza casi intacta frente al paso del tiempo.

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El castillo Castillo de Loarre, Provincia de Huesca, Aragón.

El castillo Castillo de Loarre, Huesca, Aragón. / Istock / Lumir Pecold

Ya que estás en la zona, aprovecha el viaje para bajar al propio pueblo de Loarre, situado a apenas cuatro kilómetros de la fortaleza y a unos 27 de Huesca capital. Merece la pena dar un paseo por su casco urbano para ver la iglesia de San Esteban y su antiguo ayuntamiento renacentista, hoy convertido en hospedería. Y si te queda tiempo antes de marcharte de vuelta a casa, acércate hasta la vecina localidad de Bolea para entrar en su colegiata, que guarda un retablo mayor renacentista con unas pinturas espectaculares.

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