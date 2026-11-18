Lejos del bullicio estival de la costa, la provincia de Alicante ofrece durante los meses de otoño e invierno un abanico de alojamientos que invitan al sosiego, la desconexión profunda y el reencuentro con la naturaleza. Es el momento perfecto para cambiar la toalla por las botas de montaña y el rumor de las olas por el hipnótico crepitar de la leña en una chimenea.

Exterior del Hotel Alahuar / Cedida

Vall de Laguar: senderismo en el Barranc de l’Infern y descanso rural

El recorrido que dibuja esta escapada invernal tiene como hitos dos enclaves excepcionales: la agreste Vall de Laguar y el nostálgico Valle del Juguete. En el extremo norte, la Vall de Laguar, bautizada con acierto como la “Catedral del Senderismo”, es un balcón natural espectacular. En este entorno, el Hotel Vall de Laguar se presenta como el refugio rural idóneo. Su encanto reside en la integración con el paisaje y en la calidez de sus instalaciones, convirtiéndose en el merecido descanso tras una jornada recorriendo los escalones moriscos del Barranc de l’Infern. Aquí, el invierno se saborea despacio, con desayunos repletos de productos locales y un trato cercano que hace que el viajero se sienta como en casa.

Vivood alojamiento villa premium / Cedida

Valle de Guadalest: un hotel paisaje con spa en Benimantell

Avanzando hacia el sur, en el espectacular Valle de Guadalest, el concepto de alojamiento de interior se eleva a la máxima sofisticación con el VIVOOD Landscape Hotel, ubicado en Benimantell. Este establecimiento es el paradigma del lujo silencioso y el bienestar en la temporada de frío. Pionero en el concepto de hotel paisaje en nuestro país, sus exclusivas suites de diseño minimalista cuentan con inmensos ventanales panorámicos que permiten al huésped sumergirse visualmente en el bosque desde el calor de su habitación. La experiencia otoñal en VIVOOD está íntimamente ligada a la calma, con un spa rodeado de pinos que invita a resetear la mente mientras la niebla matinal abraza los picos de la sierra de Aitana.

Valle del Juguete: una escapada en familia con parada en Ibi

Continuando la ruta, la escarpada montaña da paso a la magia del Valle del Juguete, conformado por localidades de gran tradición industrial como Ibi, Castalla, Onil y Tibi. En este entorno, la oferta alojativa adquiere un matiz lúdico, familiar y profundamente emotivo. El máximo exponente de esta filosofía es el célebre Hotel del Juguete, situado en Ibi. Este alojamiento temático, único en España, transforma la escapada invernal en una experiencia inolvidable para grandes y pequeños. Sus habitaciones están dedicadas a personajes infantiles, marcas icónicas como Lego o Playmobil, y a los mismísimos Reyes Magos. Dormir aquí supone un regreso a la infancia; un complemento perfecto tras pasar el día visitando museos del juguete o explorando fortalezas medievales, como el imponente Castillo de Castalla, bajo la dorada luz del sol de invierno.

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Pasarela de Relleu, una pasarela colgante de madera con un mirador de suelo de cristal situada en el desfiladero del Pantano de Relleu / Cedida

Esta ruta demuestra que el producto especializado de otoño e invierno en la Costa Blanca interior trasciende la simple pernoctación. Ya sea buscando la desconexión rural, el retiro exclusivo y sostenible, o la ilusión desbordante de un viaje en familia, los hoteles alicantinos han sabido adaptar sus espacios para convertir el frío en un aliciente. Rodeados de una contundente y sabrosa gastronomía —donde reinan la olleta, los gazpachos de montaña y los arroces de interior—, estos alojamientos confirman que la verdadera esencia del Mediterráneo también late en sus montañas, esperando a ser disfrutada al calor de la lumbre.