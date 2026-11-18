Santander se descubre a bocados. En sus barras y mesas, el pescado y el marisco conviven con productos de la huerta y del campo cántabro. Las rabas, uno de los bocados más emblemáticos de la ciudad, son una buena puerta de entrada a una gastronomía que combina tradición y nuevas formas de entender la cocina.

Las rabas, acompañadas de un vermut, son un clásico del tapeo santanderino. / SStudio

La oferta se reparte por distintos barrios y rincones de la ciudad. Santander distingue siete zonas gastronómicas: Calderón de la Barca-Cádiz, Cañadío-Puertochico, Castilla-Hermida-Barrio Pesquero, El Sardinero, La Maruca-San Román-Cueto, Plaza Porticada-Pombo y Vargas-San Fernando-Burgos.

Cada una invita a descubrir la ciudad desde sus bares, terrazas y restaurantes. Se puede empezar con el tapeo marinero del centro, acercarse después al Barrio Pesquero y reservar otra parada para el Sardinero. Una ruta por zonas permite alternar ambientes y probar distintas maneras de entender la cocina santanderina.

Rabas, mejillones y anchoas reúnen algunos de los sabores del tapeo de Santander. / SStudio

Del mar y la huerta a la mesa

La cercanía del Cantábrico marca buena parte de la oferta gastronómica. Pescados y mariscos frescos conviven en las cocinas de Santander con productos de la huerta, carnes y quesucos cántabros. Algunos se sirven en recetas reconocibles; otros aparecen en propuestas que los chefs reinterpretan con técnicas actuales.

Entre los imprescindibles están las rabas, habituales en barras y terrazas. Se pueden acompañar de otros sabores marineros, como almejas o mejillones, y de pinchos para compartir. En zonas como Calderón de la Barca-Cádiz y Cañadío-Puertochico, las barras conviven con restaurantes de estilos distintos.

Los pinchos de barra invitan a compartir y descubrir los sabores de la cocina santanderina. / SStudio

Un paseo por los mercados de Santander

Para conocer el producto local de cerca, merece la pena entrar en el Mercado de la Esperanza, detrás del Ayuntamiento. Abierto desde 1904, el edificio modernista reúne puestos de pescado, carne, fruta y verdura. Su estructura de piedra, hierro y vidrio forma parte de la visita tanto como los productos que llenan sus mostradores.

Santander cuenta con cuatro mercados de abastos. El Mercado del Este, entre la plaza Porticada y la plaza de Pombo, suma a su historia una oferta de hostelería y tiendas especializadas. Ambos muestran cómo los espacios tradicionales siguen formando parte de la vida cotidiana de la ciudad.

El Mercado de la Esperanza, abierto desde 1904, es una parada para descubrir el producto local. / Anibal Trejo

De la cocina tradicional a las mesas reconocidas

La escena gastronómica santanderina también se expresa en restaurantes que trabajan el producto local desde miradas distintas. La Casona del Judío permite acercarse a la cocina de autor de Sergio Bastard. El chef trabaja con productos locales y con ingredientes del litoral, como algas y hierbas marinas, en una propuesta que cambia con la temporada. El restaurante cuenta con una estrella Michelin y una estrella verde, que reconoce su compromiso con la sostenibilidad.

También con estrella Michelin, El Serbal ocupa un lugar privilegiado junto a la playa del Sardinero. Su cocina actualiza las raíces cántabras y da protagonismo a pescados del Cantábrico que llegan a diario desde la lonja, además de productos como la carne de vaca tudanca. Para una comida más informal, en la planta baja se encuentra Querida Mar, su espacio de estilo bistró.

Los puestos y las mesas conviven en uno de los espacios gastronómicos de la ciudad. / SStudio

Entre las direcciones para disfrutar de una comida más tradicional está Cañadío, en el centro. Sus platos de siempre incorporan un toque actual y su barra invita a pedir tapas, aperitivos y vinos de la región. La Bodega del Riojano, abierta desde 1940, conserva el ambiente de las casas de comidas clásicas y una decoración singular, con barricas cuyas tapas han sido pintadas por distintos artistas. Ambos figuran entre los restaurantes santanderinos con Sol Repsol.

Para quienes prefieren una cocina contemporánea, Agua Salada, Cadelo y Umma ofrecen otras maneras de interpretar la gastronomía local. Agua Salada combina una base tradicional con influencias internacionales y permite pedir medias raciones. Cadelo explora la cocina fusión, mientras que Umma apuesta por una propuesta moderna, en un espacio urbano, con platos pensados para compartir.

Las terrazas junto a la bahía invitan a alargar la sobremesa en Santander. / SStudio

En otros rincones, la experiencia puede ser más informal: una barra, varios pinchos y tiempo para recorrer las calles. Tabernas marineras, cocina de mercado y propuestas de autor conviven en una ciudad donde el Cantábrico marca buena parte de la despensa.