El Algarve es mucho más que sus hermosas playas y los paisajes de una costa que cada año atrae a miles de personas. Tierra llena de contrastes, entre el litoral y la sierra conserva pueblos donde todavía perviven antiguos oficios, recetas heredadas de generaciones y tradiciones ligadas a los recursos del territorio. Un patrimonio que ahora puede conocerse de una forma diferente y activa gracias a Make in Algarve –Hazlo en el Algarve–, una nueva propuesta turística que invita a los viajeros a participar en diferentes actividades que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

La idea es que el público no se limite a conocer los lugares, sino adentrarse en ellos a través de las personas que viven y trabajan en el día a día. Aprender a preparar un plato tradicional, probar las técnicas de un artesano, acompañar a un mariscador o recorrer los caminos del interior de la mano de quienes los habitan son algunas de las posibilidades que ofrece esta iniciativa. Todo ello a través de una selección de experiencias culturales y creativas que recorren buena parte de la geografía algarvia y que muestran un territorio menos conocido, alejado en muchos casos de las rutas turísticas habituales.

Hay propuestas para todos los gustos, desde visitas guiadas y talleres de artesanía hasta degustaciones, actividades gastronómicas y recorridos por espacios naturales. Y detrás de cada una de ellas se encuentran pequeños productores, artesanos, cocineros, asociaciones y empresas locales que han encontrado en esta forma de turismo una oportunidad para dar a conocer su trabajo y compartir conocimientos que en muchos casos han pasado de padres a hijos.

Experiencias culturales y creativas que recorren buena parte de la geografía algarvia / Cedida

Del mercado a la mesa

La gastronomía ocupa un lugar destacado en esta particular manera de recorrer el Algarve. No podía ser de otra forma en una región donde el mar, las huertas y los cultivos del interior han dejado una profunda huella en la cocina tradicional. Pescados y mariscos comparten protagonismo con las almendras, los higos, la algarroba, los cítricos y el aceite de oliva, productos que durante siglos han formado parte de la alimentación de sus habitantes.

Una de las experiencias más atractivas es “Cataplana con todos: del mercado a la mesa”, que permite conocer la elaboración de uno de los platos más representativos de la región. La actividad comienza con la adquisición de los ingredientes frescos –recién salidos del mar y en la plaza de abastos– y continúa con la preparación de la receta, una especialidad que toma su nombre –cataplana– del característico recipiente metálico en el que se cocinan pescados, mariscos y otros productos. Su peculiar forma, compuesta por dos mitades que se cierran durante la cocción, permite conservar los jugos y aromas de los alimentos. El resultado es uno de los sabores más reconocibles de la cocina algarvia, que los participantes tienen ocasión de preparar y compartir.

La gastronomía de esta tierra guarda otras recetas del pueblo que se conocen a través de esta experiencia tan activa y diferente de explorar el Algarve. Es el caso de la “tiborna”, una preparación tradicional a base de pan y aceite de oliva, y del “xarém”, elaborado con harina de maíz y acompañado de distintos ingredientes según la zona. Dos especialidades nacidas del aprovechamiento de los productos disponibles que recuerdan los tiempos en los que la imaginación en la cocina debía suplir la escasez de recursos. Ambas protagonizan otra de las actividades reunidas en Make in Algarve, dedicada a los sabores de la mesa popular.

La cataplana, el recipiente típico del Algarve que da nombre al plato, se cierra durante la cocción para conservar los jugos y aromas del pescado y el marisco. / Cedida

El recorrido gastronómico continúa fuera de los fogones. La naranja de Silves, célebre por su calidad, los almendros que anuncian la primavera con su floración o las posibilidades culinarias de los vinagres tienen igualmente su lugar entre las experiencias propuestas. Hay actividades dedicadas al injerto de almendros, visitas relacionadas con los productos locales y recorridos que acercan al visitante a los cultivos tradicionales. Son otras formas de descubrir una tierra donde buena parte de las costumbres gastronómicas siguen estrechamente vinculadas a las estaciones y al trabajo agrícola.

El saber de las manos

La artesanía constituye otro de los grandes atractivos de esta iniciativa. El Algarve conserva oficios que durante siglos proporcionaron a sus habitantes buena parte de los objetos necesarios para la vida cotidiana. La disponibilidad de barro, fibras vegetales y otros materiales naturales favoreció el desarrollo de técnicas que todavía se practican en numerosos talleres y que hoy encuentran nuevas aplicaciones.

Entre las propuestas figura el aprendizaje de la alfarería, uno de los oficios tradicionales más representativos de la región. De la mano de un artesano experimentado es posible preparar la arcilla y modelarla, aunque el buen hacer de los profesionales exige una destreza que solo se adquiere con los años. Los talleres permiten conocer estos procedimientos y acercarse a un oficio que conserva buena parte de sus antiguas técnicas.

El trabajo de las fibras vegetales, los tejidos y la transformación del corcho forman parte de este patrimonio construido a través de generaciones en el que se puede participar. Make in Algarve incluye experiencias que permiten descubrir el alcornoque, conocer el proceso de obtención de su corteza y acercarse a los diferentes usos de una materia prima que se transforma en numerosos productos.

La alfarería es uno de los oficios tradicionales más representativos de la región / Cedida

Entre mareas y caminos

El paisaje también tiene mucho que contar cuando se descubre a través de quienes viven de sus recursos. En la Ría Formosa, uno de los espacios naturales más singulares del litoral portugués, la actividad marisquera ha formado parte de la vida de numerosas familias desde antaño. Sus aguas, canales y bancos de arena conforman un paisaje de gran riqueza natural, con marismas salpicadas de aves y horizontes abiertos donde la luz y las mareas marcan un escenario cambiante que invita a recorrerlo sin prisas.

La relación entre el hombre y el mar también está presente en las propuestas dedicadas a Tavira y a las poblaciones pesqueras de su entorno. Pero las actividades van más allá del Atlántico y se adentran en sierras, caminos rurales, huertos y pequeñas aldeas. La actividad llamada “De Rocha da Pena a la miel de Caldeirão” combina el descubrimiento del entorno natural con el conocimiento de la producción de miel, uno de los productos tradicionales del interior.

Los pueblos del Algarve conservan tradiciones que sus habitantes han transmitido de generación en generación / Cedida

Pueblos que guardan su historia

El pasado y las tradiciones populares completan este viaje por el Algarve, por eso hay espacio para quienes disfrutan descubriendo la historia de los lugares. Porque esta región portuguesa no siempre fue el destino turístico que hoy conocemos. La iniciativa invita a recorrer esa transformación a través de propuestas como “Albufeira, en los albores del turismo”, que recupera los primeros tiempos de una actividad que acabaría cambiando profundamente la localidad. Otras experiencias se detienen en pueblos como Alte, donde la arquitectura popular y las tradiciones artesanales ayudan a comprender la identidad de las comunidades del interior.

Tampoco falta una aproximación al pasado del medievo. “Castro Marim Medieval” recupera la historia de esta localidad fronteriza, estrechamente vinculada al Guadiana y a las relaciones entre Portugal y España. La propuesta fue una de las distinguidas en la primera edición de los premios Make in Algarve, creados para reconocer las mejores experiencias de turismo cultural y creativo.

Compartir mesa es una de las formas que propone Make in Algarve para conocer los pueblos del sur de Portugal y las recetas que sus habitantes han transmitido de generación en generación / Cedida

Entre las iniciativas premiadas figura también “Sabores y saberes de un Algarve antiguo”, vinculada al Museu do Traje de São Brás de Alportel, así como “Algarve Go West: A Slow Food Journey”, de Seaside Walks, que propone descubrir el Algarve occidental a través de su gastronomía y sus productores. Distintas maneras de acercarse a un mismo territorio, cada una con sus particularidades y con las personas que contribuyen a conservar su patrimonio como protagonistas.

La puesta en marcha de este programa es fruto de un trabajo desarrollado por Turismo do Algarve en colaboración con Tertúlia Algarvia, dentro del proyecto INOVA Algarve 3.0. En su preparación participaron los 16 municipios de la región, junto con numerosos agentes locales interesados en impulsar un turismo más relacionado con la cultura, las tradiciones y los recursos propios.

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La iniciativa busca también favorecer las visitas a lo largo de todo el año y dar a conocer zonas menos frecuentadas, ampliando las posibilidades de un destino que tiene en el turismo una de sus principales actividades económicas. Las 47 experiencias pueden consultarse en la página makein.visitalgarve.pt, donde se ofrece información sobre las actividades y sus organizadores. El visitante puede elegir entre diferentes propuestas según sus intereses, desde talleres y degustaciones hasta recorridos por pueblos, espacios naturales y lugares de interés histórico

Make in Algarve abre así una puerta a ese otro sur de Portugal que no siempre aparece en las postales. El de los pequeños talleres donde todavía se trabaja con las manos, las recetas que han pasado de una generación a otra y los pueblos que conservan sus historias. Un territorio que merece la pena conocer sin prisas, escuchando a sus habitantes y participando en las actividades que siguen dando sentido a su manera de vivir.