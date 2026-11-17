Frente al tráfico, las distancias largas y el ritmo acelerado del centro de una gran ciudad como Zaragoza, cada vez más jubilados buscan refugio en localidades mucho más tranquilas. En estos pueblos encuentran el escenario ideal para descansar y desconectar de la rutina con calles peatonales libres de coches, paseos tranquilos, contacto directo con la naturaleza y una gastronomía tradicional que te hará disfrutar aún más de la experiencia.

Martín Álvarez

Sigüenza ubicado al noroeste de la provincia de Guadalajara y apenas dos horas por carretera desde la capital aragonesa, es uno de los destinos favoritos para realizar una escapada de fin de semana y descubrir cada rincón de este pueblo manchego. Recorrer esta villa castellana te permitirá viajar en el tiempo gracias a su extraordinario patrimonio histórico medieval y renacentista, su conjunto monumental declarado Conjunto Histórico-Artístico y su privilegiado entorno natural repleto de espacios verdes.

Sigüenza la ciudad antigua / Istock / pinopic

Sigüenza: la catedral de los 300 rostros

Considerada una de las obras más importantes del Renacimiento español, la Catedral de Sigüenza y su diseño se debe a Alonso de Covarrubias, y a su ejecución por diversos maestros como Francisco de Baeza o Nicolás de Durango, entre otros. Fue construida en 1573, con columnas adosadas sobre altos pedestales, y que se completan con varias hornacinas que contienen esculturas de los apóstoles.

Catedral Sigüenza en el hermoso pueblo medieval / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

El interior está formado con una sola estancia, dividida en cuatro tramos y en la que te sorprenderá la extraordinaria decoración del techo. Aquí encontrarás la joya de la corona: centenares de casetones con 304 cabezas grandes y expresivas, a las que acompañan más de 3000 en menor tamaño, a base de rostros sobre medallones, rosas y angelotes. Es uno de los conjuntos iconográficos y ornamentales más espectaculares de España que tienes que ver sí o sí.

Calle medieval estrecha en Siguenza, España / Istock / Javier Ruiz Herrera

Otro de los puntos más interesantes de la catedral es la capilla de las Reliquias y del Espíritu Santo del siglo XVI, con una interesante y complicada decoración en sus muros rematando en una cúpula hemisférica. También la pintura sobre el lienzo de El Greco que podrás encontrar en su interior, que tiene que ver con la última fase en la vida del artista, de principios del siglo XVII.

Vista del interior de la Catedral de Sigüenza, Guadalajara / Istock / tupungato

Otros puntos claves de este pueblo medieval

Estamos ante una de las joyas medievales más destacadas de Castilla- La Mancha. Esta villa es conocida por albergar en cada rincón siglos de mucha historia como su famoso Castillo de Sigüenza, una fortaleza del siglo XII construida sobre antiguas edificaciones celtíberas, romanas y una alcazaba árabe. Antiguamente, fue residencia de obispos y de doña Blanca de Borbón; hoy funciona como Parador Nacional donde destaca su amplio patio de armas y la barbacana del Cardenal Mendoza.

Castillo medieval de piedra reformado en la cima de la montaña en Castilla, Sigüenza / Istock / Jose Ramiro Laguna

Justo al lado y en pleno corazón de la ciudad de traza renacentista, su Plaza Mayor, es otro de los puntos más visitados del pueblo. Fue impulsada por el Cardenal Mendoza en el siglo XV, rodeada de soportales y presidida por el ayuntamiento. Dentro no podrás perderte sus famosas iglesias y calles históricas como la Iglesia de San Vicente, la Iglesia de Santiago, que acoge el Centro de interpretación del Románico, el Arquillo de San Juan, la Puerta del Hierro y el trazado medieval de las travesañas junto a la antigua judería.