Un otoño con todos los sentidos en Lleida

El Pirineo y las Tierras de Lleida cambian de color con la llegada del otoño, pero también de ritmo y de sabores. Durante estos meses, este territorio de interior te invita a escuchar y abrazar la naturaleza, a caminar sin prisas, a descubrir pueblos con historia y a degustar una cocina muy vinculada a la temporalidad y a la esencia de esta tierra. ¡Tiene todo lo que necesitas!

Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici (Pallars Sobirà) / Oriol Clavera

Naturaleza y actividades al aire libre en Lleida

La naturaleza vive estos meses su máximo esplendor y nos ofrece la posibilidad de disfrutar de experiencias únicas y singulares, como la observación del vuelo de las grandes rapaces —como el águila real— o adentrarse en un baño de bosque. Para los más activos, todavía quedan horas de sol para recorrer sobre dos ruedas caminos rurales y carreteras de alta montaña, contemplar el mosaico del otoño desde el cielo haciendo parapente o navegar por sus pantanos y embalses.

Los sabores del otoño: vino y aceite de oliva virgen extra

Además, el otoño ofrece un sabor único al territorio. Es el momento de disfrutar de la vendimia —la Ruta del Vino llena la agenda de restaurantes, fondas y bodegas— o de las primeras prensadas del aceite de oliva virgen extra de la DOP Les Garrigues con las experiencias del proyecto Oleoturismo de Lleida.

Museo del Aceite de Cataluña de la Granadella (Les Garrigues) / Marc Castelló

Senderismo entre hayedos y robledales, bicicleta por caminos rurales o parapente sobre valles pirenaicos: Lleida pone el paisaje en movimiento cada otoño

Rutas culturales por el patrimonio de Lleida

Y esta época del año es también una ocasión excelente para planificar rutas y excursiones entre museos y monumentos que merecen una parada. Entre ellos, el conjunto románico de la Vall de Boí (en la Alta Ribagorça y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco), el Castillo de Mur (en el Pallars Jussà) o La Seu Vella de Lleida ciudad (en el Segrià). Por su parte, una extensa red de museos de temáticas y formatos distintos vertebra todas sus comarcas: un aliciente cultural para los amantes del arte, la historia, la arqueología, la ciencia o la etnografía, entre otros.

Todas estas experiencias permiten disfrutar de un riquísimo patrimonio natural, gastronómico y cultural, muy arraigado en todas sus comarcas. Este otoño, el Pirineo y las Tierras de Lleida son el destino de una escapada que se vive con los cinco sentidos.

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