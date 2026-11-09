De las castañas al Pumpkin Spice, el otoño se cocina en casa

El otoño es una de las mejores estaciones para descubrir España a través de su gastronomía. En El Bierzo, las castañas se asan al fuego durante los tradicionales magostos. En la Sierra de Aracena, las lluvias anuncian la temporada de setas, mientras el jamón ibérico sigue siendo uno de sus grandes atractivos gastronómicos. Y en la Garrotxa, los restaurantes recuperan los guisos y reivindican productos de la comarca, como los apreciados fesols de Santa Pau. Destinos diferentes que comparten una excelente razón para organizar una escapada y disfrutar de una cocina estrechamente vinculada al territorio.

El calendario gastronómico continúa ofreciendo buenos motivos para disfrutar de estos meses. Los mercados de muchas localidades se llenan de manzanas, peras, frutos secos y calabazas. En diciembre llegan las ferias navideñas y los obradores recuperan dulces tradicionales que solo encuentras durante unas pocas semanas al año. En La Mancha, por ejemplo, la llegada del otoño coincide con la recogida de la rosa del azafrán, una tradición que todavía reúne a numerosas familias alrededor de su delicada monda.

La calabaza merece un capítulo propio.

Durante mucho tiempo, su presencia en nuestras cocinas estuvo asociada a las cremas, los purés y algunas recetas tradicionales. Sin embargo, su versatilidad le ha permitido conquistar también el universo de la repostería. Asada, triturada o incorporada a una masa, aporta una textura especialmente agradable a bizcochos, tartas, magdalenas y galletas. Su sabor suave combina muy bien con ingredientes como la canela, el jengibre, la nuez moscada o el clavo, especias que adquieren un protagonismo especial durante los últimos meses del año.

Carmencita ha reunido estos sabores en su nuevo Pumpkin Spice, una combinación desarrollada por su equipo de I+D que incluye calabaza, canela, jengibre, nuez moscada, pimienta de Jamaica y clavo. La mezcla contiene un 15 % de calabaza y consigue equilibrar las notas dulces y aromáticas con el carácter más intenso de las especias.

Su principal atractivo es la facilidad con la que puedes incorporarla a preparaciones muy diferentes. No necesitas elaborar una receta complicada ni reunir media docena de especias para conseguir ese sabor tan característico. Basta con añadir una pequeña cantidad a tu café con leche, un cappuccino o un chocolate caliente para descubrir nuevos matices. También puedes utilizarla en la masa de unas tortitas, unos gofres o un bizcocho casero.

De Estados Unidos a tu cocina

Esta combinación de especias tiene una historia que se remonta al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, el pastel de calabaza, conocido como pumpkin pie, ocupa desde hace generaciones un lugar destacado en las mesas de otoño. Las recetas de finales del siglo XVIII ya incorporaban especias como el jengibre, la nuez moscada y la pimienta de Jamaica. Aquellas combinaciones fueron evolucionando hasta convertirse en una mezcla reconocible por su aroma y su sabor, que acabaría trascendiendo las fronteras de la repostería.

El gran salto llegó a principios de este siglo, cuando el Pumpkin Spice Latte comenzó a popularizarse en las cafeterías estadounidenses. La combinación de café, leche y especias inspiradas en el tradicional pastel de calabaza se convirtió en un fenómeno internacional. Con el tiempo, el Pumpkin Spice encontró su sitio en tartas, galletas, chocolates, helados y todo tipo de preparaciones dulces. Hoy resulta difícil imaginar el otoño en muchas cafeterías sin alguna propuesta inspirada en esta mezcla.

El famoso Pumpkin Spice Latte es una de las primeras recetas que merece la pena probar. Puedes prepararlo con café recién hecho, leche caliente y un toque de Pumpkin Spice de Carmencita, ajustando la cantidad a tu gusto. Si quieres acercarte todavía más a la versión de las cafeterías, incorpora un poco de puré de calabaza asada o un sirope casero elaborado con calabaza y especias. Termina con leche espumada y espolvorea una pizca de la mezcla. Carmencita comparte distintas ideas para disfrutar de esta bebida, uno de los grandes éxitos de la temporada.

Pero limitar el Pumpkin Spice al café sería desaprovechar buena parte de sus posibilidades. La mezcla funciona especialmente bien en un bizcocho de zanahoria, una tarta de manzana, unas magdalenas recién horneadas o unas galletas de mantequilla. También puedes probarla en un crumble de pera y manzana, en unas tostadas francesas o espolvoreada sobre yogur natural con granola. Incluso un arroz con leche, una receta tan familiar en nuestra gastronomía, admite una pequeña cantidad de estas especias para ofrecer una interpretación diferente.

Diciembre abre todavía más posibilidades.

Cuando bajan las temperaturas y las reuniones familiares empiezan a multiplicarse, los hornos recuperan protagonismo. Es tiempo de galletas de jengibre, pasteles de manzana, bizcochos de frutos secos y recetas que admiten pequeñas variaciones sin perder su carácter tradicional. La canela, el clavo y la nuez moscada forman parte del repertorio repostero de muchos países europeos durante las semanas previas a Navidad. Incorporar Pumpkin Spice de Carmencita a algunas de estas elaboraciones permite experimentar con esas mismas notas aromáticas, sin necesidad de preparar cada especia por separado.

Pumpkin / Vicente Albero Photografia

También puedes aprovechar la mezcla en los desayunos y las meriendas de los días más fríos. Un chocolate caliente ligeramente especiado, un café con leche acompañado de galletas caseras o unas tortitas de calabaza pueden convertirse en una alternativa a las preparaciones habituales. Y para los postres de una comida familiar, prueba a añadirla a unas peras asadas, una tarta de queso con calabaza o un bizcocho de manzana y nueces. Son recetas sencillas en las que una pequeña cantidad de especias puede aportar matices muy diferentes.

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La combinación de calabaza y especias demuestra, además, que las influencias gastronómicas internacionales pueden convivir perfectamente con nuestra cocina. No se trata de sustituir los postres de siempre, sino de ampliar sus posibilidades. La misma mezcla que da personalidad a un Pumpkin Spice Latte puede enriquecer una tarta tradicional, acompañar una fruta de temporada o introducir un sabor diferente en una receta familiar. Con Pumpkin Spice, hay una manera sencilla de incorporar nuevos aromas a la gastronomía otoñal.