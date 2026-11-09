Mediterráneo, gastronomía, bienestar y planes en familia convierten Calpe en una escapada que tiene mucho que ofrecer en otoño e invierno

Escaparse cerca no consiste necesariamente en irse menos lejos. A veces consiste, simplemente, en llegar antes a lo que realmente importa. Porque cuando solo hay unos días por delante, aprovecharlos bien puede tener más valor que sumar kilómetros al viaje. Y ahí Calpe tiene mucho que decir.

En plena Costa Blanca, entre el Mediterráneo, el Peñón de Ifach y las Salinas, esta localidad alicantina conserva buena parte de aquello que la hace especial cuando bajan las temperaturas: luz, mar, gastronomía y un paisaje que no necesita verano para seguir siendo protagonista. Fuera de los meses de mayor afluencia, además, Calpe se vive de otra manera. Hay más espacio para recorrer el paseo marítimo, descubrir su gastronomía, acercarse al Peñón o disfrutar de una Costa Blanca que sigue mirando al Mediterráneo, aunque la toalla deje de ser imprescindible.

En ese escenario, Estimar Hotels propone tres formas muy distintas de vivirlo.

SOLYMAR Gran Hotel: Calpe solo para adultos

En primera línea de la playa del Arenal-Bol, SOLYMAR Gran Hotel combina uno de los grandes privilegios de Calpe —tener el Mediterráneo literalmente enfrente— con una propuesta exclusivamente para mayores de 16 años. Aquí, el hotel no es únicamente el lugar donde termina el día. Forma parte del viaje.

Spa Edén, con más de 800 m², convierte el bienestar en uno de los grandes argumentos de una escapada de otoño o invierno. Y la gastronomía completa la experiencia en ABISS Restaurante, donde el producto mediterráneo y de proximidad adquiere otra dimensión. Frente a la playa, por supuesto.

Mar, bienestar y sabor reunidos en un mismo lugar. Ese lujo contemporáneo de no tener que elegir demasiado para acertar.

El Mediterráneo literalmente enfrenteç / Estimar Calpe Suitopía

Estimar Calpe Suitopía: para ellos, para vosotros, para todos

A pocos metros, Estimar Calpe Suitopia propone otra manera de vivir Calpe. Sus habitaciones de hasta 75 m² parten de una ventaja que se aprecia especialmente cuando se viaja en familia: espacio de verdad para compartir el viaje sin tener que preocuparse por la comodidad. Y un buffet gastronómico para todos los gustos.

Para ellos está el Kids Club, con tres salas divididas por edades, consolas de última generación, realidad virtual, simuladores de Fórmula 1, proyectores interactivos y nuevos juegos incorporados en 2026. Para todos, Thalassian Spa, con circuito de agua marina y una propuesta de bienestar que también puede formar parte del viaje en familia.

Y después está el Sky Bar. En la planta 29, a 110 metros de altura, el Peñón de Ifach, la bahía y el Mediterráneo ocupan prácticamente todo el encuadre. Aquí, incluso los cócteles de autor vienen con vistas al mar incluidas. Un hotel familiar pensado para los niños, sí, pero también para que los adultos sigan sintiendo que están de escapada.

Estimar Calpe Apartments: Calpe a tu manera

Para quienes prefieren organizar cada día con mayor libertad, está estimar Calpe Apartments. También exclusivo para mayores de 16 años y situado en primera línea de playa, comparte ubicación con SOLYMAR Gran Hotel y combina la independencia de un apartamento completamente equipado con la comodidad de tener servicios de hotel al alcance. Más espacio, más autonomía y la posibilidad de hacer de Calpe una pequeña casa junto al Mediterráneo durante unos días. Tres alojamientos. Tres maneras diferentes de vivir el mismo destino.

Noticias relacionadas

Porque Calpe no empieza en junio ni termina en agosto. Y el Mediterráneo tampoco.