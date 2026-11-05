Entre dehesas y encinas: Las raíces de Carlos Cuerpo (46 años) están en un pueblo extremeño de 1.000 vecinos con minas de wolframio, "El pueblo de mis padres y mis abuelos"

Pablo, al que en el pueblo llamaban "El Pinche", trabajaba en la mina de San Nicolás. Mientras él estaba bajo tierra, su mujer llevaba un pequeño comercio de ultramarinos. No había podido estudiar, y los vecinos todavía recuerdan su empeño con los hijos: "Se cercioró de que todos tuviesen mejores oportunidades".

Uno de sus nietos es hoy economista, vicepresidente primero del Gobierno y, desde esta semana, también ministro de Transportes, tras la dimisión de Óscar Puente después del accidente ferroviario de Urda. "Vengo de una familia humilde", repite Carlos Cuerpo cuando le preguntan por sus orígenes. El pueblo de aquel minero es Valle de la Serena, en el sureste de la provincia de Badajoz.

Martín Álvarez

El niño rubio de La Serena

Carlos Cuerpo Caballero nació en Badajoz el 26 de septiembre de 1980, hijo de dos maestros, y pasó buena parte de su infancia en la comarca de La Serena, entre Quintana de la Serena y la casa de sus abuelos en Valle de la Serena. Allí jugaba al fútbol, al tenis y al baloncesto, y se apuntaba con su hermano a las carreras por el pueblo. "Mis raíces están allí, en el pueblo de mis padres y mis abuelos", ha dicho.

Iglesia en el Valle de la Serena. / Turismo del Valle de la Serena.

En el Valle se acuerdan de él. Un amigo de la infancia lo resume en pocas palabras: "Carlos era muy trasto". Otros vecinos lo recuerdan como "un niño rubio corriendo por la calle y jugando", metido en todas las fiestas, y un tío suyo todavía cuenta la broma de una vendimia en la que acabó con la cara pringada de mosto. Los vecinos dicen que sigue paseando por sus calles cuando vuelve de vacaciones.

Un día y medio en coche hasta Suiza

Cuando tenía nueve años, sus padres emigraron a Suiza para dar clases de español, y él y su hermano se fueron con ellos. "Fue un shock", ha contado. "Yo me quería quedar". La despedida la tiene grabada: "Mi abuela, con un llanto, a moco tendido, que no podía ya la pobre contenerse porque era ir en coche un día y medio de viaje".

Valle de la Serena / Turismo del Valle de la Serena.

La familia pasó unos seis años fuera y, a la vuelta, se instaló en Badajoz. Allí estudió en el colegio de los Maristas y se licenció en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003. Después vinieron la London School of Economics, la Universidad Autónoma de Madrid y, desde 2008, el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Un camino muy diferente tomó su hermano, Gregorio Pablo, que es cardiólogo.

El pueblo del wolframio

El Valle de la Serena tiene hoy algo más de 1.000 habitantes y está a 423 metros de altitud, a unos 35 kilómetros de Don Benito. Es un pueblo de dehesas y encinas, en el punto en que la llanura extremeña empieza a ondularse, y por su término pasa el río Guadámez. La tradición cuenta que en 1234 el maestre de la Orden de Alcántara Pedro Yáñez lo arrebató a los musulmanes, y hasta 1724 se llamó Valle de Zalamea.

Minas en el Valle de la Serena. / Turismo del Valle de la Serena.

Su gran riqueza durante el siglo XX estuvo bajo tierra. Las minas de wolframio y estaño fueron el motor del pueblo, el trabajo de hombres como el abuelo de Cuerpo, y hoy ya no se explotan. En el centro, la iglesia de la Purísima Concepción, del siglo XVI, preside la plaza, y el Museo Casa Labriega de La Serena, en un edificio de la misma época, enseña cómo era la vida en el campo.

La otra seña del Valle está en la mesa. Es uno de los pueblos donde se elabora el queso de La Serena, con Denominación de Origen Protegida, que se hace con leche de oveja merina y se cuaja con flor de cardo silvestre. Su calendario de fiestas incluye La Velá, en honor a la Virgen de la Salud, y un Día del Emigrante.