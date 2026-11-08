El mejor pueblo de España para recoger setas es Conjunto Histórico-Artístico: una plaza Mayor porticada, los restos de un castillo sobre la villa y hayedos rojos a media hora
Sal al monte en busca de boletus y níscalos, maravíllate con las hayas del Hayedo de la Pedrosa y piérdete por las calles empedradas de una villa segoviana con sabor medieval.
Pocas cosas superan el plan de escaparte un fin de semana de otoño al nordeste de Segovia, echarte la mochila a la espalda por la mañana para buscar setas entre pinares y terminar el día con una cerveza bien tirada en una plaza medieval que parece un plató de rodaje. ¿Te suena bien? Pues pongamos entonces rumbo a Ayllón, que tiene precisamente esa mezcla perfecta: un entorno de montaña que en cuanto caen cuatro lluvias se llena de boletus y níscalos, y un pueblo de piedra y adobe lleno de historia.
Además, aquí no hace falta elegir entre naturaleza o patrimonio porque se pueden disfrutar ambas al estar a media hora de distancia. No hace falta ser un experto en botánica ni un loco de las piedras para disfrutarlo, pero sí hay que tener ganas de patear sin rumbo.
Para empezar a conocer el pueblo lo mejor es cruzar el puente sobre el río Aguisejo y atravesar el Arco de Ayllón, el antiguo portón de la muralla que luce el escudo de la villa. Nada más entrar, las calles empedradas te llevan directamente a la plaza Mayor, que tiene muchísimo encanto gracias a esos soportales de piedra y vigas de madera.
Allí mismo te vas a tropezar con la iglesia de San Miguel y su portada románica del siglo XII, la emblemática fuente de los Cuatro Caños en el centro y la fachada del Ayuntamiento. Pero si hay un edificio que sí o sí tienes que ver es el Palacio de los Contreras, pegado a la entrada del casco histórico. Su fachada gótica del siglo XV, adornada con el cordón franciscano, refleja el poderío que llegó a ostentar la nobleza en este rincón de Segovia.
Las vistas desde el antiguo castillo
Si levantas la vista desde cualquier calle del centro ves la silueta del cerro, que te marca el punto más alto del pueblo. Allí arriba quedan los restos del antiguo castillo medieval y, sobre todo, la torre de La Martina, que en realidad pertenecía a la desaparecida iglesia de San Martín.
Subir hasta la torre lleva apenas un paseo corto, pero te aseguramos que la recompensa merece cada paso: desde arriba tienes una panorámica perfecta de los tejados rojizos de Ayllón, los campanarios de las iglesias y las montañas de la sierra en el horizonte.
El Hayedo de la Pedrosa y la huella de los trabajadores
A poco más de 20 minutos en coche, subiendo hacia la vertiente norte de la sierra a casi 1.500 metros de altitud, te encuentras con el Hayedo de la Pedrosa (o de Riofrío de Riaza). Es uno de los hayedos más meridionales de toda Europa y un espectáculo absoluto cuando llega el otoño y las copas de las hayas se tiñen de amarillos, naranjas y rojos intensos.
Lo curioso de este bosque es la forma retorcida de sus árboles que, aunque cueste imaginarlo, no crecieron así por azar: durante décadas, la madera de estas hayas se explotó para abastecer a una antigua fábrica de sillas que había en Riofrío de Riaza. Esa poda constante hizo que los troncos ramificaran desde muy abajo creando formas serpenteantes muy singulares. Es un paraje de montaña increíble para pasear, aunque conviene ir bien equipado con calzado de monte y ropa de abrigo, porque en esta época el barro y el frío en la sierra no perdonan.
Boletus, níscalos y un buen plato de cuchara para cerrar el día
Y si lo tuyo son las setas, la Sierra de Ayllón es un paraíso. Durante los meses de otoño, entre la hojarasca y los pinares se dejan ver boletus, níscalos y rebozuelos. Eso sí, la cosecha depende al 100% de cómo hayan venido las lluvias ese año. Importante que tengas en cuenta que la zona está regulada por el sistema de permisos de Micocyl, así que antes de lanzarte al monte con la navaja asegúrate de sacar la licencia correspondiente y respetar los cupos.
Y para cuando el cuerpo te pida tregua después de la caminata, nada como volver al pueblo a refugiarse en una de sus tabernas tradicionales. Unas migas, un guiso castellano bien caliente o un buen corte de carne asada son el remate perfecto para la jornada.
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