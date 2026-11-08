Ni Madrid, ni Barcelona: el árbol de Navidad más alto y grande de España en 2026 estará en una ciudad iluminada con 13 millones de luces

Llegas a Vigo en pleno invierno y ya notas que aquí nos les vale con cuatro guirnaldas en los escaparates como decoración navideña. Todo el mundo habla del alumbrado, pero la verdad es que la experiencia impresiona bastante más en persona: el aire huele a castañas asadas, el ajetreo en el centro es constante y el tamaño de los adornos supera cualquier cosa que te hayas imaginado antes de venir.

Decoración de luces navideñas, con turistas paseando por sus calles en la ciudad de Vigo, / Istock / Dolores Giraldez Alonso

El centro de todo este montaje vuelve a estar en la peatonalizada Porta do Sol. En medio de la plaza se levanta una auténtica mole de metal y luces led que roza los 54 metros de altura y supera las 20 toneladas de peso. Es el gran abeto de la ciudad, un gigante de luz que sirve de salida para un despliegue descomunal que este año alcanza los 13 millones de luces repartidos por más de 500 calles y plazas.

Adriana Fernández

El momento grande está marcado en el calendario para el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, cuando la habitual cuenta atrás enciende la plaza de golpe y arranca oficialmente la temporada. Estar allí entre miles de personas tiene su punto de adrenalina, pero el verdadero acierto de la escapada es no quedarse clavado a los pies del árbol sacando fotos. La clave está en usar la plaza como punto inicial para lanzarse a patear el centro, dejarse llevar por el flujo de las calles comerciales y descubrir cómo se vive la Navidad en Vigo.

Un paseo por las calles iluminadas y los cambios de este año

Desde la propia Porta do Sol vas a meterte de lleno en la calle del Príncipe. Es la arteria peatonal por excelencia, que en estas fechas se llena de ambiente a cualquier hora del día. Siguiendo el flujo de la gente vas a enlanzar con Policarpo Sanz y la Gran Vía, donde se concentran las grandes instalaciones luminosas de la temporada, incluida la enorme caja de regalo por la que todo el mundo pasa a hacerse la foto de rigor.

Millones de luces brillando en la famosa celebración navideña por las calles de Vigo / Istock

Ten en cuenta un par de cambios importantes en la ruta de este año para no andar dando vueltas en balde. El clásico Cíes Market y la noria gigante han dejado su ubicación habitual en la Alameda para trasladarse a la plaza exterior y al aparcamiento del complejo del centro comercial de Vialia. Si viajas con niños o quieres subirte a contemplar las luces desde las alturas, el mercadillo de casetas de madera con comida y artesanía se concentra ahora en este nuevo punto. Y para cuando el cuerpo pida una pausa a cubierto, la parada clásica sigue siendo la Casa das Artes, donde montan un belén monumental lleno de detalles que merece la pena ver con calma.

Impresionante atracción de la noria que brilla como parte de la celebración navideña de Vigo / Istock

Más allá de las luces

Lo bueno de Vigo es que la ciudad sigue mereciendo la pena cuando se apagan los adornos. A dos minutos escasos del árbol te adentras en el entramado de piedra del Casco Vello, lleno de calles estrechas, cuestas suaves y plazas con soportales como la Praza da Constitución, ideal para parar a tomarse un vino o un vermú a media tarde.

Al ir bajando hacia el mar te topas con la fachada neoclásica de la Concatedral de Santa María y el viejo barrio marinero de O Berbés, un rincón que conserva todo el sabor de la tradición pesquera de la ría. Si la caminata te abre el apetito, no hay pérdida: la zona del mercado de A Pedra es el sitio perfecto para darse un homenaje con unas ostras abiertas al momento en la calle, un plato de pulpo recién cortado o unas buenas tajadas de empanada gallega en cualquiera de las tabernas de la zona.