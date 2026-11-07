La única muralla romana del mundo que se conserva entera está en España: 2 kilómetros y 71 torres que se pueden recorrer a pie

Si vas a Lugo, lo primero que tienes que hacer es buscar unas zapatillas cómodas, porque aquí la mejor manera de descubrir la ciudad es subirse literalmente encima de su historia. Te plantas frente a los escalones, subes a los muros y te recorres de un tirón los más de dos kilómetros de muralla romana que llevan en pie desde hace 1.700 años.

Muralla romana de la ciudad de Lugo (Galicia) / Istock / JUAN ENRIQUE DEL BARRIO

Lo mejor de este lugar es que los lugueses la usan a diario para pasear al perro, para ir a trabajar o para salir a correr mientras van mirando los tejados de pizarra del casco antiguo a un lado y la ciudad moderna al otro. Y te aseguramos que hacer ese recorrido en alto, con sus 71 torres de piedra escoltándote el paso, te mete en el viaje desde el minuto uno.

Sara Fernández García

La muralla que se tragó una ciudad entera

Pero vamos al principio. Para entender por qué se montó semejante mole tenemos que situarnos hacia finales del siglo III, cuando la antigua Lucus Augusti decidió poner espacio de por medio ante los tiempos revueltos que se venían encima en el Imperio romano. Los romanos proyectaron un perímetro rectangular de 34 hectáreas con muros de hasta cuatro o siete metros de grosor y un foso exterior de 20 metros que le ponía las cosas casi imposibles a cualquiera que intentara acercarse.

Se levantó en época romana / Istock / 5

De las 85 torres originales aguantan todavía 71 en pie, aunque el tramo que de verdad te va a hacer sacar el móvil para hacer una foto es el de A Mosqueira: ahí es donde mejor se aprecian los arcos de las ventanas por donde los soldados vigilaban el horizonte hace siglos. La muralla mantiene completo todo su perímetro original, algo muy poco habitual en construcciones defensivas romanas de este tamaño. Por eso, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

La espectacular muralla de Lugo / Istock

A lo largo del recorrido te vas a cruzar con diez puertas, aunque solo cinco llevan ahí desde el principio y otras cinco se abrieron más tarde para dejar respirar a una ciudad que no paraba de crecer. Vete directo a la Porta Miñá (o do Carme), que es la que mejor conserva el aspecto original que idearon los romanos, con su arco de medio punto y su bóveda de cañón flanqueada por dos torreones, el mismo paso por el que los peregrinos llevan siglos enfilando la ruta hacia Santiago.

Cuando bajes a pie de calle, en pleno centro te espera la catedral de Santa María de Lugo, iniciada en el siglo XII y famosa, entre otras cosas, por exponer permanentemente el Santísimo Sacramento, una tradición que explica el privilegio papal del que disfruta la ciudad. Además, es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 2015. Muy cerca tienes la Praza Maior y la bulliciosa Praza do Campo, ideales para hacer una parada.

Catedral de Lugo en el centro del casco antiguo, rodeada por la muralla romana / Istock / t

El rastro romano sigue vivo si te acercas a la Casa de los Mosaicos para curiosear una antigua casa solariega, o si bajas a la orilla del Miño para echarle un ojo a las termas y a su viejo puente. Y ya puestos, como patear abre el apetito de verdad, cierra la visita como dios manda: sentándote en una taberna del centro a comer un buen plato de pulpo á feira, una empanada casera y un vino de la tierra.