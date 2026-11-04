De pareja romántica a pareja televisiva en La Séptima: Las raíces separadas de Javier Ruiz (53 años) y Sarah Santaolalla (27 años) están entre la ciudad de la Lonja de la Seda y la de las dos catedrales
Él creció en un barrio obrero junto al Mediterráneo y ella, en una ciudad universitaria de piedra dorada. Los dos tienen, sin embargo, la misma raíz familiar a cientos de kilómetros de ambas: la provincia de León.
Cuando a Javier Ruiz le preguntan por sus orígenes, no empieza por Valencia. Empieza más al norte, en las cuencas mineras de León, de donde venía la familia de su padre. En una entrevista en septiembre de 2026, lo explicó sin rodeos: "Mi abuelo era minero, toda mi familia trabajaba en la mina en León". Y recordó lo que aquel hombre tuvo que aguantar en los años más duros: "Mi abuelo pasó hambre en la posguerra, lo pasó muy mal en el norte". Sarah Santaolalla también tiene a León en su historia familiar: su padre es leonés, pasó por Asturias y conoció en Salamanca a su madre, que es burgalesa.
Ahora, además de pareja, comparten cadena. La Séptima, el nuevo canal de la TDT del que él es director editorial, empieza a emitir este jueves 5 de noviembre, y en él cada uno tendrá su propio programa: ella presentará 'En Línea', de lunes a viernes de 15.00 a 17.00, y él, 'La Última Hora', de domingo a viernes desde las 21.00.
La historia de los dos empieza de la misma manera, con unos padres que se conocen en una ciudad que acabará siendo la de sus hijos. Los de Javier Ruiz coincidieron en Valencia, y allí nació él en 1973 y creció en un barrio obrero, con un padre al que su trabajo en la banca tenía casi siempre fuera de casa. Sarah Santaolalla nació en Salamanca, donde se habían conocido un leonés y una burgalesa, y en esa misma ciudad estudió, colaboró con la radio de la universidad y dio sus primeros pasos antes de llegar a la televisión.
Javier Ruiz, una infancia de barrio
Javier Ruiz nació en Valencia el 18 de agosto de 1973, en la ciudad donde se habían conocido sus padres, y vivió allí hasta la mayoría de edad. "Mi infancia fue humilde", ha resumido. La familia de su madre venía, en sus palabras, "de un conductor de camión que montó una yesería y trabajaba el olivar", y su padre se dedicaba a la inspección de banca, un trabajo que lo tenía mucho tiempo fuera de casa.
Su madre lo contó en la radio: "Estuve nueve años sola porque tu padre se dedicó a la inspección de banca y estuve cuidando de vosotros". Eran cuatro hermanos. Y añadió, orgullosa: "Se hizo bien, salisteis niños trabajadores, buenos estudiantes y un orgullo para mí".
Estudió Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Moncada, a las afueras de Valencia, y en 1995 entró en los servicios informativos de la Cadena SER. Desde 2000 fue corresponsal en Nueva York, después presentó 'Hora 25 de los negocios' y en 2006 pasó a Cuatro, donde llegó a presentar el informativo de la noche y 'Las mañanas de Cuatro'. En 2021 fichó por TVE para dirigir y presentar 'Las claves del siglo XXI', en La 1.
Valencia, la ciudad de la Lonja
La Valencia de su infancia es una ciudad que se entiende desde la huerta. Al sur se extienden los arrozales de la Albufera, donde nació la paella, y en el centro sigue en pie la Lonja de la Seda, la lonja gótica de mercaderes que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1996.
A pocos minutos, a la puerta de la catedral, se reúne cada jueves el Tribunal de las Aguas, que reparte desde hace siglos el riego de la huerta entre los agricultores. "Se conocieron en Valencia", recuerda Ruiz sobre sus padres, y de esa ciudad salió a los dieciocho años.
Sarah Santaolalla, de la radio universitaria a la televisión
Sarah Santaolalla nació en Salamanca en diciembre de 1998, en la ciudad donde se habían conocido sus padres, un leonés y una burgalesa. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca, donde trabajó en la radio universitaria, y también Derecho en la Universidad de León.
En Salamanca presidió la asociación Jóvenes Vecinos de Salamanca, y durante el confinamiento salió en la televisión regional en un reportaje sobre jóvenes voluntarios que hacían la compra a sus vecinos mayores. Después llegó a la televisión nacional, con 'Cuatro al día', y más tarde a 'Todo es mentira' y 'En boca de todos'. Hoy es colaboradora habitual de 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas', en TVE.
Salamanca, la ciudad de las dos catedrales
Salamanca está hecha de arenisca de Villamayor, una piedra de tono dorado. Con ella se levantó una ciudad universitaria desde la Edad Media, cuya universidad fundó Alfonso IX en 1218, y que tiene dos catedrales pegadas, la Vieja, románica, y la Nueva, gótica. Su casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad desde 1988.
El centro de la vida salmantina es la plaza Mayor, que se empezó a construir en 1729 con proyecto de Alberto de Churriguera. Muy cerca, la Casa de las Conchas luce en su fachada las conchas de peregrino que le dan nombre. Allí empezó la historia de su familia. "Soy hija de un padre leonés que se va a vivir a Asturias y de una madre burgalesa que se conocieron en Salamanca", explicó en una entrevista con 'El Mundo'.
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