El cimborrio más bonito de España es el que, según la tradición, Felipe II describió como "más obra de ángeles que de hombres": una estrella de piedra calada sobre una catedral gótica Patrimonio de la Humanidad

"Parece más obra de ángeles que de hombres". Así habría descrito Felipe II el impresionante cimborrio de la catedral de Burgos, una de esas joyas arquitectónicas que te obligan a caminar por el templo mirando hacia arriba. Y no le faltaba razón. Si te paras bajo el crucero, la bóveda se abre ante ti como una enorme estrella de piedra calada de ocho puntas por la que se cuela la luz natural. Lo fascinante de esta estructura es que lo que ves hoy no es el diseño original: aquello se vino abajo una fría noche de marzo de 1539 y lo que levantaron después tardó casi 30 años en completarse.

La catedral es la imagen por excelencia de la ciudad y su referencia como destino / Istock / TONO BALAGUER

La catedral burgalesa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, es un no parar de sorpresas, pero esta estructura octogonal se lleva todas las miradas. Su arquitectura mezcla la planta gótica de toda la vida con una fantasía decorativa renacentista que te deja sin palabras.

Sara Fernández García

La estrella de piedra que custodia al Cid

Este cimborrio acapara tanta fama por cómo se eleva sobre el crucero. La estructura se alza sobre cuatro grandes apoyos y forma un octógono repleto de ventanales por donde entra una luz preciosa. La decoración es una mezcla de relieves, columnas y filigranas donde la piedra pierde toda pesadez. En uno de los frentes de la linterna hay grabada una frase en latín tomada de los salmos que resume el espíritu del templo: "En medio de tu templo te alabaré".

Pero es que además, la ubicación del cimborrio guarda una carga simbólica tremenda. Justo debajo se encuentra el sepulcro donde reposan los restos de Rodrigo Díaz de Vivar (el Cid Campeador) y doña Jimena desde 1921. Impresiona mirar hacia arriba desde la tumba del héroe medieval y ver esa cúpula estrellada flotando en el aire.

Interior de la catedral gótica de Burgos / Istock / 5

Lo que también es increíble de esta historia es que la estructura actual es fruto de un trágico accidente. En el siglo XV, se levantó un primer cimborrio gótico diseñado por Juan de Colonia. Era imponente y altísimo, pero con un defecto grave: su descomunal peso terminó con los pilares que lo sostenían. La madrugada del 3 al 4 de marzo de 1539, la piedra no aguanto más y la estructura se vino abajo, arrastrando en su caída varias bóvedas y dejando un boquete enorme en el templo.

El cabildo reaccionó rápido y le confió la reconstrucción a Juan de Vallejo, uno de los grandes nombres de la arqitectura de la época. Vallejo tardó casi 30 años en culminar la obra, pero logró el milagro: levantar un cimborrio que seguía siendo muy alto y era el alma del edificio original, pero del Renacimiento. Lo mejor es que la obra no desentona en absoluto con una catedral iniciada en 1221.

Tesoros ocultos bajo las bóvedas de la catedral

El cimborrio es solo la punta del iceberg en un templo que acumula siglos de arte. Nada más entrar, te vas a cruzar con maravillas como la Capilla de los Condestables, una auténtica obra maestra del gótico tardío encargada por los Velasco a finales del siglo XV que cuenta con su propia bóveda estrellada y unos sepulcros alucinantes.

Capilla mayor del interior de la Catedral de Burgos / Istock / Mlenny Photography : Alexander Hafemann

Tampoco puedes pasar de largo sin bajar o subir la famosa Escalera Dorada, diseñada por Diego de Siloé para solucionar el desnivel de la puerta de la Coronería, o buscar al Papamoscas, el autómata del siglos XVIII que abre la boca cada vez que el reloj da las horas en punto ante la atenta mirada de los visitantes.

Del Arco de Santa María al paseo del Espolón

Cuando salgas de la catedral, sigue recorriendo el casco histórico de Burgos. A pocos pasos te topas con el Arco de Santa María, una de las antiguas puertas de la muralla que parece un palacio y que rinde homenaje a personajes clave como el emperador Carlos V o el propio Cid.

Desde ahí, lo mejor es tirar hacia el paseo del Espolón, una avenida arbolada preciosa que corre en paralelo al río Arlanzón y que conecta con la bulliciosa plaza Mayor y la Casa del Cordón, el palacio donde los Reyes Católicos recibieron a Colón tras su segundo viaje. Y si te quedan ganas de más, las afueras guardan auténticos monumentos como el Monasterio de Las Huelgas o la Cartuja de Miraflores.