En 1963, unos naturalistas reunieron dinero para comprar casi 7.000 hectáreas de marisma en Huelva; 63 años después son el parque donde viven el lince ibérico y cientos de miles de aves migratorias

A finales de los 50, al biólogo español José Antonio Valverde le dio un vuelco el corazón al ver el rumbo que tomaba Doñana. Aquel rincón del suroeste andaluz, lleno de lagunas, dunas y marismas sin fin, tenía los días contados por culpa de varios proyectos para secar la zona y plantar cultivos. Para evitar que la excavadora se lo llevara todo por delante, Valverde buscó ayuda fuera y dio con el naturalista suizo Luc Hoffmann. Entre los dos montaron una colecta internacional para juntar el dinero y comprar la tierra antes de que fuera tarde.

El parque natural de Doñana frente a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) / Istock / Sloot

El pelotazo llegó el 30 de diciembre de 1963. WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza que acababa de nacer apenas dos años antes, soltó los fondos para hacerse con casi 7.000 hectáreas del Coto de Doñana. Aquella compra fue uno de los grandes hitos del ecologismo mundial y el primer paso firme para colocar el suelo en manos del CSIC (creando la famosa Estación Biológica) y lograr que en 1969 se blindara como Parque Nacional.

Sara Fernández García

Hoy, 63 años después de aquella jugada, Doñana es el gran refugio salvaje del sur de Europa. Sus marismas son una estación de servicio vital para las aves que cruzan entre África y el norte del continente, sus pinares guardan manadas de lince ibérico y sus dunas siguen comiéndole terreno al bosque.

Marismas, lagunas, pinares y dunas móviles

El Parque Nacional de Doñana son nada más y nada menos que 54.252 hectáreas repartidas entre Huelva y Sevilla. El truco de su riqueza (además de, claro está, el paisaje de postal) es cómo conviven varios ecosistemas completamente distintos en un par de kilómetros a la redonda. La marisma se lleva la palma en tamaño con unas 27.000 hectáreas, pero a su lado hay playas vírgenes, dunas gigantes, alcornocales y lagunas escondidas entre el matorral.

Doñana se puede visitar en barco desde Sanlúcar de Barrameda / Istock / Antonio Lopez Velasco

Como vive de lo que cae del cielo y del agua que bajan los arroyos, su aspecto no tiene nada que ver de una estación a otra. En los meses de lluvia, el agua lo inunda todo y crea un espejo gigante donde se reflejan el cielo y miles de aves volando en bandada. En cuanto entra el calor de verdad en verano, ese mar de agua se evapora, la tierra se resquebraja y el verde deja paso a un terreno seco. Ya muy cerca del mar aparece la zona de dunas móviles, uno de los rincones más impresionantes del parque donde el viento va empujando montículos enormes de arena desde la playa hacia el interior. Y al fondo, kilómetros y kilómetros de playa salvaje sin un solo bloque de apartamentos a la vista.

Cientos de miles de aves encuentran aquí un lugar donde pasar el invierno

La marisma funciona como una inmensa gasolinera en la autopista aérea que une Europa y África. En cuanto arranca el otoño, miles de aves procedentes del norte del continente aterrizan aquí buscando alimento y agua sin congelarse. Con la primavera ocurre lo contrario: otras tantas especies hacen escala antes de tirar hacia sus zonas de cría. Por sus aguas se ven pasear flamencos, espátulas, garzas y todo tipo de patos. El ánsar común ha sido siempre el rey del invierno en Doñana, aunque en los últimos tiempos les está costando más dejarse ver por aquí. El que ha ganado mucho terreno es el morito común, un ibis de plumas oscuras y brillo metálico que se desplaza en bandadas enormes.

Flamencos en Doñana. / Istock / SzymonBartosz

En enero de este año, el equipo de la Estación Biológica de Doñana llegó a contar 385.649 aves acuáticas de 88 especies distintas en todo el espacio natural y sus alrededores. La cifra da cierto respiro tras un par de años malos, pero sigue lejos de los mejores años del parque.

El lince ibérico y el águila imperial, dos símbolos de la fauna española

Doñana es también la casa histórica del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta que estuvo a puntito de desaparecer para siempre. Entre los atropellos en las carreteras, la pérdida de monte limpio y las epidemias que arrasaron a los conejos (su menú del día), la especie tocó fondo.

Lince Ibérico de Doñana, Huelva / Istock / jesue92

Por suerte, los planes de cría y protección le han dado la vuelta a la tortilla. El lince sigue campeando por los montes de Doñana, aunque hoy la buena noticia es que ya corre por muchas otras zonas de la península. El último censo de 2024 cerró con 2.401 ejemplares en libertad en España y Portugal, una cifra récord desde que se tienen registros.

Junto al gran felino comparte cielo el águila imperial ibérica, una de las rapaces más raras de Europa que encuentra en los pinos viejos del parque el sitio perfecto para poner nidos. A poco que te fijes durante la caminata, no es raro cruzarte con ciervos, jabalíes, zorros o ver a una nutria nadando.

Un humedal protegido que todavía necesita ayuda Ojo, que la historia de Doñana no es un cuento con final feliz garantizado. El parque lleva años con el agua al cuello por culpa del exceso de pozos, el sobreuso del acuífero subterráneo y unos periodos de sequía que no dan tregua. La gente de la Estación Biológica y de la Confederación Hidrográfica llevan tiempo avisando de que el parque se nos seca y de que las lagunas aguantan cada vez menos meses con agua. Las temporadas de lluvia ayudan (como se ha notado en el recuento de aves de este año), pero no arreglan el problema de fondo si no se mima el caudal que entra al parque.

Cómo visitar Doñana: senderos, observatorios y rutas en todoterreno

Para no andar a ciegas, lo mejor es empezar la ruta en el centro de visitantes de El Acebuche. Allí te explican bien cómo se mueve el parque y arrancan varios senderos de madera muy fáciles de andar que te llevan directo a las lagunas y a las casetas de observación de aves. Otra parada clave es el centro de La Rocina, al lado de la aldea de El Rocío. De ahí sale el sendero del Charco de la Boca (unos 3,5 kilómetros llanos). Muy cerca queda también el Palacio del Acebrón, una casona de los años sesenta convertida en museo sobre los antiguos usos del monte, con una senda circular preciosa.

Si lo que quieres es pisar la marisma profunda o acercarte a las dunas móviles, no te queda otra que contratar una excursión en todoterreno guiada, ya que son zonas protegidas donde no se permite el paso por libre.