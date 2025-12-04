¡Regálate un crucero con el 30% de descuento y redescubre el auténtico placer de viajar!
De Roma a Atenas, de Helsinki a Copenhague, de Barbados a Florida, de Bangkok a Singapur… ¡Elige tu destino al mejor precio!
Entre los buenos propósitos para el Año Nuevo, el de viajar más suele ser uno de los más populares. Pero en 2026 estamos decididos a ir todavía un paso más allá: no solo viajar más, sino también viajar mejor, viviendo auténticas experiencias de las que no se olvidan, como un magnífico crucero. Nos gustan los de Oceania Cruises porque a bordo de sus barcos descubriremos no solo los atractivos de los destinos más idílicos y apetecibles (desde las tierras salvajes de Alaska hasta los encantos eternos de Europa), sino que comprobamos día a día y minuto a minuto que el placer de viajar no está solo en el punto de llegada, sino en el trayecto.
De hecho, Oceania Cruises es una compañía famosa por su gastronomía e itinerarios, que ha asentado nuevos estándares de calidad en la categoría de los cruceros de lujo. Los ocho pequeños y lujosos barcos de la línea cuentan con la mejor cocina en el mar e itinerarios que abarcan todo el mundo. Las experiencias de viaje a bordo de los pequeños barcos de diseño recorren más de 600 puertos boutique en más de 100 países en 7 continentes. De Lisboa a Atenas, de Londres a Copenhague, de Barbados a Florida, de Hawái a Haití, de Bali a Sidney... ¡Lo difícil será elegir entre las innumerables opciones!
Su flota está compuesta por barcos de tamaño medio, que ofrecen las comodidades propias de los grandes buques y algunas ventajas añadidas, porque en ellos se se respira un ambiente elegante pero informal sin necesidad de llevar esmoquin o traje de fiesta. En Oceania disfrutarás de un ambiente extraordinariamente relajado, sin aglomeraciones, sin esperas, sin estrés, sin complicaciones. Además, el tamaño de los barcos permite atracar en pequeños y exclusivos puertos, a los que los cruceros más grandes no pueden acceder. Y como es una de las navieras que más tiempo permanece en puerto podremos explorar las ciudades sin prisa.
De hecho, Oceania Cruises ofrece más de 8.000 opciones de tours inmersivos, educativos y únicos en sus más de 600 puertos de escala. Los viajeros pueden optar por explorar ciudades icónicas y bulliciosas, gemas menos conocidas e islas tranquilas en la misma navegación gracias a los itinerarios intensivos de destino de la línea.
Y durante el tiempo a bordo, la consigna es entregarse en cuerpo y alma al disfrute de los sentidos: masajes en Aquamar Spa + Vitality Center, catas de vinos, relax en las piscinas o en la biblioteca, descubrir los mil y un rincones acogedores del barco, asistir a las charlas de ponentes invitados para sumergirse en la cultura de los diferentes destinos... Y, por supuesto, disfrutar de los paceres de una gastronomía de otro nivel, que es, sin duda uno de sus platos fuertes.
La alta gastronomía como seña de identidad
Oceania Cruises incluye una amplia gama de servicios dentro del precio de sus cruceros, bajo su programa “Your World Included”, entre ellos restaurantes gourmet de especialidad sin coste adicional con The Finest Cuisine at Sea® Pero si eres una auténtica gourmet y quieres vivir una experiencia realmente exclusiva, podrás hacerlo en el barco Oceania Allura, estrenado en 2025, que además de unas camarotes magníficos, de 27m2 —entre los más amplios de la industria—, refuerza la apuesta de Oceania por las experiencias inmersivas en destino. Entre las actividades más destacadas, los huéspedes pueden acompañar a los chefs a mercados locales y cocinar con ellos en el Culinary Center, que celebra 15 años como referente en formación culinaria a bordo.
Oceania Cruises reafirma su liderazgo en cruceros gastronómicos con una profunda actualización de sus menús, estrenados a bordo del Allura. Más de 270 nuevas recetas se incorporan a la oferta culinaria, con técnicas renovadas, sabores más definidos y una presentación más actual. El restaurante The Grand Dining Room, presente en los ocho barcos de la compañía, se mantiene como el corazón gastronómico y evoluciona su propuesta en los tres servicios del día. A la hora de la cena, ese espacio se transforma en
Otra opción es embarcarte en uno de sus Specialty Cruises 2026, una serie de itinerarios exclusivos que combinan gastronomía de primer nivel, eventos únicos, excursiones en tierra acompañadas por expertos y programación enriquecedora a bordo. Estas travesías reunirán a figuras reconocidas del mundo culinario y cultural, consolidando la filosofía de la marca: viajes que estimulan todos los sentidos. ¿Acaso hay mejor forma de empezar el año? ¡Aprovecha la promoción de Oceania Cruises, con descuentos de hasta el 30%! Esta oportunidad incluye viajes de las temporadas 2026 y 2027, con una amplia variedad de itinerarios disponibles, para nuevas reservas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2025. ¡Hay que darse prisa!
Más información en: StarClass Cruceros
+34 91 541 76 45 | info@crucerostarclass.com | www.crucerostarclass.com