El oasis más grande del mundo (con 2,5 millones de palmeras) y otros paraísos para enamorarse de Arabia Saudí
Ampliamos nuestros horizontes y nos lanzamos a explorar un país impactante, diverso y lujoso, que te sorprenderá más allá de lo que puedas imaginar.
Nos preparamos para estrenar el nuevo año con un objetivo clarísimo en mente: viajar más y descubrir nuevos paisajes y culturas, ampliando nuestros horizontes y olvidándonos de los clichés. Uno de esos lugares que queremos visitar en 2026 es Arabia Saudí: un destino sorprendente, que alberga siete sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que se amolda a los deseos y expectativas de todo tipo de viajeros. Allí encontrarán su espacio aquellos que buscan cultura y tradición, los más aventureros, los que buscan playa y actividades acuáticas y al aire libre y los que no pueden resistirse a los placeres del lujo y los paisajes impactantes.
Y, como además de viajar más, queremos viajar mejor, vamos a descubrir Arabia Saudí de la mano de Azulmarino, la red de agencias vacacionales generalista de W2M, con presencia en todo el territorio español, que ha revolucionado el sector turístico con un modelo que aúna lo mejor de los viajes organizados y lo mejor de ir por libre. Es perfecta para quienes desean viajar con tranquilidad, acompañados por agentes expertos que orgnaizan, asesoran y personalizan cada detalle. Azulmarino diseña planes e itinerarios a la medida de cada viajero con la filosofía de crear la mejor experiencia posible con una perfecta combinación entre aventura, confort, planificación y libertad. ¡Así es como queremos explorar este país que ofrece mucho más de lo que puedas imaginar!
1. Lujo y bienestar junto al Mar Rojo
En la provincia de La Meca, al oeste del país, se encuentra la ciudad costera de Yeda, que fusiona a la perfección tradición y modernidad. Una muralla con ocho puertas da paso a Al Balad, el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La ciudad se caracteriza por sus casas tradicionales, con los típicos balcones de madera, que contrastan con los barrios más modernos donde encontramos atracciones espectaculares como la Fuente del Rey Fahd que surge desde el Mar Rojo.
Una visita obligada, para disfrutar del lujo al borde del mar, es el Jeddah Yatch Club & Marina, donde, además de ver espectaculares yates, puede pasarse un día de lo más entretenido entrando y saliendo de tiendas y restaurantes. Yeda es también el enclave perfecto para aquellos que buscan disfrutar de la playa, practicar deportes acuáticos y bucear.
También en la región de La Meca, encontramos uno de los secretos mejor guardados de Arabia Saudí: Taif. Entre altas montañas y fértiles valles encontramos la que, extraoficialmente, es conocida como la capital de verano de Arabia Saudí, gracias a sus suaves temperaturas. Una zona famosa por sus cultivos de higos, uvas, granadas y por la producción de miel, pero, especialmente por sus plantaciones de rosas, así como por ser un destino ideal para los amantes de la aventura y las actividades al aire libre en la montaña.
2. El oasis más grande del mundo
A orillas del Golfo Arábigo, la ciudad de Dammam es famosa por sus parques, paseos marítimos y playas de arena, pero también es un destino artístico, deportivo y de ocio. Dammam alberga la primera exposición de arte urbano del Reino, en el distrito Bayoonya de Al Khobar, y cuenta con gran variedad de centros culturales y museos, como el Centro de Tecnología y Ciencia SCITECH, o el Museo Taybeen que alberga una curiosa muestra de objetos vintage.
Y muy cerca de allí, nos espera el oasis de Al Asha, que impresiona por sus más de 2,5 millones de palmeras datileras y por ser el oasis independiente más grande del mundo. Allí encontrarás desde manantiales de agua fría y caliente hasta mezquitas históricas.
3. AlUla, un museo al aire libre en pleno desierto
La antigua ciudad oasis de Al-Ula, ubicada en medio del desierto en la región noroccidental del país, puede presumir de albergar Hegra, el primer lugar de Arabia Saudí declarado Patrimonio de la Humanidad. Este desierto es un auténtico museo al aire libre donde sorprenden formaciones rocosas espectaculares como la roca del elefante o las rocas danzantes, cuya aridez contrastan con el verdor del valle del oasis de AlUla, ubicado entre las grandes montañas de arenisca del Hiyaz.
En AlUla te sorprenderás, además, con experiencias tan dispares como visitar las 110 monumentales tumbas nabateas de Hegra, con más de 7.000 años de antigüedad, o disfrutar del espectáculo que supone Maraya, una moderna y espectacular edificación revestida de 9.740 paneles de espejo. Una impactante obra de arte arquitectónica que se integra a la perfección en el entorno y que alberga exposiciones, conciertos y otras manifestaciones artísticas.
4. El encanto de las montañas
En el suroeste del país, encontramos una de las zonas más bellas y vírgenes de Arabia Saudí, la región de Aseer. Un lugar para visitar si lo que te gusta es explorar montañas, ya que allí está Jabal Sawda que, con más de 3.000 metros de altitud, es el pico más alto de Arabia Saudí. Otra visita indispensable es el pueblo de Rijal Almaa que, con sus con sus edificios y castillos de piedras multicolores, está catalogado entre los mejores pueblos turísticos del mundo.
5. Y, por supuesto, Riad: el paraíso de las compras
En el centro de Arabia Saudí, se encuentra su capital, una de las ciudades más vibrantes y populares del reino. En ella no faltan las compras en sus espectaculares centros comerciales, los restaurantes, tanto de cocina internacional, como especializados en la deliciosa gastronomía local y, por supuesto innumerables lugares que visitar: el Palacio Masmak, el Museo Nacional Saudita, o el Palacio Histórico de Murabba fundado como una ciudad en miniatura con varios edificios y que fue residencia del rey y sede del gobierno.
Y otros dos imprescindibles para amantes de las emociones fuertes son subir a lo alto de la torre Al Faisaliah, desde donde se contemplan las mejores vistas aéreas de la ciudad; y hacerse un selfie al caer la noche en el Sky Bridge, la pasarela panorámica del Kingdom Centre, a 300 metros de altura y con las luces de la ciudad a nuestros pies. ¡Inolvidable!
