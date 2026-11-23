Una laguna de aguas esmeralda entre paredes de roca, una playa de arena blanca al final de un paseo en barco, un camino que serpentea entre arrozales de montaña. En Filipinas, cada etapa del viaje abre la puerta a un paisaje diferente. El mar une un archipiélago en el que también esperan ciudades con historia, mercados llenos de vida y una cocina que merece su propio recorrido.

Este destino del sudeste asiático invita a combinar las ganas de explorar con el placer de quedarse un poco más. Una mañana puede empezar remando en kayak y terminar compartiendo pescado a la parrilla junto al agua. Otro día, el plan será caminar entre terrazas de arroz o recorrer las calles de un antiguo recinto amurallado.

La clave está en elegir unas cuantas islas y darles tiempo. Porque buena parte del encanto de Filipinas aparece entre una visita y la siguiente: en una conversación, en una parada improvisada o en esa playa donde apetece alargar la tarde.

Palawan, entre lagunas y paredes de caliza

El Nido, Palawan / Erwin Lim courtesy of the Department of Tourism

Si hay un lugar que despierta las ganas de viajar a Filipinas, es Palawan. Sus formaciones de piedra caliza emergen del mar entre pequeñas playas y una vegetación que parece llegar hasta el agua.

En El Nido, las excursiones por la bahía de Bacuit permiten descubrir un paisaje que cambia a cada tramo de navegación. Detrás de un islote aparece una cala; entre dos paredes de roca se abre el acceso a una laguna. Explorar algunos de estos rincones en kayak permite apreciar sus detalles y disfrutar del silencio, acompañado por el sonido de los remos.

Coron añade lagos, relieves escarpados y fondos marinos conocidos por sus pecios. En Puerto Princesa, el río subterráneo propone otra forma de adentrarse en la naturaleza, esta vez entre cuevas y formaciones minerales.

Bohol, una sorpresa en el interior

Las Colinas de Chocolate, en Bohol Island. / AlexeyPelikh

En Bohol merece la pena alejarse de la playa para descubrir las Colinas de Chocolate. Estas elevaciones redondeadas dibujan un horizonte singular y reciben su nombre del color pardo que adquiere la vegetación durante la estación seca.

El recorrido continúa entre poblaciones, iglesias históricas y caminos que acercan a la vida de la isla. El río Loboc ofrece una pausa entre orillas cubiertas de vegetación, mientras que los espacios dedicados a la conservación del tarsero filipino permiten conocer a este pequeño primate de grandes ojos. Observarlo exige silencio y respeto por su entorno.

Después, la vecina Panglao devuelve el protagonismo al mar. Sus playas son una buena invitación a terminar el día con un baño y una cena sin prisas.

Borácay y Siargao, la playa a tu manera

White Beach, en la isla de Boracay. / Ershov_Maks

En Filipinas, cada isla tiene su propia forma de vivir junto al agua. Borácay encuentra en White Beach su imagen más reconocible: una larga extensión de arena blanca donde alternar paseos, baños y paradas para tomar algo frente al mar.

Los deportes acuáticos y las excursiones conviven con un plan igual de apetecible: dedicar unas horas a descansar. Al caer la tarde, la puesta de sol reúne a quienes buscan disfrutar de los últimos momentos del día junto a la orilla.

Siargao tiene un ambiente ligado al surf. En torno a General Luna, las tablas forman parte del paisaje y el estado del mar marca muchos planes. Cloud 9 es uno de sus enclaves más conocidos, aunque la isla también se disfruta entre cocoteros, piscinas naturales y excursiones a islotes cercanos.

Terrazas de arroz y caminos de montaña

Las terrazas de arroz de Batad, cerca de Banaue / holgs

En el norte de Luzón, el viaje cambia de ritmo. Las montañas de la Cordillera muestran laderas escalonadas por terrazas de arroz que reflejan el trabajo y el conocimiento agrícola transmitido entre generaciones.

Contemplarlas desde un mirador permite apreciar sus formas; recorrer los senderos ayuda a entender cómo se vive y se cultiva en este entorno. Entre campos y pequeñas poblaciones, caminar se convierte también en una manera de acercarse a las tradiciones de las comunidades locales.

Contar con guías de la zona enriquece la visita y permite comprender un paisaje cuya belleza está estrechamente unida a la vida cotidiana.

Manila y Cebú, historia entre etapas

Catedral de Manila. / Jui-Chi Chan

Manila aporta la energía de una gran capital. En Intramuros, el Fuerte Santiago, la catedral y la iglesia de San Agustín permiten recorrer parte de la historia filipina entre calles, plazas y patios.

Fuera de las murallas, la ciudad continúa en museos, galerías y restaurantes. El histórico barrio chino de Binondo invita a seguir explorando a través de sus sabores.

Cebú suma otra mirada al pasado del archipiélago, con visitas como el Fuerte de San Pedro y recorridos por sus mercados. Después, las playas, cascadas y enclaves de buceo de la provincia permiten volver a poner rumbo a la naturaleza.

Un viaje que también se saborea

Gastronomía filipina. / MaksymPoriechkin

Sentarse a la mesa forma parte del descubrimiento. Pescados a la parrilla, mariscos, arroz y frutas tropicales acompañan un recorrido gastronómico que cambia de una región a otra.

En Cebú destaca el lechón; el kinilaw acerca al sabor del pescado preparado con vinagre y otros ingredientes, y en Bícol el coco y el chile dan carácter a muchas recetas. Visitar un mercado, preguntar por una especialidad o compartir varios platos permite conocer el país desde otra perspectiva.

Entre una laguna de Palawan, un sendero de montaña y una tarde frente al mar, Filipinas va reuniendo recuerdos muy distintos. Al volver, suele quedar una isla pendiente y las ganas de encontrar tiempo para conocerla.

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