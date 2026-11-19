¿Te imaginas elegir 5 destinos de buceo en un planeta donde más del 70 % de su superficie está cubierta de agua? Frente a semejante inmensidad, seleccionar solo cinco lugares es casi imposible. Y es que no existe un único mejor destino: todo depende de lo que estés buscando.

Los arrecifes del Mar Rojo permiten observar peces de colores y pequeños animales marinos. / Paloma Ortega

Después de muchos años explorando océanos y buceando con algunos de los animales que en ellos habitan, tengo claro que cada lugar ofrece una experiencia diferente. Estos son cinco de mis favoritos, cinco maneras de descubrir lo que se esconde bajo la superficie.

Qué puedes ver en Revillagigedo, uno de los destinos de buceo de México

Imagínate en mitad del Pacífico, lejos de la costa, rodeado de un azul tan inmenso que cuesta distinguir dónde termina el océano. De repente, aparecen una, dos, tres mantas gigantes que se acercan sin reparo a ti, incluso llegas a creer que te están buscando. Una familia de delfines juega con tus burbujas y, frente a ti, desfilan tiburones de distintas especies.

Los tiburones de distintas especies forman parte de los encuentros de buceo en mar abierto de Revillagigedo. / Paloma Ortega

Revillagigedo es uno de esos lugares donde la vida marina te hace sentir diminuto. Las paredes volcánicas se hunden en las profundidades y, cuando miras hacia el azul, tienes la sensación de estar flotando en el espacio. Y, dependiendo de la temporada y de la suerte, incluso puedes cruzarte con ballenas.

Una experiencia para quienes buscan encuentros con grandes animales en mar abierto.

Por qué Raja Ampat es uno de los destinos con más biodiversidad marina

Si hay un lugar capaz de dejarte sin palabras por la riqueza de sus arrecifes, ese es Raja Ampat. Situado en el corazón del Triángulo de Coral, reúne una extraordinaria diversidad de peces, corales e invertebrados. Aquí, la vida parece ocupar cada centímetro del arrecife: peces de todos los colores, diminutas criaturas escondidas entre los corales y paisajes submarinos que cambian en cada inmersión.

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Además, los científicos siguen documentando especies nuevas en esta región.

Pero Raja Ampat no es solo lo que ocurre bajo el agua. Sus islas cubiertas de vegetación, sus lagunas de aguas turquesas y los pináculos selváticos que emergen del mar, convierten el viaje en una experiencia completa. Es el destino perfecto si disfrutas tanto de la biodiversidad como de los paisajes que parecen sacados de otro planeta.

Dónde bucear con tiburones tigre en Bahamas

Hay encuentros que te aceleran el pulso. En Tiger Beach, en las Bahamas, puedes bucear con tiburones tigre, grandes depredadores que impresionan por su tamaño, su fuerza y su presencia.

Los arrecifes de Raja Ampat esconden pequeñas criaturas entre sus corales. / Paloma Ortega

Verlos acercarse mientras observas sus movimientos es una experiencia difícil de comparar con cualquier otra. No se trata de olvidar que son animales salvajes, sino precisamente de aprender a observarlos y respetarlos. Bajo el agua, cada detalle cobra importancia: cómo se desplazan, cómo utilizan sus sentidos y cómo exploran su entorno.

Si lo que buscas es una experiencia centrada en los tiburones, las Bahamas tienen que estar en tu lista.

Cómo nadar con ballenas jorobadas y bucear con tiburones en la Polinesia Francesa

Pocos destinos permiten combinar experiencias tan distintas como la Polinesia Francesa. En Bora Bora, durante la temporada adecuada, puedes vivir la emoción de observar ballenas jorobadas en el agua, siempre respetando las normas locales y sin interferir en su comportamiento.

Las ballenas jorobadas son uno de los grandes atractivos de la Polinesia Francesa. / Karlos Simón

Después, el viaje puede continuar hacia Rangiroa y Fakarava, atolones donde los cañones submarinos que conectan las lagunas con el océano concentran una intensa actividad marina. En Fakarava, las inmersiones pueden convertirse en un espectáculo de tiburones grises, con decenas o incluso cientos de ejemplares congregados en determinadas zonas.

Ballenas, arrecifes, tiburones y lagunas de una belleza extraordinaria: una combinación que convierte este rincón del Pacífico en un destino difícil de olvidar.

Qué ofrece el Mar Rojo a buceadores de distintos niveles

Si buscas una gran diversidad de inmersiones sin que el presupuesto se dispare, el Mar Rojo es una opción fantástica. Sus arrecifes ofrecen una enorme variedad de vida marina, desde pequeños nudibranquios y peces de colores hasta tortugas, grandes pelágicos y tiburones en determinados puntos y temporadas.

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Pero hay algo que lo hace especialmente atractivo: puedes cambiar por completo de experiencia de una inmersión a otra. Un día exploras un arrecife lleno de vida; al siguiente, recorres un barco hundido cubierto de organismos marinos; otro, buscas tiburones en aguas abiertas. Y, si tienes la formación y la experiencia necesarias, puedes explorar lugares como el Blue Hole de Dahab, uno de los puntos de buceo más conocidos del Mar Rojo.

La variedad de sus fondos y la relación entre precio y experiencia lo convierten, para mí, en uno de los destinos más completos del mundo. Además, ofrece itinerarios para distintos niveles, por lo que puede ser una excelente opción para seguir aprendiendo y ganar experiencia como buceador.

Explorar barcos hundidos cubiertos de organismos marinos es otra de las experiencias de buceo del Mar Rojo. / Paloma Ortega

Cómo organizar un viaje de buceo a los mejores destinos del mundo

Por supuesto, el mundo submarino es demasiado grande para quedarse en cinco nombres. Hay muchos otros lugares que merecen estar en cualquier lista, y cada buceador tendrá sus propios favoritos. Porque, al final, el mejor destino no siempre es el más remoto ni aquel donde ves más animales. Es ese lugar bajo el agua que te hace salir a la superficie con una sonrisa, pensando en cuándo podrás volver a sumergirte.

Y tú, si pudieras sumergirte en cualquier rincón del planeta, ¿dónde te gustaría hacerlo?

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