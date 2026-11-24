“Ningún gran genio está libre de un punto de locura.” Esa es la traducción aproximada de la frase latina Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae. Aunque quizá la haya visto tatuada en el brazo de algún director creativo o como un grafiti en una exclusiva tienda de moda, aparece en la obra De la serenidad del alma, del filósofo estoico nacido en Córdoba, Lucio Anneo Séneca (4 a. C.-65 d. C.). No obstante, Séneca atribuye la frase a Aristóteles (siglo IV a. C.), que vinculaba la melancolía con el talento excepcional. Esta idea contribuyó a la creación del mito del artista atormentado, alimentado gracias a personajes como el escritor Edgar Allan Poe (1809-1849) —dipsomaniaco fallecido entre delirios—, el pintor Vincent van Gogh (1853-1890) —que se suicidó año y medio después de cortarse parte de la oreja izquierda— y Robert Schumann (1810-1856) —muerto tras años de internamiento en un psiquiátrico—.

El campeón de air guitar Nordic Thunder en Olosauna. / Pablo Fernández

¿Qué tiene que ver esto con una ciudad finlandesa del mar Báltico de poco más de 200.000 habitantes? A primera vista, Oulu es una ciudad pudiente, pulcra, amable para el peatón —a pesar de los ciclistas— y tranquila, muy tranquila. Pero, más allá de esta primera impresión, una mirada atenta percibirá su espíritu excéntrico, creativo y con un punto de humor negro. No hay duda de que los oulúes poseen algo de esa mixtura dementiae a la que aludía Séneca, un punto de locura que empuja a las mentes creativas a territorios inaccesibles para el pensamiento convencional.

Edificio tradicional en el puerto. / Pablo Fernández

Hasta hace poco, la maravillosa locura de Oulu era un secreto bien guardado. Sin embargo, en 2026, esta ciudad del golfo de Botnia ha recibido un importante impulso turístico gracias a su designación como una de las capitales europeas de la cultura (oulu2026.eu/en), colocándola en el mapa para muchos viajeros finlandeses e internacionales. Durante todo el año, Oulu y 39 municipios asociados organizan 3.500 eventos y 850 producciones artísticas —dentro de un proyecto con un presupuesto global de 50 millones de euros—. Una programación rica y variada que deja constancia de las particularidades locales: coros de gritos, edificios extravagantes, criaturas fantásticas...

Restaurante en Pikisaari. / Pablo Fernández

¿Quién va?

Históricamente, el santo y seña se empleaba para identificar a los miembros del mismo bando. Si usted quiere hacerse pasar por autóctono de Oulu, ha de memorizar una frase: Ookko nää Oulusta, pelekääkkö nää polliisia? Algo así como: ¿Eres de Oulu? ¿Te da miedo la poli? Esta expresión, que reúne algunas peculiaridades lingüísticas del habla de Oulu, remite a los toripoliisit, los policías que durante buena parte del siglo XX se encargaron de mantener el orden en la bulliciosa Kauppatori (Plaza del Mercado). Uno de ellos sigue de guardia... pero es de bronce. Toripolliisi se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad y su oronda figura ha sido reproducida hasta la saciedad en camisetas, gorras, tote bags...

Exterior de Olosauna. / Pablo Fernández

Creada por el escultor Kaarlo Mikkonen en 1987, esta escultura se encuentra frente al Mercado Cubierto de Oulu, junto a la desembocadura del río Oulujoki. Esta es una de las zonas más vivas de la ciudad, el lugar ideal para probar la popular sopa de salmón, comprar frutos rojos en los puestos al aire libre o dejarse tentar por el saaristolaisleipä, o pan del archipiélago, de centeno oscuro y con un toque dulce.

Mercado histórico. / Pablo Fernández

A poco más de media hora a pie, siguiendo el río hacia el norte, se encuentra Olosauna, una sauna pública flotante situada en la zona de Hartaanselkä —paraíso para los amantes de la pesca urbana y especialmente popular por el salmón—. Además de su atractivo diseño, revestido de espejos, este espacio ofrece la posibilidad de disfrutar de una sesión de sauna para, después, sumergirse en las frías aguas del río Oulujoki.

Ayuntamiento de Oulu. / Pablo Fernández

Tanto en Oulu como en todo el país, la sauna es un asunto muy serio. Se trata de una costumbre profundamente arraigada en la vida de los finlandeses. Según estimaciones de 2024, Finlandia cuenta con unos 2,4 millones de saunas para una población de apenas 5,6 millones de habitantes. En 2020, la cultura finlandesa de la sauna entró en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Parte esencial de este ritual es el löyly, que la Unesco define como el “espíritu o vapor” liberado al arrojar agua sobre las piedras calientes. Su etimología la emparenta con términos como “vida”, “alma” y “espíritu”, resonancia especialmente sugerente si se tiene en cuenta el carácter sagrado que ha tenido tradicionalmente la sauna. No en vano, la sauna era antiguamente tanto el lugar en el que nacían los niños como el lugar en el que se lavaba y preparaba a los muertos para su último viaje.

Silo de Alvar Aalto. / Pablo Fernández

Naturaleza con espíritu

“Con el silencio y la penumbra entre los árboles uno podía pensar que ya estaba anocheciendo. Por todas partes crecían flores gigantes que brillaban con luz propia como si fueran lámparas, y al fondo de las sombras había unos puntitos verde claro que se movían.” Esta descripción puede leerse al comienzo de Småtrollen och den stora översvämningen (1945), La gran inundación, el primer libro protagonizado por los Mumin. Creada por la escritora Tove Jansson, esta familia de troles es adorada por los finlandeses. A pesar de que la autora falleció en 2001, la popularidad de estos amables seres sigue siendo inmensa. Por todo el país proliferan tiendas con todo tipo de objetos relacionados con los Mumin; desde, por supuesto, libros, hasta material de papelería, camisetas o incluso sartenes.

Una de las obras de Laitinen en Koitelinkoski. / Pablo Fernández

Algunos de los valores que transmiten los Mumin son el respeto y el cariño hacia la naturaleza, principios inherentes al carácter finlandés. En Oulu, esa convivencia entre naturaleza y entorno urbano resulta especialmente visible. Ainolanpuisto es un buen ejemplo. Se trata de uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad. Forma parte de Hupisaaret, un parque urbano formado por decenas de pequeñas islas en el delta del Oulujoki y atravesado por múltiples canales. En los terrenos donde hoy se encuentra el parque Ainola ya existía en 1826 un jardín de inspiración francesa.

Playa de Nallikari. / Pablo Fernández

Durante las celebraciones de la capitalidad, Ainolanpuisto ha sido el escenario del KAJO Kukkafestivaali, un festival floral que ha poblado este parque de seres fantásticos que parecen sacados de la imaginación de Tove Jansson. Las 15 piezas distribuidas a lo largo de sus senderos fueron creadas con flores, plantas y materiales naturales, cuyo inevitable deterioro con el paso de los días subraya el carácter efímero de la propuesta. La pieza principal, Kasvien kappeli, llevó esta idea hasta sus últimas consecuencias al convertir un invernadero en una capilla dedicada al ciclo completo de la vida vegetal, desde la germinación y el florecimiento hasta la decadencia, la muerte y el comienzo de un nuevo ciclo.

Exterior del centro de visitantes de Liminganlahti. / Pablo Fernández

Educar la mirada

Una constante artística de Antti Laitinen (1975) es intervenir en la naturaleza para obligarnos a mirarla de otra manera. Un lugar ideal para experimentar esta nueva mirada es Koitelinkoski, área natural articulada alrededor de los populares rápidos del río Kiiminki, a poco menos de 30 minutos en coche del centro de Oulu.

Rápidos de Koitelinkoski. / Pablo Fernández

Olet Tässä (Usted está aquí) es una intervención permanente —y, paradójicamente, cambiante— sobre la idea de ubicación cartográfica. A medida que el paseante recorre los senderos de la zona percibirá extrañas presencias entre los árboles. De manera elegante y respetuosa, Laitinen ha construido seis ventanas circulares de ramas que enmarcan el paisaje. Además, dos grandes esferas de ramas de enebro cubiertas de líquenes aparecen suspendidas en el aire, recordando a las etiquetas de ubicación de los servicios de mapas digitales. Describir verbalmente estas obras no hace justicia al impacto que producen cuando se contemplan en persona.

Cercana localidad de Liminka. / Pablo Fernández

Otra forma, un tanto más convencional, de observar la naturaleza espera en Liminganlahti, la bahía de Liminka, 35 kilómetros al sur del centro de Oulu. Esta vez hacen falta prismáticos... Liminganlahti es uno de los humedales más importantes de Europa para la observación de aves. En su entorno se han registrado 289 especies. Durante el otoño, gran número de aves acuáticas descansan en sus aguas antes de viajar al sur. Aunque la migración comienza a decaer a medida que se congela la bahía, durante el invierno es posible observar aves rapaces subárticas como el búho lapón y el búho gavilán. Desde el centro de visitantes, una pasarela accesible de 600 metros conduce hasta la torre de observación de Virkkula. Además, el complejo cuenta con un centro expositivo con información sobre aves y un área de restauración con vistas sobre la bahía.

Obra del KAJO Kukkafestivaali. / Pablo Fernández

El color del cristal

En 1846, el poeta español Ramón de Campoamor escribió en Las dos linternas que “en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira”. Esa relatividad de la mirada resulta evidente en uno de los edificios emblemáticos de Oulu. En 2009, los lectores del periódico regional Kaleva eligieron un antiguo silo industrial de 1931 como el edificio más feo de la ciudad. Hoy, casi dos décadas después, es una de las joyas arquitectónicas de Oulu.

Jóvenes estudiantes con el traje universitario conocido como haalarit / Pablo Fernández

Construido para la fábrica de celulosa de Toppila por Aino y Alvar Aalto —este último, uno de los grandes nombres de la arquitectura del siglo XX— , fue empleado históricamente como almacén de astillas de madera. Tiene unos 28 metros de altura, aproximadamente 30 metros de longitud y unas paredes de hormigón armado de apenas 10 centímetros de espesor. Tras su cese de actividad en 1985, fue sacado a subasta por el ayuntamiento local en 2020. La arquitecta radicada en Londres Charlotte Skene-Catling participó en la subasta online, casi como una broma en honor a su adorado Alvar Aalto y suponiendo que la cifra de venta alcanzaría niveles estratosféricos. Para su sorpresa, su puja resultó ganadora. La carambola terminó poniendo el edificio en sus manos por solo 6.251 euros.

Celebración del Air Guitar World Championships. / Pablo Fernández

En la actualidad, el silo está en rehabilitación, lo que no impide que albergue una intensa programación de conciertos, performances, exposiciones y encuentros sobre arquitectura. Debido a su inconfundible silueta, los locales lo llaman Toppilan torahammas, algo así como el colmillo de Toppila. El edificio sigue siendo el mismo, pero ha cambiado, no hay duda, el color del cristal con el que se le mira.

Silla en Pikisaari / Pablo Fernández

Lo extraordinario en lo cotidiano

De forma sutil, Oulu invita al visitante a prestar atención a los detalles. No se trata de una ciudad grandilocuente ni abrumadora. Bajo su apariencia discreta se oculta una esencia soñadora e imprevisible. Aquí, lo cotidiano no es el enemigo de la magia; es donde se esconde.

Excentricidades más allá de 2026 Oulu se ha ganado el sobrenombre de Silicon Valley del norte. De su ecosistema tecnológico han surgido empresas como Polar y Oura y es un importante centro para el desarrollo de la tecnología 6G. También se la conoce como la Capital Mundial del Ciclismo Invernal, con más de 900 kilómetros de vías. Y Nallikari, su gran playa de arena en el golfo de Botnia, ha sido definida como la Riviera del Norte. Pero, sin duda, lo que más encaja con su excentricidad es la celebración, todos los veranos, del Air Guitar World Championships. ¿Qué es el air guitar? Sencillo: tocar la guitarra sin tener guitarra. Algunos lo convierten en una danza, otros en mímica y algunos, incluso, en una especie de exorcismo liberador. El caso es que, cada año, competidores de numerosos países vuelan hasta Oulu. En 2026, la gala final estuvo acompañada del Delta Life, un espectáculo con intervenciones musicales y artísticas. En esta cita participó el Mieskuoro Huutajat, un coro masculino en el que sus miembros, en lugar de cantar, gritan poemas, nanas e incluso textos legales. Puro Oulu.

Escultura del Toripolliisi. / Pablo Fernández

La capitalidad cultural ha abierto aún más esta puerta a lo fantástico. De aquí a finales de año, la programación cultural incluye todavía numerosos acontecimientos que reflejan la personalidad de la ciudad. Uno de los broches de oro será el estreno mundial del musical Snowball, que mezcla la historia de Papá Noel con la mitología finlandesa. Estará en cartel entre el 4 y el 19 de diciembre —en finés con sobretítulos en inglés y sueco—. La promoción de esta obra subraya que la trama transcurre en la “tierra de las auroras boreales”. Y en Oulu, la ficción puede incluso prolongarse fuera del teatro: a apenas 200 kilómetros al sur del círculo polar ártico, Oulu ofrece posibilidades reales de contemplar auroras durante las noches despejadas de invierno.

Para experimentar esta mixtura dementiae basta con volar una hora desde Helsinki —Finnair conecta ambas ciudades con vuelos directos—. El único riesgo es que los viajeros se contagien de su maravillosa locura y se la lleven consigo a casa.