Cada año, la European Best Destinations abre votaciones para elegir los mejores mercados navideños de Europa, una competición donde los puestos, las luces y los enclaves más impresionantes se cuentan por decenas. Además de los habituales, como Núremberg, Estrasburgo o Viena, en el año 2021 apareció por primera vez un candidato del suroeste de Rumanía que, se dice, a algunos ni siquiera ubicaban en el mapa. Terminó sexta. Al año siguiente quedó tercera, segunda en el 2023 y finalmente, el 27 de noviembre del pasado 2025 Craiova fue anunciada como el primer puesto, con el mayor número de votos que se había registrado por concursante a lo largo de todas sus ediciones. "Craiova acaba de lograr algo extraordinario", decía la organización en su comunicado, en el que hablaba también de "el mayor evento navideño de Europa por superficie".

Mercadillo de Navidad en Craiova, Rumanía. / Istock / EMI

Craiova es la antigua capital de Oltenia, la región rumana histórica que hasta hace poco quedaba fuera de las rutas turísticas del país, lejos de Bucarest, Brașov o Sibiu, las grandes reconocidas. Su mercado de Navidad se extiende por todo el centro de la ciudad, unos 280.000 metros cuadrados repartidos entre plazas, calles peatonales y parques, con más de dos millones de luces y alrededor de 550 abetos. La edición de este año abrió el 13 de noviembre con el título de 'Tărâmul elfilor', la tierra de los elfos, y se podrá visitar hasta el 3 de enero de 2027.

Lucía Alfonso González

Un mercado que ocupa todo el centro

El corazón del mercado está en la plaza Mihai Viteazul, junto a la calle peatonal Calea Unirii. Allí se levanta un impresionante abeto de 21 metros atravesado por un pequeño tren cargado de regalos que recorre una vía a unos tres metros del suelo. Suena impresionante, ¿verdad? Pues esto es solo el principio. Cada tarde, a las 18:30, el trineo de Papá Noel cruza la plaza por el aire con un castillo de fondo, nieve artificial y bailarines de la Ópera Rumana de Craiova. Además, en sta misma plaza espera la pista de hielo, que este año imita la fábrica de juguetes de Papá Noel.

Desde ahí el recorrido sigue por la plaza Frații Buzești, presidida por un Santa de nueve metros, hasta la zona de Doljana, donde se espera un laberinto con los talleres de los elfos. Junto al Teatro Nacional Marin Sorescu está la Tierra de Papá Noel, con la noria, los carruseles y los trenecitos para los niños, y en la calle Theodor Aman, junto a la plaza Ierusalim, se concentran los puestos de comida. Pasear por el mercado es gratis, y los precios de los puestos no son especialmente caros: un vaso de vino caliente cuesta 15 lei, unos tres euros, y los sarmale, los rollitos de col rellenos de carne que no faltan en ninguna mesa rumana en estas fechas, se venden a 15 lei los cien gramos, igual que las salchichas ahumadas y la carne a la brasa. En resumen, la excusa perfecta para hacer una inmersión cultural completa.

Mercado de navidad en Craiova, Rumanía / European Best Destinations ®

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La Craiova de Brâncuși

Pero no te quedes solo con las fiestas. Entre plaza y plaza, el mercado pasa por delante de algunos de los edificios más antiguos de la ciudad. La Casa Băniei, levantada a finales del siglo XV y reconstruida en los últimos coletazos del siglo XVII, es el edificio civil más antiguo de Craiova y hoy alberga la sección de etnografía del Museo de Oltenia, con trajes populares, muebles y objetos tradicionales de la región.

Mercado navideño de Craiova, Rumanía / European Best Destinations ®

A pocos minutos, el palacio Jean Mihail, terminado a finales del siglo XIX con mármol de Carrara y cristal de Murano, acoge el Museo de Arte, con una sala dedicada a las obras de juventud de Constantin Brâncuși, entre ellas una versión en piedra de 'El beso' de 1907. El escultor, nacido en un pueblo de la región, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Craiova, y de aquella etapa dejó una frase que el Ayuntamiento recoge en sus publicaciones: "En Craiova nací por segunda vez". En el patio del museo se ha abierto además un centro dedicado a su figura.

Y si, entre trineo y trineo sacas una mañana libre, acercate al parque Nicolae Romanescu, uno de los más grandes de Rumanía, diseñado por el paisajista francés Édouard Redont, y cuyos planos recibieron una medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900.