Llega el puente de diciembre y con él son muchas las personas que desean escaparse de la rutina, el ritmo ajetreado de las ciudades y mirar más hacia lugares más tranquilos y donde poder disfrutar al máximo de los nuestros. No te hará falta irte hacia el otro lado del mundo o recorrer el otro charco, a solo una hora en avión tienes uno de los mejores destinos y la ciudad favorita por muchos para pasar estas fechas tan señaladas.

La llaman “la ciudad de las siete colinas”, hablamos de Lisboa, la ciudad más poblada de Portugal, situada en la desembocadura del río Tajo cerca del Océano Atlántico. Lo conocerás por su atractiva historia marítima, que dejó huella en monumentos como la Torre de Belém o el Monasterio de los jerónimos, su luz atlántica, sus famosos tranvías amarillos y su cultural tradicional como el fado y los azulejos.

Panteón Nacional, Lisboa, Portugal / Istock / Cristina Megale

El mejor alumbrado navideño a una hora de avión

Cuando nos referimos a Lisboa como el mejor alumbrado navideño, es por dos sencillas razones. Por un lado, la decoración lumínica de calles y plazas históricas como la Rua Augusta o Chiado y mercadillos como Wonderland Lisboa; por otro lado, la comodidad logística de un vuelo super rápido, alrededor de una hora y cuarto desde Madrid y dos desde Barcelona, que te permitirá aprovechar el viaje como si fuera un desplazamiento nacional pero a otro país diferente.

Vista aérea de Lisboa, Portugal / Istock / FG TRADE

Dentro de la ciudad, no nos podemos perder verdaderas joyas monumentales como el Monasterio de los Jerónimos y Torre de Belém, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1983. Ambos representan las máximas expresiones de estilo manuelino, que para quien no lo conozca es el gótico tardío portugués de ornamentación marítima. Además, conmemoran la Era de los Descubrimientos y las expediciones de Vasco de Gama. Muchos conocen el Fado como el canto popular urbano de Portugal, ligado a los barrios históricos de Alfama, Mouraria y el Barrio Alto.

Monasterio dos Jerónimos / Istock / Mesquita & Pollyana

Justo en el centro de la ciudad y uno de los templos más antiguos de toda la ciudad, la Catedral de Lisboa del siglo XII, es de los más imponentes y que combina diversa arquitectura románica, gótica y barroca. Cerca encontramos el famoso Castillo de San Jorge, una fortaleza de origen musulmán en los altos de la colina más elevada del centro histórico, con murallas y vistas al río Tajo. Si eres fan del teatro, una parada obligatoria es ir hacia el Teatro Nacional de San Carlos, el principal teatro de ópera en la ciudad, inaugurado en 1793 en Chiado.

La Catedral de Lisboa al atardecer / Istock / Yasonya

La ciudad de las siete colinas y la famosa ruta del Tranvía 28

El origen de ese apodo se debe a un paralelismo con Roma. La leyenda y la literatura renacentista popularizaron la idea de que, al igual que la capital italiana, fue fundada sobre siete colinas que rodean la zona baja junto al estuario del río Tajo. Entre ellas destacan: São Jorge, la más alta y antigua de todas; São Vicente, donde se encuentra el Panteón Nacional; Sant'Ana; Santo André; Chagas, que corresponde a los actuales barrios de Chiado y Carmo; Santa Catarina, y, para acabar, São Roque.

Lisboa, Portugal. Tranvía retro turístico amarillo / Istock / Yasonya

Si algo tenemos que destacar en Lisboa, son sus tranvías amarillos históricos que circulan por el centro de la ciudad y que a día de hoy están remodelados, superando el 13% de desnivel como en la Calçada de São Vicente. Algo muy curioso es que siguen conservando su estética original amarilla y blanca, sus bancos de madera barnizada, timbres de cuerda y mandos originales del conductor.

Ascensor de la Bica, Lisboa / Istock / MarioGuti

La línea 28E es de las más famosas porque funciona como recorrido panorámico por casi todo su casco histórico. Une Martim Moniz con Campo Ourique, atravesando de este a oeste el corazón antiguo de la ciudad de unos 40 o 50 minutos. Lo más recomendable es tomarlo a primera hora de la mañana para evitar masificaciones, ya que las paradas oficiales son de las más populares y visitadas. Es muy importante vigilar tus pertenencias, ya que en vagones llenos suelen actuar carteristas.

Famoso tranvía amarillo vintage 28 en las estrechas calles del distrito de Alfama en Lisboa / Istock / Yasonya

Un dulce que te dejará con buen sabor de boca

Más allá de su patrimonio cultural, no te puedes ir sin probar los pasteles de nata recién hechos, el dulce más emblemático de Portugal, se tratando una tartaleta pequeñas de masa de hojaldre muy fina y con múltiples capas, horneada a una temperatura muy alta para que se queden extremadamente crujiente y dorada por fuera. Su relleno es de los más exquisitos, se trata de una crema pastelera suave elaborada a base de yemas de huevo, leche, azúcar y harina y un toque aromático de limón y canela.

El Dato Lo más recomendable es comerlos recién horneados y junto a un café expreso corto.

Su receta nació en el siglo XVII en el Monasterio de los Jerónimos, en aquella época, los monjes utilizaban grandes cantidades de claras de huevo para almidonar los hábitos religiosos y clarificar vinos, por lo que aprovechaban las yemas sobrantes para elaborar repostería.