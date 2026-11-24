Disneyland París se transforma en Navidad entre las luces de Main Street, U.S.A., las canciones festivas y las decoraciones de invierno. Esta temporada, la celebración llega por primera vez a los dos parques: World of Frozen, en Disney Adventure World, también recibe las fiestas. Viajar a Disneyland París en estas fechas es un plan que suele asociarse a los niños, pero que puede disfrutarse en familia, con amigos o en pareja. He estado tres veces y una fue precisamente en Navidad; estoy deseando volver.

Anna, Elsa y Olaf saludan a los visitantes durante una celebración navideña en World of Frozen. / Disneyland Paris

Disneyland París en Navidad: ¿qué cambia este año?

La novedad está en Arendelle. Apenas unos meses después de abrir, World of Frozen celebra su primera Navidad con adornos inspirados en las tradiciones escandinavas. Las fachadas del pueblo y sus paisajes invernales se llenan de detalles festivos, y un árbol recibe a los visitantes en la entrada.

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Qué ver en Disneyland París durante las fiestas: Arendelle, Main Street y los espectáculos

En World of Frozen, Olaf y un coro presentan varias veces al día The Arendelle Carolers, una actuación de unos quince minutos. Anna y Elsa se suman al final, mientras suenan canciones de Olaf’s Frozen Adventure y la nieve cubre el pueblo. En la Bahía de Arendelle, las dos reinas protagonizan Ring in the Season with Anna and Elsa, una celebración musical de unos siete minutos.

Por las calles también aparecen Oaken, Mossie y Kristoff. La ambientación, la música y los sabores inspirados en el norte completan esta nueva forma de recorrer Arendelle.

Los detalles navideños del árbol y las luces del pueblo crean una estampa invernal en World of Frozen. / Disneyland Paris

En el Parque Disneyland, Main Street, U.S.A. luce adornos festivos y un árbol de Navidad de 24 metros. La cabalgata Mickey’s Dazzling Christmas Parade, con carrozas iluminadas y personajes vestidos para la ocasión, recorre el parque varias veces al día.

También hay espectáculos musicales como Let’s Sing Christmas! y celebraciones con Minnie y la Sra. Claus en Castle Stage.

Los personajes de Frozen aparecen en una escena nocturna en Arendelle, rodeados de luces y decoraciones navideñas. / Disneyland Paris

¿Es Disneyland París en Navidad un viaje solo para niños?

No hace falta ir con niños para disfrutarlo. Los espectáculos, las luces, la música y los detalles de cada parque ofrecen motivos para recorrerlo también entre adultos. En pareja, el paseo nocturno por Main Street o el ambiente invernal de Arendelle pueden ser parte del viaje tanto como las atracciones.

En mi caso, la visita navideña fue una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Tengo ganas de regresar, ahora para descubrir la Navidad de World of Frozen. Si te interesa conocer cómo está cambiando el resort, puedes leer también este reportaje de VIAJAR sobre la nueva era de Disneyland París.

Kristoff se suma a las celebraciones de Navidad en las calles de Arendelle. / Disneyland Paris

Cuántos días dedicar y cómo llegar desde París

Dos días permiten disfrutar de ambos parques con más calma, ver parte de la programación navideña y dejar tiempo para los encuentros con personajes. Con un día se puede hacer una visita más concentrada; tres días dan margen para detenerse en los espectáculos, comer sin prisas o repetir alguna experiencia.

Desde el centro de París se puede llegar en la línea RER A hasta Marne-la-Vallée/Chessy, a pocos minutos a pie de la entrada. La visita también puede combinarse con una estancia en la capital.

Mickey y sus amigos desfilan en una carroza de Mickey’s Dazzling Christmas Parade. / VALENTIN DESJARDINS_

Organizar un viaje a Disneyland París a medida

Club VIAJAR y PANGEA pueden ayudar a organizar la estancia según los días disponibles y el tipo de viaje, desde una escapada centrada en los parques hasta una propuesta que combine Disneyland París con unos días en la capital francesa.

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Papá Noel recibe a los visitantes en su espacio navideño de Disneyland París. / Disneyland Paris

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