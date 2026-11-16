El reino de los tiburones tigre está en Fuvahmulah, la isla donde "un bicho de cuatro metros pasa a menos de un metro de tu barbilla"

Cerca de mi 40 aniversario buceando con tiburones, aún sigo encontrando lugares en el mundo que me hacen vibrar con estos animales como si fuera la primera vez. Este es el caso de Fuvahmulah, el reino de los tiburones tigre del océano Índico.

Tiburones nadando en aguas de Maldivas / Filipe Sequeira

Qué hace única a Fuvahmulah, el atolón volcánico de una sola isla

Situada al sur de la línea del ecuador, Fuvahmulah se caracteriza por ser uno de los pocos atolones de Maldivas que tiene solamente una isla.

Como dato curioso, a diferencia de las otras mil doscientas islas maldivas, formadas todas por arrecifes de coral, Fuvahmulah es de origen volcánico, lo que la hace similar a Bali o Gili, en Indonesia. También es la única isla del archipiélago de Maldivas con lagos de agua dulce en su interior y una exuberante vegetación tropical: árboles de mango, cocoteros, papayas y muchos tipos de flores.

Vista aérea de la costa y el puerto de Fuvahmulah. / Paloma Ortega

Con diferentes orígenes geológicos en sus playas, Thoondu, en la zona norte, es única por sus pequeños guijarros blancos. Junto con sus aguas turquesas y los cientos de palmeras que la bordean, hacen que esta playa esté incluida en la lista de las diez mejores del mundo.

Su privilegiada ubicación, abierta libremente al Índico, convierte a Fuvahmulah en uno de los mejores destinos de buceo del mundo. La calidad de sus aguas no se ve afectada por los cambios estacionales, como ocurre en el resto de los atolones de Maldivas.

El arrecife, en un estado de salud inmejorable, se extiende más de una milla desde sus playas y su parte superior está a unos 13 metros de profundidad. Desempeña el papel de una gran estación de limpieza.

En diferentes épocas del año, dependiendo de las corrientes y los monzones, hay posibilidades reales de ver grandes pelágicos, como las gigantes mantas oceánicas, peces luna, peces vela y ballenas piloto, que se acercan en busca de limpieza y cuidado.

¿Te gustaría bucear con tiburones en Maldivas? / Club VIAJAR

Grandes escuelas de barracudas, atún de aleta amarilla, bonitos y cientos de tipos de peces se pueden encontrar también en los más de 30 puntos de buceo que existen alrededor de la isla.

Además, todas las especies de tiburones que se ven en otras partes de Maldivas también se pueden encontrar en Fuvahmulah: grises, de puntas blancas, de puntas plateadas, martillos, sedosos, grandes tiburones ballena, zorro y… mis adorables tiburones tigre, sin duda, los protagonistas de esta isla.

Cómo es bucear con tiburones tigre en Fuvahmulah

El Galeocerdo cuvier, nombre científico del tiburón tigre, es un macrodepredador capaz de alcanzar una longitud de 7 m que habita en aguas tropicales y templadas. Estos elegantes tiburones juegan un papel muy importante en la infraestructura oceánica.

Actúan como "contenedores de basura", consumiendo casi de todo, incluso restos de comida podrida. Este es el motivo principal de su aparición, prácticamente a diario, en la isla de Fuvahmulah. Los pescadores llevan muchos años limpiando pescado y tirando sus restos día tras día en las aguas del puerto, haciendo una acción de feeding indirecto para la alimentación de estos tiburones.

Karlos Simón, durante una inmersión con tiburones tigre en Fuvahmulah. / Paloma Ortega

Nuestra técnica para atraerles varía un poco. Salimos desde el puerto en un barco de fibra hacia la bocana y ahí se desarrolla nuestra inmersión, atrayéndoles utilizando prácticamente el mismo sistema que los pescadores. Pero, en vez de tirar los restos desde la superficie, los colocamos entre los eslabones de una gran cadena de ancla abandonada hace años a 12 metros de profundidad. Solamente el olor que desprende el pescado les atrae.

Cinco, seis, incluso siete tiburones tigre olisquean tranquilos el fondo. Muchos de ellos pasan por encima de raspas y cabezas de atún sin hacerles ni caso, algo que me sorprende mucho. Comparando su comportamiento con el de los tigres con los que estoy acostumbrado a bucear en Bahamas, los de Fuvahmulah son bastante tímidos.

Poco a poco van cogiendo confianza y empiezan a comer. Algunos lo hacen lejos de los buceadores, pero otros bastante cerca, a poco más de un metro.

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Aun estando catalogados como los segundos más peligrosos y viéndolos alimentarse a pocos centímetros de ti, en ningún momento notas sensación alguna de peligro ni de inseguridad. Cogen los restos de pescado de una forma muy lenta, muerden despacio, no se pelean entre ellos ni se tiran «como locos» a comer, como, por ejemplo, hacen los Caribbean reef sharks.

Son tiburones tranquilos con los que puedes bucear sin problema, eso sí, sin perderles de vista. No olvidemos que son depredadores muy grandes, además de curiosos. Las medidas de seguridad y la atención son vitales en cualquier inmersión con tiburones.

Un tiburón tigre se acerca a la cámara durante una inmersión en Fuvahmulah. / Paloma Ortega

Cómo es la inmersión profunda con tiburones tigre

Si tienes un buen nivel de buceo, experiencia en inmersiones entre 30 y 40 metros y te gusta «la caña», solo tienes que dejar la plataforma de arena y sus 12 m para lanzarte en picado por el cortado rocoso. Aquí empieza una nueva dimensión del buceo con tiburones tigre… ¿Estás preparado para ello?

El descenso es rápido para situarte a 35 o 40 metros, pegado a la pared. Unos minutos de espera y… los tigres empiezan a aparecer, esta vez desde los 70 metros. Primero los ves olisquear por el fondo. La visibilidad es buena y puedes observar bien sus movimientos.

A los pocos minutos empiezan a subir. Suben cerca de la pared, rápido, lo suficiente como para que se te pongan los pelos de punta cuando ves un «bicho» de 4 m pasar a menos de un metro de tu barbilla. Pero ahí no acaba todo, aún hay más. Se supone que suben a investigar si hay comida en la plataforma, 30 metros más arriba. Como en este caso no hay o hay poca, vuelven a bajar casi a la misma velocidad y a la misma distancia de ti. ¡Brutal!

Aunque están catalogados como los segundos más peligrosos, Karlos Simón cuenta que no sintió peligro ni inseguridad al bucear con ellos. / Paloma Ortega

Por si fuera poco, además de seguir viéndolos en el fondo y pasando como misiles cerca de ti, también les puedes observar patrullando por el azul y mirándote sin parar.

Adoro Bahamas y las inmersiones en Tiger Beach, que considero casi mi segunda casa, pero Fuvahmulah y sus tigres, sobre todo la inmersión profunda, han marcado muy mucho lo que supone bucear con estos tiburones. No hay que perdérselo…