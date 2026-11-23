El viento levanta pequeñas olas en el lago y las nubes dejan al descubierto las montañas durante unos instantes. Entonces aparecen las paredes de granito, las cumbres oscuras y ese contraste entre la roca y el agua que hace tan reconocible a las Torres del Paine, en el sur de Chile. Aquí, una misma vista puede cambiar varias veces mientras buscamos dónde nos detenemos a fotografiarla.

Los guanacos en el Parque Nacional Torres del Paine. / JeremyRichards

Después de los paisajes minerales del desierto de Atacama, la Patagonia muestra otra cara del país. El agua ocupa buena parte de la escena: corre entre los lagos, cae en cascadas y conserva en los glaciares la memoria del paisaje. Puerto Natales es el punto de partida para acercarse a este territorio, combinando excursiones por carretera, caminatas y navegaciones.

También cambia el calendario. Mientras en España recogemos la ropa de verano, el hemisferio sur avanza hacia los meses de más luz. Viajar a Chile permite vivir dos veranos o dos inviernos en un mismo año, una posibilidad que encaja con quienes eligen sus vacaciones pensando tanto en el destino como en la temperatura.

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Vibrante puesta de sol en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. / Sompote SaeLee

Torres del Paine, Chile: montañas, lagos y cascadas

Situado en la región de Magallanes, el Parque Nacional Torres del Paine reúne estepa, bosques, lagos y montañas modeladas por los glaciares. Su nombre remite a las tres grandes torres de granito, pero el recorrido descubre muchas otras siluetas. Entre ellas destacan los Cuernos del Paine, reconocibles por el contraste entre sus paredes claras y las rocas oscuras de la parte superior.

La aproximación desde laguna Amarga ofrece una primera oportunidad para contemplar las torres cuando la visibilidad acompaña. Más adelante, los miradores permiten apreciar cómo cambia el perfil del macizo según avanzamos. Conviene dedicar tiempo a esas paradas: además de las cumbres, el paisaje guarda laderas, lagunas y extensiones abiertas donde pueden aparecer guanacos.

Salto Grande muestra la fuerza del agua entre los lagos del Parque Nacional Torres del Paine. / Dave Primov

En Salto Grande, el agua se convierte en protagonista por su fuerza. La cascada canaliza el caudal que sale del lago Nordenskjöld y ofrece una de las escenas más expresivas del parque. El sonido, las salpicaduras y el viento añaden una dimensión que ninguna fotografía consigue recoger del todo.

El recorrido hacia el lago Grey cambia de nuevo el ambiente. El acceso a su playa pasa por un bosque y un puente sobre el río Pingo. Al llegar a la orilla pueden verse témpanos desprendidos del glaciar, con formas y tonos que destacan sobre el agua. El hielo flotante recuerda que los glaciares siguen participando en la transformación de este territorio.

Puerto Natales, Chile / xeni4ka

Cómo descubrir Torres del Paine en Chile

Una de las ventajas del parque es la posibilidad de combinar trayectos por carretera con caminatas y miradores. Esa fórmula permite acercarse a varios de sus grandes paisajes en una excursión desde Puerto Natales y regresar a la ciudad al terminar la jornada.

Para quienes buscan senderismo exigente, la subida al mirador Base Torres constituye una experiencia distinta: existen dos circuitos diferentes, W y O. La ruta W es más corta y asequible, mientras que la O se recomienda para personas con experiencia y apasionadas del trekking.

El itinerario de Club VIAJAR propone esa visita panorámica a Torres del Paine, con paradas para contemplar los Cuernos, una caminata hacia Salto Grande y una visita al entorno del lago Grey. En el trayecto desde Puerto Natales incluye también la Cueva del Milodón, un monumento natural situado fuera del parque en el que habitaba un animal que se extinguó hace unos 10.000 años.

La observación de fauna añade interés a los desplazamientos. Guanacos, zorros y cóndores forman parte de la biodiversidad del parque, aunque cada encuentro depende del momento y del lugar. Unos prismáticos ayudan a disfrutar de los animales manteniendo la distancia y prestando atención a lo que sucede más allá del borde del camino.

También se organizan safaris de pumas, excursiones de seguimiento en compañía de guías especializados que ayudan a buscar al felino en su hábitat natural. Como se trata de un animal salvaje, el avistamiento no está garantizado y debe realizarse respetando las distancias y las normas de observación responsable.

Un puma en libertad en el Parque Nacional Torres del Paine. / Banu R

Chile y las 'coolcations': elegir en qué estación viajar

La idea de 'coolcation' consiste en buscar destinos frescos para escapar del calor. Chile permite llevar esa elección un paso más allá gracias a las estaciones invertidas: durante julio y agosto, cuando España vive el verano, la Patagonia se encuentra en pleno invierno austral.

Es una opción para quienes disfrutan del frío y de los paisajes invernales, pero requiere adaptar el viaje. Las jornadas son más cortas y la disponibilidad de rutas, excursiones y alojamientos puede cambiar. Las condiciones de nieve y hielo también afectan a los senderos, por lo que resulta fundamental organizar el recorrido según las fechas y los servicios operativos.

El glaciar Grey despliega su frente de hielo en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena. / Sebastien Lecocq

Entre diciembre y marzo, en cambio, llega el verano austral, con días largos y más tiempo de luz para las excursiones. Para un viajero que sale de España en invierno, supone recuperar una estación que parecía terminada. En Torres del Paine, sin embargo, el verano mantiene el carácter patagónico: puede haber frío, lluvia y viento, incluso en una jornada que empieza soleada.

Esa combinación resulta especialmente atractiva para quienes prefieren vacaciones activas con temperaturas frescas. La maleta debe acompañar la elección: ropa por capas, protección impermeable y cortavientos, además de calzado adecuado para caminar. El calendario cambia de hemisferio; la montaña sigue marcando sus condiciones.

Santiago aporta el contrapunto urbano a una ruta que combina los vinos chilenos y la naturaleza de la Patagonia. / Alexis Gonzalez

Más allá de Torres del Paine: navegar por el sur de Chile

Puerto Natales permite ampliar el viaje hacia el seno de Última Esperanza, donde la perspectiva pasa de la carretera a la cubierta de un barco. La navegación descubre laderas, cascadas y vegetación costera antes de acercarse a los glaciares Balmaceda y Serrano, dentro del Parque Nacional Bernardo O’Higgins. En el trayecto es posible avistar animales como los delfines australes y las ballenas.

El Balmaceda se contempla desde la embarcación, mientras que la visita al Serrano permite completar la experiencia con una caminata por el bosque hacia su entorno glaciar. Durante la travesía también pueden observarse cormoranes y lobos marinos. Es otra manera de entender una Patagonia en la que el agua conecta montañas y territorios.

Glaciar Balmaceda en la Patagonia, Chile. / Sebastien Lecocq

El resultado es un viaje que alterna mesas, fiordos, bosques y miradores, con las montañas del Paine como gran referencia. Consulta las propuestas para viajar a Chile y solicita una ruta adaptada a tus fechas. Elegir cuándo salir será también elegir qué estación quieres encontrarte.